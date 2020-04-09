 Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2019 року по січень 2020 року двоє мешканців тимчасово окупованої території Донецької області надавали мешканцю м. Бахмута інформацію та копії документів про померлих пенсіонерів у так званій "ДНР". У подальшому він за грошову винагороду оформлював у нотаріуса фіктивні довіреності від родичів померлих та передавав документи своїм спільникам до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Завдяки злочинній схемі до кишень учасників групи потрапляли пенсії померлих громадян та грошова допомога, виділена на поховання у вигляді спадщини. За 11 місяців вони встигли підробити понад 100 довіреностей, заволодівши, за попередніми даними, майже 5,7 млн грн.
У ході обшуків у фігурантів виявлено та вилучено пенсійні справи та нотаріальні довіреності, грошові кошти (близько 8 000 доларів США, 6 450 євро, майже 80 000 грн), мобільні телефони, системні блоки, банківські картки, флеш-карти та "чорнові записи", а також автомобіль.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
думаете, эти мрази ради 1000-5000 "с носа" пошли бы на создание целого синдиката?
Т.е. можно получить "помощь на похороны" даже по тому пенсионеру, который ещё в 2014 году умер и давно погребен.