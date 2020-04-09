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 Військовослужбовці отримали 4 пожежні танки. ФОТО

Львівський бронетанковий завод передав Збройним силам України партію з 4 одиниць гусеничних броньованих пожежних машин ГПМ-54.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Такий пожежний танк - єдиний вид броньованої гусеничної техніки на озброєнні ЗСУ, який можна застосовувати для гасіння пожеж там, де не пройде жодна інша техніка.

Його створено на базі танка Т-55, він містить цистерну для води ємністю 10 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3. Танк може гасити пожежу водою на відстані до 60 метрів.

Ще 3 такі танки є на Львівському бронетанковому заводі на завершальній стадії капітального ремонту та модернізації, їхній ремонт планують завершити до кінця місяця.

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"Львівський бронетанковий завод - єдине в Україні підприємство, яке виготовляє та здійснює капітальний ремонт пожежних танків. Багато комплектуючих до цієї техніки або вже не випускаються, або були російського виробництва, тому на заводі освоєно виготовлення частини цих деталей", - сказано в повідомленні.

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Військовослужбовці отримали 4 пожежні танки 02
Військовослужбовці отримали 4 пожежні танки 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188029
 
   
 Топ коментарі
 
блин!.. название статей пишет какой-то китаеЦзы из Уханя в респираторе с тугими резинками..
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блин!.. название статей пишет какой-то китаеЦзы из Уханя в респираторе с тугими резинками..
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тобі кацап тікі язик з дупи підходить.. а тут для людей на мові..
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Микола!.. будь твоя ласочка.. киздуй нахер, до коцапської матері та не повертайся!
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Народ против стройки вышел, а их под карантин упаковали...
Беспредел полным ходом
Вот так за неполный год просрали все то за что боролись 5 лет...

На столичному Печерську правоохоронці склали сім адміністративних протоколів на осіб, які влаштували акцію біля забудови
Найбільш активних учасників акції доставили до районного управління поліції. Після встановлення анкетних даних та складання адмінматеріалів їх відпустили.
Вчора група осіб влаштувала акцію біля забудови на вулиці Лабараторній у Печерському районі столиці, де блокувала виїзд техніки.
На місці події співробітники поліції провели із людьми профілактичну бесіду.
Однак, попри законні вимоги поліцейських припинити порушення, група невідомих ігнорувала попередження поліції.
У результаті правоохоронці доставили до Печерського управління поліції сім найбільш активних учасників - чотири чоловіки та три жінки.
Одна з них поширила відео в мережі Інтернет про те, що вчора вона нібито йшла в аптеку, коли її незаконно затримали правоохоронці. Насправді ж громадянка була учасником цієї акції і не виконувала законні вимоги поліції.
У територіальному управлінні поліції встановили анкетні дані правопорушників та склали на них адміністративні протоколи.
Після складання адмінматеріалів, які будуть направлені на розгляд суду, усіх учасників події відпустили.
Відділ комунікації поліції Києва
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для борьбы с коронавирусом очень ценная вещь - можно обменять на респираторы и одноразовые перчатки
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Наши пожарные танки - самые пожарные танки в мире. Потому что никто больше пожарных танков давно уже не делает. Как начали выпиливать их напильником из умирающих Т-54 в 1984 - так все и не могут остановится.
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ваши кацап все роблять напільніком. а зараз згинь гнида *****.
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Цими танками можна вести бойові дії? Якось це смішно виглядає.
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они нужна на хранилищах боеприпасов.. выполняют пожарно-разграничительную функцию..
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Шрек Баблокат Ну таке ще ніколи під фото не передавали в армію? Це не бойова техніка.Колись завжди були репортажі,саме за бойову техніку.
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неее.. их каждый год передавали при Порохе... по одной по две штуки, а сейчас собираются передать 7 штук..
просто при Порохе с нуля восстановили их проихводство (т.е. при Совке делали ,а потом забросили, а тут пришол Мародер и восстановил производство пожарных танков).. даже на экспорт что-то продали.. Этот завод себя неполохо по зарплатам чувствует..
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