 Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що троє приватних підприємців організували у Смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв’язку "Яндекс Такси" у країнах Середньої Азії та Європи.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховувалися з ними у "конвертах". Крім цього, під час пандемії COVID–19 call-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами.

У ході обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру. Також виявлена комп’ютерна техніка з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським "Яндексом".

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та діяльності call-центру.

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