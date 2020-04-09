 Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівник фермерського господарства, не маючи дозволу на користування земельними ділянками для використання надр і належним чином оформленої ліцензії на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин з липня по листопад 2019 року незаконно добував пісок у Вовчанському районі Харківської області. Він утворив два кар’єри середньою глибиною понад 6,5 м та близько 4 м. Надалі добутий пісок реалізовувався громадянам у вигляді товарної продукції.

Проведені інженерно-екологічна і судово-економічна експертизи показали, що несанкціонованим видобутком піску створено небезпеку для довкілля, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на понад 65,3 млн грн.

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