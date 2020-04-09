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Все про:гелікоптер (233) Держприкордонслужба (2530)

 Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Два вертольоти Airbus Helikopters H-125, які Державна прикордонна служба України отримала на початку цього року, надійшли в розпорядження на кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Обидва гвинтокрили наразі використовуються для навчання льотного складу та технічного персоналу Одеської та Харківської авіаескадрилей. На цей час льотним складом ескадрилей проводяться наземні тренування, перевірка теоретичних знань та виконання навчально-тренувальних польотів на нових вертольотах. Ці польоти відбуватимуться в тому числі й біля держрубежу, тому прикордонники зможуть не лише освоювати сучасну техніку, а й одночасно здійснювати повітряний моніторинг кордону", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що в межах виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба України отримає 24 нові вертольоти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС. ФОТОрепортаж

Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 01
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 02
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 03
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 04
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 05

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Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 06
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 07
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 08
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187852
 
   
 Топ коментарі
 
Не переданные Францией , а купленные у Франции за деньги налогоплательщиков...
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впечатлит, когда мне AH-64 покажут......
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Не переданные Францией , а купленные у Франции за деньги налогоплательщиков...
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поосторожнее там .. а то как примусы поразбивают....
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Мотор Січ нахвалялась робити гвинтокрили, та віз і досі там.
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Хрен они с редькой будут делать.
Они там решили что чуток облагородят Ми-2 и все побегут их покупать!
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Мотор Сич -все таки стала чемоданом без ручки....
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Прилетит вдруг Аваков,
В голубом вертолете,
И объявит в стране "карантин".
С днем рождения поздравит
И конечно, подарит
Штраф - 17 000 грн.
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 - Цензор.НЕТ 405
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Что значит "переданные"?!
Вот 450 масок от миллиардера бубочки в родной город - это "переданные".
А за вертолеты заплачено!
Это все равно, что я сегодня вернусь домой и буду есть "переданную магазином колбасу."
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Ми-2МСБ , Ми-8МСБ , Ми-24ПУ1 , Skyline SL-222 , Skyline SL-231, АК1-3 , КТ-112 - вертолеты , которые производятся в Украине.
МВД Украины закупило (2018 год)55 французских вертолетов (из которых 21 - «бэушный») на сумму 550 млн евро, - в то время, когда в Украине существует собственное вертолетное производство.
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- Не пробовал разобраться как Украина "производит" вертолеты марки Ми?
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Ты разницу между производством и ремоторизацией с "остеклением" и перевооружением не видишь?
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Старых корпусов много , то почему бы их и не использовать?Двигатель - основа вертолета , самое сложное и дорогостоящее . Производство новых надежных двигателей налажено .А склепать новый корпус для такого уровня предприятия - элементарно...
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они лопасти третий год не могут закончить...про электронику тихонько помолчим
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Кацапы , которые украли оборудование в Украине по производству лопастей действительно не могут полноценно запустить производство. А у нас все в порядке . Запорожский авиастроительный завод "Мотор Сич" завершил пуско-наладочные работы по выпуску композитных лопастей.https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/na-motor-sich-gotovy-vypuskat-kompozitnye-lopa-364957/
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пока летать научаться -ресурса останется ноль....а там снова капремонт на заводе изготовителе...денежки утекать из Украины будут еще долго и детям платить хватит
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Надо бы с кацапами не дискутировать , а спамить Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 - Цензор.НЕТ 6400
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