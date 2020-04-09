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 Події, Фоторепортаж
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 Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Застосувавши міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети, російські окупанти наразили на небезпеку місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення.

Сьогодні, ворожий заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки. Осколки від гранати пошкодили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

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Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 01
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 02
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 03
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 04
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 05
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187945
 
 
 Топ коментарі
 
Ну че бабка путин пришел, встречай. Накрывай стол
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Как показывает последний опрос, на Донбассе 40% населения пострадавших "на голоу" Эти 40: до сих пор считают, что на Донбассе украинцы воюют с украинцами. И руцький телевизор сильнее всяких доказательств и фактов.
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Ну чего пенять, как просили рашу прийти .
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Це Консультативна група просить Зе та Єрмака дати нові посади та правильно нараховувати трудовий стаж.
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Ну че бабка путин пришел, встречай. Накрывай стол
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Якби. Вона впевнена на всі 100%, що то: «стрєлял, Порошенко, а кто іщьо?»...
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Перпендикулярно что думают лугандоны
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Так восени, збираються, як би приєднати Україну, до них...
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Хорошо работают эксперты, легко отличают снаряд наемников от снарядов кадровых военных РФ.
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Шо, шестьоркі вишлі із под контроля хозяєв РФ?
Татишо !
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Важливий напрямок пострілу. А хто пуляв - Гандонія під управлінням цапів з паРаші, тому це вже не є суттєво, хто саме пуляв
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Как показывает последний опрос, на Донбассе 40% населения пострадавших "на голоу" Эти 40: до сих пор считают, что на Донбассе украинцы воюют с украинцами. И руцький телевизор сильнее всяких доказательств и фактов.
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Схоже, що це вогнестіли. Черга з АК. Розбірки якісь.
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Почему не верю? Сказали шо снаряд попал, а показали битые окна... Обычно все показывают...
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Просто ошибка. Ну какая там воронка от ВОГа?



Сегодня вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома.Источник: https://censor.net.ua/p3187945
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Судячи з результатів опросу"Демініціативи" по Луганщині,то пуйло ще довго там стрілятиме...
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