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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб. ФОТОрепортаж

Інформація про мінування 10 відділення (кардіологія) Олександрівської лікарні в Києві не підтвердилося.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено. На момент обстеження закладу було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти та медперсонал.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання псевдомінера", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус

Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 01
Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 02
Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 03
Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 04
Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 05

Фото - "Київ Оперативний"

Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187787
 
 
 Топ коментарі
 
Этому шутнику надо руки ампутировать в Александровской больнице за такие шутки, шоб больше не названивал!
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так...так...руSSкій мір не може заспокоїтись!

а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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оце якесь муділо зробило, знайти і впаяти штраф і не 17 тисяч, а 170 принаймні, або в буцегарню на 3 місяці, хай посидить подумає
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Минер свихнулся на почве карантина. Ему плохо, пусть и всем будет плохо. Не одобряю, но понять могу. Нас ждут веселые времена и свихнувшиеся сограждане.
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Знайти потвору і у інфекціонку його на обсервацію
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Этому шутнику надо руки ампутировать в Александровской больнице за такие шутки, шоб больше не названивал!
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А ноги? Он же и ногами может названивать! Кстати, и язык тоже-тогда уж наверняка не будет названивать! ))) И что бы совсем обезопаситься-, хорошо бы мобильную и фиксированную связь вообще отменить. Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб - Цензор.НЕТ 8504
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так...так...руSSкій мір не може заспокоїтись!

а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Знову кацапня розважається: всі "мінування" йдуть з запорєбріку чи з динири. Чому наші не можуть почати мінувати касабські обєкти? Відповідь у всьому !
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И кто нам мешает проделывать такое на расейке? Предлагаю каждому " заминировать" какой-либо объект на расее, не пожалеть десяток-другой гривен за звонок и "таким образом поздравить" расеян с пасхой ! Каждое такое "минирование"- это потраченное напрасно бабло, а значит удар по экономике агрессора. Больше"минирований"хороших и разных, "минировать" можно все: кинотеатры, вокзалы,аэропорты, магазины, стадионы , общественный транспорт, кафе, рестораны и др. места большого скопления людей. Короче, предлагаю своеобразный флешмоб- заминируй россию.
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Надеюсь, полиция найдет. Уже раньше находили. Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб - Цензор.НЕТ 9235
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А я вам скажу так. Сначала серия статей о том, что всё оборудование и всех "мохнатых" больных свезли в Александровскую больницу. Потом волна возмущения в каментах "ах какие они пида.. кхм.. нехорошие люди. Остальная страна с голой жопой, а они там жируют". И в завершении этот самый звонок, удивление "а как так вышло?" и поиски кацапского следа
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