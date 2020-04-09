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 Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Викрито злочинну групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи державними коштами допомоги для родичів померлих пенсіонерів. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2019 року по січень 2020 року двоє мешканців тимчасово окупованої території Донецької області надавали мешканцю м. Бахмута інформацію та копії документів про померлих пенсіонерів у так званій "ДНР". У подальшому він за грошову винагороду оформлював у нотаріуса фіктивні довіреності від родичів померлих та передавав документи своїм спільникам до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Завдяки злочинній схемі до кишень учасників групи потрапляли пенсії померлих громадян та грошова допомога, виділена на поховання у вигляді спадщини. За 11 місяців вони встигли підробити понад 100 довіреностей, заволодівши, за попередніми даними, майже 5,7 млн грн.

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У ході обшуків у фігурантів виявлено та вилучено пенсійні справи та нотаріальні довіреності, грошові кошти (близько 8 000 доларів США, 6 450 євро, майже 80 000 грн), мобільні телефони, системні блоки, банківські картки, флеш-карти та "чорнові записи", а також автомобіль.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора 01
Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187974
 
 
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совок. деньги по советах дидов в матрасе хранили )))
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Який це нотаріус працює з копіями, а не з оригіналами? Теж загримить разом з ними.
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Родичі Захарченка .і решти хероїв...
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Це тільки одна група і схема, А скільки їх ще, а скільки кришується?
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Делим 5.7 миллионов гр. на 100 доверенностей-получаем 57тыс.гр. помощи на одни похороны.Не надо нам пи...деть!Где такие деньги выплачивают?
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учите матчасть: некоторое время действовала/действует норма, по которой наследникам умерших пенсионеров, зарегистрированных на неподконтрольной территории (читай - домбабве и луганде), кроме суммы на похороны (2хкратный размер пенсии) выплачивают также невыплаченные ранее суммы пенсии. Если пенсия была 1000-1500 грн, например, да за 5 лет (60 месяцев) - вот и считайте - примерно эти самые 57-60-80 тыс. "на рыло" и набирается.

думаете, эти мрази ради 1000-5000 "с носа" пошли бы на создание целого синдиката?
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Причем срока давности на выплату этих сумм - просто не существет - законодатель не предусмотрел.

Т.е. можно получить "помощь на похороны" даже по тому пенсионеру, который ещё в 2014 году умер и давно погребен.
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