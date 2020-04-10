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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:обшук (891) зброя (1473) Чорновол Тетяна (117) ДБР (995)

 ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"10 квітня 2020 р. слідчими ДБР проведені обшуки за місцем проживання підозрюваної (Тетяни Чорновол. - Ред.). В ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони", - йдеться в повідомленні ДБР.

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Сама екснардепка заявила, що це легальна зброя, на яку вона має дозвіл. "У мене забрали нагородну зброю, хоча не мали права забирати", - уточнила Чорновол.

ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя 01
ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя 02
ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя 03
ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя 04
ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя 05

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення свободи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188140
 
 
 Топ коментарі
 
так она и не скрывала это оружие...
там и наградное точно есть и легальное...
Зеленые реально пацаки тупые и туфту лепят... ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 4390

ГБР заявляет об обнаружении в ходе обыска у Чорновол арсенала оружия - Цензор.НЕТ 4353
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Рядом с карабином вижу лежит разрешение, патроны под пистолет вижу с резинкой. Нож такого плана,почти в каждой семье имеется. О чем новость,Зин?!
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За что шить дело ,, за то что какое то рыгло ,заснув с сигаретой на диване , удавилось угарным газом .? ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї - Цензор.НЕТ 9852 . Вы там , в гбр , в своём уме . ДБР заявляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї - Цензор.НЕТ 7575 . ?? К тому же это рыг , а рыгов не жалко .
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у зеленосопливых походу совсем туго с кадрами и мозгами. Уже такую херню лепить, это надо быть талантливым в тупизне. Очевидно же, что дело рассыпется в суде, если это будет хоть мало мальски адекватный суд, а не Пещерное правосудие имени Портнова
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"Лоха" водят кукловоды... А лох уже так ЗАВРАЛСЯ, что по ночам кричит "мама" и есть нехватка памперсов...
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Интересно, а редакторы понимают значение слова "арсенал" ?
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З огляду на те що нині відбувається у країні-такий арсенал,як мінімум,бажано мати кожному свідомому громадянину України!
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Как можно «найти» оружие , если оно с разрешением !
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Так прецендент є, у Звіробій найшли, ще і дитину "обезброїли".
Досить кілька хвилин, щоб по базі даних перевірити легальнісь зброї і не зчиняти гвалту.
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Козлы слуг народа никак не успокоятся!!
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зе і ко треба молитись щоб коронавірус далі бушував в країні, це їх ратівний круг...
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ДБ(р)іловці "знайшли" наградну і легальну зброю, я особисто пам'ятаю, що отой напівавтомат був легально виданий Аваковим. Кого ці мерзенні портновскі хвойди збираються надурити?
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P.S. До Чорновіл відношусь негативно, вважаю її навіженою і дурепою, і зброю їй би не довірив ні в якому разі. Але ніде правду діти - оця "знайдена" зброя ЛЕГАЛЬНА, а портново-дебеерівці "ліплять дурня", а може дурнями і є.
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Як говорить прислів"я: З ким поведешся, від того Пашинського і наберешся...
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это танькино оружие- от насильников отбиваться , так и лезли крозь заборы, хотели таньку сильничать
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Оно такое оружие надо каждому если адекватный а таньке нельзя она больная на всю голову.
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Татьяна - офицер запаса, закончила курсы.

а ты - пердун диванный без корочки ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя - Цензор.НЕТ 2673

надо ему оружие...
пивасик и Г+Г тебе надо
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Ніж, пістолет -травмат і карабін - оце у вас називається арсеналом зброі. Пі.....боли!
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Бидло антимайданівське венедіктова і ослик оманський можуть сказати - куди вони подінуть двох малих дітей Тані , які є сиротами вбитого під час АТО батька,якщо саму Таню запроторять до в'язниці, а до цього все йде?
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главное, свистануть про "арсенал оружия", хотя всего 2 единицы и разрешение есть.
ниче, лохи схавают
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Щось із цього слідства, яке ведуть Колобки, виглядують феесбешні вуха справи Рудьковського, кинувшого камінець в будівлю посольства РФ в Києві. Дуже разюче схоже. Не один і той же самий там режисер-постановщик.
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зачем это оружие ей??
Пришли подонки Партии Регионов-Слуг народ с обысками
-так используй это оружие для самообороны

А так одни понты
повод чтобы тебе за твои деньги потраченные на это оружие
дали срок
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