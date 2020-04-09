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 Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів "Сані". ФОТОрепортаж

Підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти провів тактико-спеціальні навчання з бойової стрільби зі 120-міліметрових мінометів 2С12 "Сані".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 01

Мінометні розрахунки відпрацювали ведення вогню з відкритих і закритих позицій.

Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 02
Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 03
Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 04

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Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 05

Морські піхотинці продемонстрували вміння та практичні навички в роботі з штатним озброєнням і військовою технікою.

Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 06
Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 07
Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 08

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Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188019
 
   
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Точно у ціль. Під час випробувань на полігоні ракета "Нептун" потрапила точнісінько у ціль над водою.....

https://youtu.be/9gO7sR3zWFE


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А где знаменитый "Молот"? А как же декоммунизация? Почему вместо истинно арийского украинского Молота - это коммунистическое прошлое, позорящие ВС Украины? Да и машинка похожа на ГАЗ.....
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Опять все по старинке. Где же обещанная разработка многоствольного миномета на базе грузовика?
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какой по старинке ? разве не видно нововведения 3 человека в расчёте вместо 5 по норме .эту хрень 300 килограммовую пытаются затянуть в кузов .
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Расчет на то что когда в ответ работает контрбатарейная система то впрыск адреналина удваивает и даже утраивает силы солдата. Поетому штат миномечиков и сократили. Да и думаю при реальном замесе ети минометы побросают и будут удирать кто как может
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Прошло 6 лет войны , и когда кончится учёба.
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вот представь людей которые по 3-5 ротаций с этой железкой прошли . а их долбо*бы свежепришедшие на должности с училищ в ППД пытаются целыми днями озадачивать - собери . разбери . откати .прикати .
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Создайте аналог НОНА на базе гусеничного КРАЗ
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