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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів. ФОТОрепортаж

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, провели експеримент у кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності, зокрема за подіями 18-20 лютого 2014 року. У слідчих діях взяли участь потерпілі та їхні представники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"8 квітня 2020 року відбулися 3 слідчі експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві. У межах яких слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на умисні вбивства та вбивств протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час слідчих дій ДБР отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій, які відбувалися у центрі Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня"

Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 01
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 02
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 03
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 04
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 05
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187898
 
 
 Топ коментарі
 
в ютубе сотни гигабайт видео в месты растрела безоружных людей, у следствия свидетельства тысяч очевидцев, весь мир уже знает фамилии уйбийц в погонах, а дебилы венедиктовой продолжают заниматься херьней. может портновские шлюхи выгораживают тех кто убивал безоружных?!
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вафля, я тебе еще раз обьясняю, что мусорские и сбушные твари должны сидеть за растрел безоружных. точно также должен сидеть порновско-рыговский сброд, который отдавал приказ растреливать безоружных людей на Майдане.
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Всё идёт к тому, что нынешние ОГПУшники (или НКВенедиктовских Дел, кому как удобнее) вскоре признают виновными самих пострадавших. Благо, что пострадавшие, оставшиеся в живых, всегда у них под рукой, в отличие от самих стрелков. За 6 лет много чего изменилось, а, главное, что по требованию рояльного паганини акценты теперь расставлены иначе, и процессуальный статус участников тех событий изменился ровно на 180 градусов. Те, кто преследовал и расстреливал участников Майдана, нынче в фаворе,
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Зовсім не зрозуміло,а чим же все таки займались прокурорські дєеятєлі всі ці роки,якщо до цього часу так і не провели слідчий експеримент? Може діамантами?
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Вряд ли...... дело бриллиантовых передали в суд в первых числах января 2016 года.
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это у тебя крыша уже давно тронулась.
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Ты против расследования убийств на Майдане, хрянция?
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вафля, расследование уже давно завершилось, все дела собраны и отданы в суд. просто портновско-кацапские шлюхи очень сильно не хотят, чтобы убийцы сотни безоружных людей - сидели, поэтому и затягивают вынесение приговора суда уже который год.
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Ты тупой или прикидываешься? Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів - Цензор.НЕТ 524
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вафля, не задумывался, почему тебя называют тупым?
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т.е ты подтвердил, что тебя совсем недаром называют - тупым!
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сам шучу - сам себе ставлю смайлики - это и есть одна из форм умственной отсталости. вообщем, тебе к доктору.
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Это понты для приезжих (ООН). Ибо для местных все давно шито-крыто.
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в ютубе сотни гигабайт видео в месты растрела безоружных людей, у следствия свидетельства тысяч очевидцев, весь мир уже знает фамилии уйбийц в погонах, а дебилы венедиктовой продолжают заниматься херьней. может портновские шлюхи выгораживают тех кто убивал безоружных?!
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Ты там только безоружных видел?
А ты в курсе, что стреляли с обеих сторон?
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вафля, я тебе еще раз обьясняю, что мусорские и сбушные твари должны сидеть за растрел безоружных. точно также должен сидеть порновско-рыговский сброд, который отдавал приказ растреливать безоружных людей на Майдане.
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Измерь температуру, на всякий пожарный... Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів - Цензор.НЕТ 2896
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вафля, пожарный случай настал - пойди боярышника попей. приведи себя в тонус, а то у тебя мозги совсем уже не варят.
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ну тогда надо садить всяких пашинских,которые вывозили винтовки,которыми людей расстреливали с обеих сторон
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а что мусоров и сбу-шников уже посадили за растрел безоружных?
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у вас там кацапов все с мозгами не дружат?! какая нахер амнистия для убийц?! киселева и петушария меньше смотри, может тогда мозги начнут немного работать.


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Вот. Правильно!
Для убийц - никакой амнистии!!!
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Венидитова уже хочет отменить. Не слышал?
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Пока, только обещает.
Но все убийцы должны ответить по Закону.
Тут я с тобой согласен. Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів - Цензор.НЕТ 3647
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Ты ещё за период российско-украинской войны такое потребуй... А главное "закон" с большой буквы напиши!))
Совсем не палишься.
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Не понял...
Ты против того, чтобы все убийцы понесли заслуженное наказание по Закону?
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Не понял как раз ты или включашь дурачка.
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Значит всё верно.
Все убийцы должны ответить по Закону.
Спасибо за поддержку.
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Та да, бедные беркутята вынуждены были защищаться... Мне сама Лукаш рассказывала ))
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Та бачили вже все це в піндоському фільмі......
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судя по активности ********** троллей в етой теме, прокладка ***** портнов сильно старается изгадить Героев Майдана
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Всё идёт к тому, что нынешние ОГПУшники (или НКВенедиктовских Дел, кому как удобнее) вскоре признают виновными самих пострадавших. Благо, что пострадавшие, оставшиеся в живых, всегда у них под рукой, в отличие от самих стрелков. За 6 лет много чего изменилось, а, главное, что по требованию рояльного паганини акценты теперь расставлены иначе, и процессуальный статус участников тех событий изменился ровно на 180 градусов. Те, кто преследовал и расстреливал участников Майдана, нынче в фаворе,
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Покажите живых Антоненко и Кузьменко.
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Прогнозирую что если их нет в живых, статус огранизаторов их "дела" называется "временно топчущие землю".
К примеру, военнослужащие ЦАХАЛа имеют приказ: в случае попадания в плен к террористам, ответить на все вопросы, не скрывая никакой информации. Если же в результате плена военнослужащий ЦАХАЛа будет убит террористами, или если его будут пытать, соответствующая спецслужба Израиля соберёт информацию обо всех кто принимал участие или даже просто присутствовал. Все они получают статус "условно-временно-живых".
Кстати, Антоненко - потомок польских ашкеназов. То есть тех же людей которые создавали Израиль.
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Что за манера у тебя...
Хотя, не только у тебя. Здесь много таких.
Вы придумываете дурь, потом её вбрасываете, потом гневно обвиняете, а когда становится понятно, что это ваша дурь, тихонько уползаете?
Тебе что, сон плохой приснился?
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Майдан, сам того не подозревая, выстругал очень-и-очень кормушку для целой дивизии адвокатов, судей, прокуроров.. И что? Дело закончить и кормушку развалить?
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Не пройшло і десяти років......
"Оперативненько".
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особенно занимательная история одной женщины,которая открывала на майдане консерву ножом,поранилась и умерла от заражения. Ее конечно же приписали к героям.Вот именно таких героев нам и не хватает
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