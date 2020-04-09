 Поліція відкрила провадження через порушення санітарних правил у біблійній школі в Першотравенську. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Під час обшуку було вилучено відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешносії, картки пам'яті, документацію. Витяг інформації з електронних носіїв відбувається за технічної підтримки працівників кіберполіції, після чого буде встановлено всі обставини правопорушення", - сказано в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.
Раніше голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник помилково заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.
Пізніше він виправився: громади баптистів у місті немає, а збори проводила церква "Нове покоління".
З 8 квітня місцева влада обмежила виїзд із Першотравенська і в'їзд у місто. У Першотравенську лабораторно підтверджено 21 випадок коронавірусу, всього в Дніпропетровській області таких випадків - 41.
Поліція встановила 556 осіб, які були на зборах із вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати із зараженими коронавірусом.
Церковь обвиняет местную власть. Город сектантская база. Скорее посадят мера.