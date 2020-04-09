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 Проведено слідчі експерименти у справі про вбивство протестувальників на Майдані, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурори Офісу генерального прокурора 8 і 9 квітня 2020 роки провели два слідчі експерименти в кримінальному провадженні за фактами організації умисних вбивств і заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності в листопаді 2013 - лютому 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Проведено слідчі експерименти у справі про вбивство протестувальників на Майдані, - Офіс генпрокурора 01

Експерименти було проведено спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, а також із представниками потерпілих.

"Зокрема, під час проведення слідчих експериментів на вулиці Інститутській у Києві за наявними відео- і фотоматеріалами уточнено відомості про обставини вбивства 20 лютого 2014 року одного з потерпілих. Встановлено декілька місць отримання ним поранень і найбільш ймовірно відтворено положення його тіла на місцевості.

Проведено слідчі експерименти у справі про вбивство протестувальників на Майдані, - Офіс генпрокурора 02

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Проведено слідчі експерименти у справі про вбивство протестувальників на Майдані, - Офіс генпрокурора 03

Також учасники слідчої дії отримали додаткову інформацію про переміщення і місце перебування правоохоронців, які були 20 лютого 2014 року на Інститутській і застосовували вогнепальну зброю проти учасників акцій протесту", - сказано в повідомленні.

Проведено слідчі експерименти у справі про вбивство протестувальників на Майдані, - Офіс генпрокурора 04
Проведено слідчі експерименти у справі про вбивство протестувальників на Майдані, - Офіс генпрокурора 05

Досудове розслідування в згаданому кримінальному провадженні триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188001
 
 
 Топ коментарі
 
І отримали результати цих експериментів, де винними зроблять майданівців.
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Обвиняемых на Россию передали, теперь так и скажут - "майдановцы сами себя постреляли"...
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І отримали результати цих експериментів, де винними зроблять майданівців.
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Обвиняемых на Россию передали, теперь так и скажут - "майдановцы сами себя постреляли"...
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Это идеология реванша - антимайдана и кремлядей.
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у меня только один вопрос, неужели на всем ВСУ не найдется смелого и меткого снайпера для этой твари?? Сколько ещё он будет прежде всего ИХ мокать в гавно, а они миролюбиво утиратся???
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К сожалению, в данное время, такой вариант возможен.......
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Шесть лет прошло, какое следствие, это цирк.
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Бред они что Беркут по 2 кругу судить собрались или на Пашинского копают
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все это делается, чтобы как можно дольше затянуть приговор суда. ведь беркутня и мусорня, убивавшая безоружных евромайдановцев уже пошла на зелин обмен, а сбу-шники спокойно дослуживают до пенсии. про рыгодебилов типа портнова, лукаш и прочих из банды януковоща вообще молчек.
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на первых двух фотках-какая-то тётка,это не венедиктова?
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ну что, виноваты лютые бандеровцы. убивавшие сами себя на майдане, УГАДАЛ??? Уроды росийско-зеленые...
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Дебил, хоть что то стали расследовать, а ты не рад
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под карантин лихо дела делаются, не удивлюсь если штаты вдруг дело кеннеди расскроют) мировые последствия вируса -они такие )
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