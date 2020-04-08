 Україна отримає 190 мільйонів євро в рамках підтримки Євросоюзом країн Східного партнерства, - єврокомісар Варга. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив у Twitter єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варга, інформує Цензор.НЕТ.
"На підтримку наших східних партнерів у боротьбі проти коронавірусу регіональні і двосторонні фонди були перенаправлені як частина відповіді "Команди Європи", вони становитимуть 962 мільйони євро для негайних потреб і для зменшення соціально-економічних збитків", - сказано в публікації.
На сайті Єврокомісії уточнюється, що в рамках "Команди Європи" ЄС мобілізує для країн Східного партнерства 80 мільйонів євро. Зокрема, 30 мільйонів євро підуть на закупівлю і поставку медичних приладів і обладнання.
Євросоюз додатково виділить 11,3 мільйона євро малих грантів для підтримки громадянського суспільства. Наприклад, проєктів, пов'язаних з організацією дистанційного навчання.
100 мільйонів євро підуть на підтримку малих і середніх підприємств.
Ермакам-Мудакам на новые мерсы
****** Сумы
@050525Serg
Это помощь больницам Одесской области от 95 квартала, т.е. от ОП. 100 тысяч шт. Вы думаете это маски? Х...й вам! Это листовки по профилактике коронавируса. Как мама Римма бубочку учила, подтирай свое очко первой попавшей листовкой... и НАХАЛЯВУ.
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