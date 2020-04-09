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 Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність call-центру, який працював на заборонену російську пошукову систему "Яндекс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що троє приватних підприємців організували у Смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв’язку "Яндекс Такси" у країнах Середньої Азії та Європи.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховувалися з ними у "конвертах". Крім цього, під час пандемії COVID–19 call-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами.

У ході обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру. Також виявлена комп’ютерна техніка з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським "Яндексом".

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та діяльності call-центру.

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Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ 01
Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ 02
Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187801
 
   
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Хоть какие-то доказательства финансирования из РФ покажите. То шпионов с нокией 3310 ловят, то вот таких предпринимателей и всех спонсирует Российская Федерация.
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у нокии 3310 есть GPRS интернет, а значит это техническое средство использовалось в противозаконных целях
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Лише ватний кацап може вживати абревіатуру "РФ" і писати "Рос. Фед" з великої літери. Ти спалився, лахтинцю.
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Ой спалился!!! Беги в СБУ скажи, что шпиона российского вычислил.
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Та мені глибоко начхати на тебе. Не сподівайся що я тебе годуватиму.
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и ***** пишется с маленькой буквы Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1900 даа интересно а де оно делось? вроде эвакуировали его в валдайские ***** с противогазом на ибле и фильтром на ремне Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1900
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Конечно пишется с маленькой буквы это же не имя или название города. А куда делось? В штанишки загляни ели нет, то скорее всего ты просто баба. Логично объяснил?
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думали в Смілі затаїтись - доріг туди немає, то їх не злапають.
а СБУ - респект , що не полінувалися і в Смілу з'їздити!
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