 Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Застосувавши міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети, російські окупанти наразили на небезпеку місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення.
Сьогодні, ворожий заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки. Осколки від гранати пошкодили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто не постраждав.
Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.
Татишо !
Сегодня вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома.Источник: https://censor.net.ua/p3187945