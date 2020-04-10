 ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"10 квітня 2020 р. слідчими ДБР проведені обшуки за місцем проживання підозрюваної (Тетяни Чорновол. - Ред.). В ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони", - йдеться в повідомленні ДБР.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення свободи.
про картофелечистку просто промолчу
там и наградное точно есть и легальное...
Зеленые реально пацаки тупые и туфту лепят...
к чему и зачем ты это пёрднул?
Завтра у Черновол будут искать ловушку для дурака".. (с)
И да, карантин не вечный.
Мужики толпами не нападали.
Мужики толпами падали.
Зеленые, Ростов ждет!
Пришли по поводу самоубийства одного недоноска, и ... опа оказывается целый арсенал оружия, ухххх. Сейчас ей припишут все! и убийство майдановцев, и организацию убийства белорусса Шеремета, и другую фигню. Можно поверить, что мужик хранит у себя дома оружие - они самоуверенные и не настолько прагматичные как женщины, но то что журналист и бывший парламентарий хранит у себя дома не зарегистрированное оружие - бред.
Авакян начал игру!
Боже, какое оно сцыкливое, что постоянно воюет с женщинами, у него комплексы походу!
Вова, ты даже не моральный урод, ты хуже!