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 Політика України
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 Україна отримає 190 мільйонів євро в рамках підтримки Євросоюзом країн Східного партнерства, - єврокомісар Варга. ІНФОГРАФІКА

Європейський союз виділить 962 мільйони євро країнам Східного партнерства для боротьби зі спалахом коронавірусу. З них Україна - 190 мільйонів євро.

Про це повідомив у Twitter єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варга, інформує Цензор.НЕТ.

"На підтримку наших східних партнерів у боротьбі проти коронавірусу регіональні і двосторонні фонди були перенаправлені як частина відповіді "Команди Європи", вони становитимуть 962 мільйони євро для негайних потреб і для зменшення соціально-економічних збитків", - сказано в публікації.

Україна отримає 190 мільйонів євро в рамках підтримки Євросоюзом країн Східного партнерства, - єврокомісар Варга 01

Україна отримає 190 мільйонів євро в рамках підтримки Євросоюзом країн Східного партнерства, - єврокомісар Варга 02
Україна отримає 190 мільйонів євро в рамках підтримки Євросоюзом країн Східного партнерства, - єврокомісар Варга 03

На сайті Єврокомісії уточнюється, що в рамках "Команди Європи" ЄС мобілізує для країн Східного партнерства 80 мільйонів євро. Зокрема, 30 мільйонів євро підуть на закупівлю і поставку медичних приладів і обладнання.

Євросоюз додатково виділить 11,3 мільйона євро малих грантів для підтримки громадянського суспільства. Наприклад, проєктів, пов'язаних з організацією дистанційного навчання.

100 мільйонів євро підуть на підтримку малих і середніх підприємств.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187755
 
   
 Топ коментарі
 
І значну її частину направить в якості гуманітарної допомоги Італії... Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 8298
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Дайте их разуцкому,он купит маски в Китае по 10 евро за штуку.
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Разворуют, суки. А те , кто дал , возможно и в курсе, что разворуют. Нафига дают? Смысл?
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Разворуют, суки. А те , кто дал , возможно и в курсе, что разворуют. Нафига дают? Смысл?
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Не разворуют. Делить будет самый честный человек. То есть я.
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Нехай не дають, копита відкинемо, ви такого для України бажаєте?
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І значну її частину направить в якості гуманітарної допомоги Італії... Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 8298
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Непонятно куда все эти сотни миллионов деваются. Как в черную дыру.
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не переживай ...мвф знає у яких офшорах гроші лежать ...
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подарят ...или как всегда ...в кредит а на "проценты" "лес" ?
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Дайте их разуцкому,он купит маски в Китае по 10 евро за штуку.
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Валюту Евро контролируют несколько банков Евросоюза,украсть что либо практически невозможно.Вы плохо знаете специфику работы шпионов от банка, который дайот кредит.Точно такая ситуация и с долларами США.
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Судя по главе ВОЗ, у всех контролеров ( шпионов ) рыльце в коррупционном пушку.
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Эти деньги пойдут
Ермакам-Мудакам на новые мерсы
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Зедерибанщики готові до прийому транша, давай ЄС не скупись.
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Голобородько своими 16000 поправками, таки послал МВФ...
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С января месяца из Украины было вывезено валюты почти 800 млн...продолжение следует!
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Такими подачками они просто оскорбляют наших чиновников. Это просто на один зуб.
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****** Сумы
@050525Serg

Это помощь больницам Одесской области от 95 квартала, т.е. от ОП. 100 тысяч шт. Вы думаете это маски? Х...й вам! Это листовки по профилактике коронавируса. Как мама Римма бубочку учила, подтирай свое очко первой попавшей листовкой... и НАХАЛЯВУ.
Україна отримає 190 мільйонів євро в рамках підтримки Євросоюзом країн Східного партнерства, - єврокомісар Варга - Цензор.НЕТ 3552
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Гроші які дають на підтримку контролюють, тому більшість коментарів це не інформованість іх авторів...
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