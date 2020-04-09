 Автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Novosti-N.
За словами очевидців, водій "Фольксвагена", здаючи назад, врізався в припаркований мікроавтобус. На момент аварії Ляшка в автомобілі не було.
В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.
Автомобіль "Фольксваген Пассат", що потрапив в ДТП, наданий в розпорядження Віктора Ляшка Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в місті Миколаєві.
Сам то даже не садится в автомобиль к трезвому водителю .
На самом деле "врезался" сдавая назад на парковке. На самом деле автомобиль не главного санврача Украины, а бусик с водилой Николаевской обладминистрации. На самом деле не микроавтобус журналистов, а другой пустой припаркованный бусик. Короче, версия бухого главного санврача за рулём своего автомобиля, атакующего честных журналистов не подтвердилась. Зато сколько просмотров соберёт эта новость от свободной жёлтой прессы!
Не послушал....идиот.
Пока Ляшка небыло и вируса небыло.
И где?)
ну як тобі ще пояснити,щоб нарешті дійшло!?-
В Миколаєві КОРОНОВІРУСУ НЕМАЄ!