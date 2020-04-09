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 У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники розбирають завали будинку.

У центрі Одеси на розі Канатної та провулку Нахімова завалився старовинний будинок, інформації про постраждалих поки що немає, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Повідомляється, що обвалилася пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована 1893 року. Днями в цьому будинку почалися роботи, нежитлове ліве крило було огороджено, коли стався обвал.

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Також повідомляється, що робітники не постраждали. Однак не відкидається, що могло завалити перехожого, на місці працюють рятувальники ДСНС. У зв'язку з цим провулок Нахімова і початок вулиці Канатної перекрито.

Ремонтні роботи в будівлі були санкціоновані облдержадміністрацією.

У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 01

У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 02
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 03
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 04
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 05
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 06
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 07
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 08
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 09
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187825
 
 
 Топ коментарі
 
Він не старовинний,він старий й гнилий...
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а почему на крыше построили дополнительно только один этаж? нормальные пацаны на ракушняк по 5 этажей лепят и ничё, главное чтоб ветер не сильно дул.
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проблема Одессы в том, что ней уже давно правят и живут люди, которым "старая Одесса" и нахер не нужна. назовите мне хоть один западно-европейский город, в котором на столетнее здание нахерячили бы такую убогую халабуду, как на соседнем из сюжета.
очень жаль, что один из немногих красивых городов страны превращается в убогое гетто мародеров и вандалов.
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Не селити кацапів годованих горохом...
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Він не старовинний,він старий й гнилий...
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Перекрытия деревянные сгнили вот он и рухнул
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В Одесских новостях писали,что производились работы в ПУСТУЮЩЕМ крыле здания.А в пустующем и мороз и солнце и вода и лёд могут быть Промыло прогнило замёрзло - ракушняк(как впрочем и силикат) воды не любит - вот и развалилось.
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Теперь можно снести и построить стекляшку.
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а почему на крыше построили дополнительно только один этаж? нормальные пацаны на ракушняк по 5 этажей лепят и ничё, главное чтоб ветер не сильно дул.
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Обычное дело там. Выложат новую стену, падумаишь.
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хоспаді! на чому та стіна трималась?!?!?! пил
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проблема Одессы в том, что ней уже давно правят и живут люди, которым "старая Одесса" и нахер не нужна. назовите мне хоть один западно-европейский город, в котором на столетнее здание нахерячили бы такую убогую халабуду, как на соседнем из сюжета.
очень жаль, что один из немногих красивых городов страны превращается в убогое гетто мародеров и вандалов.
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уход за зданием - это обязанность собственников, власти лишь должны контролировать состояние, и если оно не соответствует нормам либо судебно лишать права на собственность (путем наложения штрафов превышающих его оценочную стоимость), искать другого (состоятельного собственника) или сносить рухлядь, если она является угрозой для жизни!
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Всё что упоминают о Канатной 5 так ,что это Siam Thai Spa А у пустующего крыла здания кто хозяин непонятно Может и городские власти.
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При Николае Втором "Кровавом"стоял... При Керенском стоял тоже. А как он стоял при нэпе! Как стоял при нэпе! При Порохе --- тоже стоял! Это были лучшие дни его (дома, не Пороха) жизни.))
А вот при Зеленском.... У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку - Цензор.НЕТ 8641
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не старинный дом, ВЕТХАЯ РУХЛЯДЬ, которая по нормам должна вовремя сноситься!
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Когда ты постареешь, будешь болеть - и кто-то про тебя скажет, что ты старая рухлядь, которой пора на кладбище - будь добр, не обижайся

Это наша история, культура, наследие. Не сносить надо, а поддерживать в исправном состоянии, следить и ухаживать. Ломать - не строить, много ума не надо. А что взамен? Очередная уродливая высотка? Спасибо, не надо.
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Побудований з народних матеріалів - гімно, палки та гілки. Дивно як він простояв всі ці роки.
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І тільки у власника цього будинку сьогодні свято. Нарешті дочекався його розвалу. Тепер може спокійно будувати що заманеться. Або продати під забудову земельну ділянку.
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А скворечник достроенный на крыше, пока не пострадал.

У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку - Цензор.НЕТ 2175
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Изучив фото, пришел к выводу, что это за счет горожан-налогоплательщиков кто-то "ремонтировал" себе магазин на первом этаже и перепланировал этажи. Чтоб потом продать. А что-то в аренду сдавать. Дом явно передан ему из госсобственности бесплатно. Видно, что на втором этаже уже переделывали квартиры в коммуналки (скорее всего, где-то в 20-30 годы прошлого века). Аналогично предполагаю, что "переделали" в то же время, а потом еще позже (около 50-х - скорее всего, дом во вренмя войны пострадал) первый этаж. Ибо откуда там появиться сталинским окошечкам. Короче, никто перегородками не интересовался ни тогда, ни в 50-е. И, по всей видимости, и сейчас. А там (фрагмент заложенной двери на втором этаже, которая тоже неродная) цемента ведь нет практически. Вот и упал "памятник архитектуры", который правильнее называть объектом городского дерибана. Вот ну никак не могу догадаться кто же это такой там "строился"?
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Не кожен довбодятел візьме таке "щастя" безоплатно!
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Все эти халупы, построенные из говна и палок в позапрошлом и прошлом веках не могут быть никакими "историческими памятниками". От них только угроза людям. Сколько этого дерьма разваливается только в Одессе ежегодно?!
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Не старинного а старого. Старинные дома стоят веками.
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