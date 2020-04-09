 Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів "Сані". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Мінометні розрахунки відпрацювали ведення вогню з відкритих і закритих позицій.
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Морські піхотинці продемонстрували вміння та практичні навички в роботі з штатним озброєнням і військовою технікою.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188019
https://youtu.be/9gO7sR3zWFE
https://youtu.be/cRpf6rn42Sw
арийскогоукраинского Молота - это коммунистическое прошлое, позорящие ВС Украины? Да и машинка похожа на ГАЗ.....