 Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"8 квітня 2020 року відбулися 3 слідчі експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві. У межах яких слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на умисні вбивства та вбивств протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час слідчих дій ДБР отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій, які відбувалися у центрі Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.
Ты тупой или прикидываешься? Вольф Ларсен
Значит, таки - да!
А ты в курсе, что стреляли с обеих сторон?
Всем.
Не слышал?
Для убийц - никакой амнистии!!!
Но все убийцы должны ответить по Закону.
Тут я с тобой согласен.
Совсем не палишься.
Ты против того, чтобы все убийцы понесли заслуженное наказание по Закону?
Все убийцы должны ответить по Закону.
Спасибо за поддержку.
Или ты прогнозируешь?
К примеру, военнослужащие ЦАХАЛа имеют приказ: в случае попадания в плен к террористам, ответить на все вопросы, не скрывая никакой информации. Если же в результате плена военнослужащий ЦАХАЛа будет убит террористами, или если его будут пытать, соответствующая спецслужба Израиля соберёт информацию обо всех кто принимал участие или даже просто присутствовал. Все они получают статус "условно-временно-живых".
Кстати, Антоненко - потомок польских ашкеназов. То есть тех же людей которые создавали Израиль.
Хотя, не только у тебя. Здесь много таких.
Вы придумываете дурь, потом её вбрасываете, потом гневно обвиняете, а когда становится понятно, что это ваша дурь, тихонько уползаете?
Тебе что, сон плохой приснился?
"Оперативненько".