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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:обшук (891) зброя (1473) Чорновол Тетяна (117) ДБР (995)

 ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"10 квітня 2020 р. слідчими ДБР проведені обшуки за місцем проживання підозрюваної (Тетяни Чорновол. - Ред.). В ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони", - йдеться в повідомленні ДБР.

Читайте також: Обшуки у Чорновол підтверджують те, що представники реваншу почали наступ на Революцію Гідності, - заява "Народного фронту"

ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї 01
ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї 02
ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї 03
ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї 04
ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї 05

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення свободи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188140
 
 
 Топ коментарі
 
так она и не скрывала это оружие...
там и наградное точно есть и легальное...
Зеленые реально пацаки тупые и туфту лепят... ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 4390

ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 4353
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Рядом с карабином вижу лежит разрешение, патроны под пистолет вижу с резинкой. Нож такого плана,почти в каждой семье имеется. О чем новость,Зин?!
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Зебилу нужен пиар рейтинг,обмен срывается,на пороха ничего не можеть нарыть,только от злости в сраку может себя грызть,если получится,цепляются за каждый момент,ну а Портнов,Мертветчук то свои
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Воно й для прокацапських тільки як шістка на побігушках. До цього воно перед ними скакало і кривлялося, по першій забаганці будь-якого упиря з грошима, бігло і в баньку ******** і хером на роялі грати. А тепер воно цільний **********. СКА яке до клоуна ставлення? Тільки як до клоуна і шльондри. Чи від того він ставн порядною "целкою"?
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нифуясе, это ж целый полк вооружить можно!
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грозный резинострел - такие есть у каждого троещинского реального пацанчика..
про картофелечистку просто промолчу
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так она и не скрывала это оружие...
там и наградное точно есть и легальное...
Зеленые реально пацаки тупые и туфту лепят... ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 4390


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Это оружие к обвинению не имеет никакого отношение, это так, ляпнули в эфир для понтов.
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Если точнее, это "легальное" оружие Чорновол - это подарок мужа... ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 2122


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кто "разберётся"?
к чему и зачем ты это пёрднул?
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Всё это оружие может быть официально зарегистрированным.
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а если отменить регистрацию задним числом? Не благодарите!
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так оно и есть у Чорновол даже курсы военной подготовки..звание а дезертир бубочка обосранный в бронепампесах и маске срет поносом...
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а Явашвырок главно..главноко..гоноко..коко..вобщем,тоже военный ..
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Отот резинкострел и затюнингованый карабин (наверняка на оба ствола ксивы есть) - арсенал? ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 5315
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RG88 не травмат, а газовый. Просто у него перегородка из ствола выкручивается, и можно стрелять резинкой. У меня когда то были проблемы из-за этого
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Та какой на хег арсенал. По своему опыту могу сказать, что если ничего не подписывать, что мусора суют, просто административная ответственность
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Рядом с карабином вижу лежит разрешение, патроны под пистолет вижу с резинкой. Нож такого плана,почти в каждой семье имеется. О чем новость,Зин?!
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Ни о чем, просто шоу для дураков. И не имеет значения - есть разрешения или нет..........
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- " Лишь одно могу сказать Вам совершенно точно,мой милый Перраж..
Завтра у Черновол будут искать ловушку для дурака".. (с)
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а каким боком арсенал оружия к удушению во время пожара?
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Таньке в тюрьме все-равно оружие уже не понадобится! А за поджог и смерть человека - это тяжелая статья!
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я не понял,чем хвастается дбр найдя оружие?чем это поможет в расследовании дела?
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Открою для вас троллей,огромную тайну, она была в АТО и муж ее погибший тоже.
И да, карантин не вечный.
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Угу) Вова плохо закончит, один уже тимошенчиху садил, оказался в ростове, а этот решил воевать с патриотками. Ну -ну.
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Шесть лет войны и почему у депутата не должно быть оружия? каждая украинская семья должна иметь такой арсенал ,а квартального должно быть тяжёлое вооружение, потому что если украинцы не вооружены то московская Орда нас опять завоюет. ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 9089
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стесняюсь спросить - а где ядерные заряды малой мочночсти и ракеты земля - Рада?...
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Надя зарыла на огородах. ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 9546 Ищут.... пока не нашли.
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ага а резингостнрел был использован по топазу после лечения Топаз стал фирюзой ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 3790
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порохососов набежало.....
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а где Вышгородский стрелок пашинский с минометами?
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Гумоплюйка, карабін з дозволом та дешевий ніж. Вражаючий арсенал.
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А может у Танюхи в саду нашли ещё Акацию 2С3, Гвоздику 2С1, Гиацинт 2С5 ???
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Этот тот самый АК с которой она революцию готовила. Может это охотничья Сайга.

ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 153
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газовый пистолет и муляж ... Да, это самое оно ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 3547
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на Таньку нападали мужики толпами - їй зброя потрібна для самозахисту - мєнти не захистили ж
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Толпами.... ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 7625
Мужики толпами не нападали.
Мужики толпами падали.
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Надо соседу помочь ,скажу что у него в огороде оружие спрятано, а он позвонит потом ,чтобы мне дров накололи. ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 2489
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Кто то сомневается, что менты не подбросят что то свое? Ну Все как при яныке... Интересно, эта "*******" зе будут бежать также как при яныке или даже 100 тыс.грн. в бюджете не оставят...
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прикрывать отход на танке будет Юзик если залезет ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 7628
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Нахрен подбрасывать, если оно в этой не совсем адекватной особи было. Вернее есть. Ранее она с "этим автоматом" призывала к революции. Тогда тоже менты подбросили?
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Який ще закон? Це зілібобікам закон. А ми, чоколядні нацпатріоти - самі закон, коли з автоматами й ножами.
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Та падаждітє! А де ж в цьому ареналі спічкі? то й же риг задихнувся при пожарі? Недоработочка! сценариста-режисера під суд!
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Опять зебилы "шьют" дело Патриотам!!!

Зеленые, Ростов ждет!
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Что и следовало ожидать.
Пришли по поводу самоубийства одного недоноска, и ... опа оказывается целый арсенал оружия, ухххх. Сейчас ей припишут все! и убийство майдановцев, и организацию убийства белорусса Шеремета, и другую фигню. Можно поверить, что мужик хранит у себя дома оружие - они самоуверенные и не настолько прагматичные как женщины, но то что журналист и бывший парламентарий хранит у себя дома не зарегистрированное оружие - бред.
Авакян начал игру!
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А рогатку не нашли? Да и кухонные ножи слабо представлены...
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Тю. А я думала, там якась гаубиця в дворі, чи кулемет... А там ніж, пістолет резиновий і автомат... Ні фіга не арсенал. Від слова ЗОВСІМ.
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Пані файно розуміється на травматичній зброї.Респект!
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они сами провоцируют Майдан, вот только танцев боюсь не будет...
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да вы что там все уже оху-ли назвать это арсеналом, козлы редкие. да тут без переворота разобраться нельзя. надо вешать.
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У багатьох родичів та друзів є такі арсенали або й більші, правда всі одиниці зрої через дозвільну
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Мне интересно, через какое время будут извиняттся перед Черновол? Что-то походу Таня нарыла на янелоха оманского в Омане!
Боже, какое оно сцыкливое, что постоянно воюет с женщинами, у него комплексы походу!
Вова, ты даже не моральный урод, ты хуже!
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Идёт Черновол в магазин за туалетной бумагой и кефиром - цепляет на пояс ножны с широким обоюдоострым клинком... Ужс ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї - Цензор.НЕТ 6022
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Ну а орудие убийства - спички, спички, то хоть нашли или зря тягались?
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А може в неї є такі собі документи,які надають їй право на володіння всім цим,що ви там зараз вилучаєте? Ви б запитали спочатку.Чомусь мені здається,що це все газова зброя,для отримання якої потрібно,та власне, ну самі знаєте,що потрібно. Ну це,власне,на мій неупереджений погляд.А от обшуків у гепи,допи, штепи,тих,хто продав в разпал пандемії наші маски за кордон,та інших,яким несть числа,чомусь не проводяться... може,генпрокурорша не дозволяє?
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Этим ГАНЧИРКАМ место на окружной, вместе с маруськой и девоньками ЗЕ.
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так вот оно что!!вот кто ,,ВОИСТИННУ КРОВАВЫЙ!!"а то я наивный думал что только ,,пастор" таковым является!!про ,,кровавого кролика"(сеню)вообще стыдно упоминать!!(как то так) ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї - Цензор.НЕТ 7948 ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї - Цензор.НЕТ 2697
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