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 Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску. ФОТОрепортаж

Видобуток піску фермером у Харківській області заподіяв державі збитків на суму понад 65 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівник фермерського господарства, не маючи дозволу на користування земельними ділянками для використання надр і належним чином оформленої ліцензії на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин з липня по листопад 2019 року незаконно добував пісок у Вовчанському районі Харківської області. Він утворив два кар’єри середньою глибиною понад 6,5 м та близько 4 м. Надалі добутий пісок реалізовувався громадянам у вигляді товарної продукції.

Проведені інженерно-екологічна і судово-економічна експертизи показали, що несанкціонованим видобутком піску створено небезпеку для довкілля, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на понад 65,3 млн грн.

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Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску 01
Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску 02
Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187843
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего себе фермер, в промышленном масштабе судя по фото, грёб. Такой ещё и дотацию попросит...
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После меня хоть потоп, урод он лаптеногий.
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создал конкуренцию бандитам
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Ничего себе фермер, в промышленном масштабе судя по фото, грёб. Такой ещё и дотацию попросит...
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Так це "підсобний" робітник Гепи. Тротуари у зимі посипав...
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а ты думаешь, шо поверх такого слоя песка светят мега-урожаи?

токо сняв этот слой песка, и проведя рекультивацию даже тем грунтом от вскрыши, сюда можно вернуть сельское хозяйство. а так участок заброшен - по фоткам видно.
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Це ж не прокурор якийсь чи мєнтовський начальник у яким ніякі дозволи не потрібні,вони і око поклали на ці кар'єри
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После меня хоть потоп, урод он лаптеногий.
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Жадность фраера сгубила. Сначала необходимо было подождать рынка земли ввода! А вот потом, мог бы и плевать с высокой башни на Украину и её хотелки! Купил за 1000$ этот участок и вакапывай хоть до центра земли! Купил значит твоё на века! Сначала можно песок продать , а потом можно захоронение отходов западных сделать. Частная земля- территория, это уже не Украина, а Маленькая страна!
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Ні, не міг би. Покупка землі не дає права використовувати надра.
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А вы уверены в этом? В новом законе о рынку Земли, эти пункты отсутствуют. Милованов говорил, что они якобы обговорят этот вопрос в другом законопроэкте который ещё не внесён на голосование.!!!
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И главное жить около этого захоронения отходов не обязательно, можно и по второму паспорту, жить где нибудь в Германии. А раз частная территория, то войти на территорию без разрешения суда нельзя, а когда введут и остальной пакет защиты частной собственности, то можно будет и стрелять на поражение нарушителей границы как нападение на частную территорию. И безнаказанно! А Украине можно платить налог за землю как в Эстонии 3 евро в год, как немецкие фермеры Эстонии платят! И пару раз в год завозят технику и своих рабочих, посадить или собрать урожай и вывезти в Германию. Сей час земля в аренде, и пока можно влиять на то, что с ней делается, но этому бес пределу успешно положен конец , и Зе снимает ГНЕТ УКРАИНЫ на право частнику убивать землю.
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Скорее всего, землю он арендовал у владельца земельного пая и сомневаюсь, что владелец не был в курсе, что там добывают песок!
При чем здесь ущерб государству?
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это наверное типо экологи посчитали скока они недополучили на карман... за легальное разрешение...
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Очень рад, но мне предпочтительней, купить землю и владеть не только землей, но и ее содержимым.
А то любопытная ситуация выходит бандиты добывают янтарь, вырубают лес и все это на земле именно государственной и без лицензий и т.д.
Я же не могу добывать песок на участке, который является моим.
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мля, от кому он нанес сей ущерб? покажите, плиз, сего ущербленного...
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Показываю ущербного . Прокурор бабла не получил , нач. райотдела остался без лаве . Список можно продолжать до главы администрации по фамилии Ермак , а тот может и Зелински отдает долю борзыми щенками . И создал это мафиозное государство красный директор Кучма , все его последыши только укрепляли систему воровства . Слуга народа тоже весьма преуспел .
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Ви вважаєте, що, будь яка людина може взяти бульдозер і піти рити землю де попало?
Це те саме що ліс вирубувати і продавати, чи добувати бурштин.
А ви знаєте що щоб використовувати надра потрібно платити кошти, щоб продавати потрібно платити налогі, а після видобутку потрібно провести рекультивацію теж за кошти.
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Прям универсал. И копал и отвозил и продавал. Не верю.
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Когда и кем присваевается такое звание??
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"Проведенные инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка создана опасность для окружающей среды"

из какого пальца это высосано? Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску - Цензор.НЕТ 6353
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Песок - отличнейший -мелкий, ни камешка, ни ракушки... Если проехать по правому (западномн) берегу речки Молочной от г..Молочанск до с.Терпенье (Запорожская область), то можно увидеть не меньше десятка мест (мини карьеров), где десятки лет берут такой же песок.
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Это земля не паевая,а государственные неудобья.Использование и той и другой - преступление.Песок -кварцевый,очень дорогой,его грех использовать на строительные нужды.Волчанский район примыкает с обоих сторон к рекреационной зоне вокруг Салтовского водохранилища.Это лакомое место власть предержащих в Харькове,в том числе и Гени -сепаратиста.Ввиду удалённости песчаных карьеров от больших строек для крутых этот фермер озолотился за счёт крутьков Харькова.
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