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 Події
  2013  8
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 Поліція відкрила провадження через порушення санітарних правил у біблійній школі в Першотравенську. ФОТО

У школі, через збори якої в місті стався спалах COVID-19, провели обшук і вилучили речові докази.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Під час обшуку було вилучено відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешносії, картки пам'яті, документацію. Витяг інформації з електронних носіїв відбувається за технічної підтримки працівників кіберполіції, після чого буде встановлено всі обставини правопорушення", - сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську

Поліція відкрила провадження через порушення санітарних правил у біблійній школі в Першотравенську 01

Раніше голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник помилково заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.

Пізніше він виправився: громади баптистів у місті немає, а збори проводила церква "Нове покоління".

Поліція відкрила провадження через порушення санітарних правил у біблійній школі в Першотравенську 02

З 8 квітня місцева влада обмежила виїзд із Першотравенська і в'їзд у місто. У Першотравенську лабораторно підтверджено 21 випадок коронавірусу, всього в Дніпропетровській області таких випадків - 41.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція встановила 556 осіб, які могли контактувати з хворими на COVID-19 у Першотравенську

Поліція встановила 556 осіб, які були на зборах із вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати із зараженими коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187992
 
 
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полиция приоделась лучше чем медики
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Церква відділенна від країни.Якого дідька поліцаї ходять там де їм неположенно ходити.Судити поліцаїв за превишення повноважень.
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За что судить, церковь находится на территории Украины и должна выполнять законы государства . А понятие отделена от государства -это не участие в политических играх !!!! А то ,что в этой секте дебилы -это так !!!
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каждый гражданин имеет право зарегистрировать религиозную организацию. Получить льготы по налогам и оказывается еще и пох на закон. Хорошо придумано, но нет
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прими галоперидолу и успокойся, мессии не будет - это все еурейские сказки
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Пароль для проезда поста: "На дачу. С дачи"
Церковь обвиняет местную власть. Город сектантская база. Скорее посадят мера.
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