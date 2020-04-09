 У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Одеси на розі Канатної та провулку Нахімова завалився старовинний будинок, інформації про постраждалих поки що немає, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Повідомляється, що обвалилася пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована 1893 року. Днями в цьому будинку почалися роботи, нежитлове ліве крило було огороджено, коли стався обвал.

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Також повідомляється, що робітники не постраждали. Однак не відкидається, що могло завалити перехожого, на місці працюють рятувальники ДСНС. У зв'язку з цим провулок Нахімова і початок вулиці Канатної перекрито.

Ремонтні роботи в будівлі були санкціоновані облдержадміністрацією.

















