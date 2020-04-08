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 На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобіль може витримати обстріл бронебійними кулями і підрив міни або фугасу під колесом. Він здатний рухатися місцевістю, призначеною виключно для руху гусеничної техніки, і розвиває швидкість до 110 км/год.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence News.

Бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1" розроблено і серійно виготовляється київською компанією НВО "Практика". Указ про його прийом на озброєння ЗСУ міністр оборони Андрій Таран підписав 3 квітня.

""Козак-2М1" відповідає натовським стандартам захисту STANAG 4569 level 2 для захисту від стрілецької зброї та level 3а з протимінного захисту. Тобто, бронеавтомобіль здатний витримати обстріл бронебійно-запальними кулями калібру 7,62х39 у будь-якій проєкції і підрив 8 кг міни або фугасу під колесом. Для підвищення захисту екіпажу і десанту він обладнаний протимінними сидіннями і багатошаровою підлогою", - сказано в повідомленні.

На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль КОЗАК-2М1 01

Автомобіль важить 14 тонн, оснащується 280-сильним дизельним двигуном з об'ємом 5,9 л. та обертовим моментом в 950 Нм. У нього незалежна підвіска з можливістю блокування всіх коліс, кліренс в 500 мм і вертикальний хід коліс в 260 мм. Максимальна швидкість "Козак-2М1" - 110 км/год.

"Головним озброєнням "Козак-2М1" є 12,7 мм крупнокаліберний кулемет НСВ, який встановлено в захищеній турелі. Він забезпечує прицільну стрільбу на відстань до 2 км по наземних цілях. Екіпаж бронемашини становить 8 осіб - 2 члени екіпажу і 6 бійців у десантному відділенні", - сказано в повідомленні.

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На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль КОЗАК-2М1 02На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль КОЗАК-2М1 03

На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль КОЗАК-2М1 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187703
 
   
 Топ коментарі
 
Касьянов не пались. Твої БПЛА - гавно.
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Це той у якого броня куплена за завищеними в три рази цінами? В тюрьму всіх хто таке допустив.
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Нарешті! Тепер ЗСУ отримає першу боронемашину за яку не буде соромно! І вона піде на експорт великими партіями!
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тю блін, а я думав що то тільки при Пеці, а зараз весна прийшла...
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І це правильний бізнес, за 6 років війни в нас мало бути купа таких бізнесів, але корупція в міноборони задушила всіх виробників! Касьянов виробляє чудові БПЛА які не мають аналогів у світі, які можуть надати ЗСУ тотальну перевагу на полі бою, а вже зараз вробляє роботизовані тележки, але в нього Міноборони не бере нічого, бо не дає відкати! БПЛА Касьянова могли б вибити російських терористів, знищити авіацію ворога, підірвати мости та залізниці, але нікому не потрібна перемога, всі хочуть перемагати тільки безпечних ворогів, які вибухівку під машину не закладуть - таких як коронавірус!
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БПЛА Касьянова це технологічний прорив в будівництві БПЛА. Конструкторські рішення БПЛА Касьянова це останнє слово військово-технічної авіа-інженерії!
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Касьянов робить такі БПЛА яких немає у світі, наприклад прив'язні дрони які можуть висіти на висоті сотні метрів, отримуючи живлення по кабелю протягом кількох тижнів і виконувати роль ретрансляторів зв'язку і передачи даних на інші БПЛА та підрозділи ЗСУ, РЛС, ДРЛОіУ, оповіщення, наведення ПТРК, розвідки. Прив'язні БПЛА Касьянова можуть підніматись та сідати на танк чи на катер, на якому вони базуються, щоб забезпечувати огляд позиції зі всіх сторін. Важкі коптери Касьянова мають унікальний бензо-електричний привід, коли бензинові двигуни крутять пропелери і генератори одночасно, від яких живляться електричні двигуни і такі коптери можуть переносити на відстань 100км бомбове навантаження 50кг і більше. Це унікальні характеристики! А досліди Касьянова з РПГ прив'язаними до важких коптерів дає нам унікальну протитанкову зброю для якої не існує перепон на шляху до цілі!
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Братья Монгольфье опередили Касьянова в привязанных дронах на двести лет .
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Шкода що вони померли, бо тепер крім Касьянова ніхто нічого пристойного не робить! Робити банальні БПЛА це не досягнення, БПЛА має бути бойовою системою з унікальними характеристиками, яких немає в цивільних дронах! Хто може показати БПЛА які хоч віддалено можуть посперечатись з БПЛА Касьянова? Ніхто!
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Да кто угодно. Любые взрослые забугорные дроны уделают Касьяновские гаражные самоклёпки со свистом .
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Забугорні дрони закінчуються там де закінчується акумулятор, а у Касьянова гібридні схеми живлення, коли робиться бак безнизу і генератор на дроні і дрон може летіти 100км і тягнути 50кг бомбового навантаження. Який закордонний дрон може таке зробити?
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С первого тыка - попадание
Технические характеристики Bayraktar
На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1" - Цензор.НЕТ 7018

Центр управления дроном. Модель в разрезе
Длина: 6,5 м
Размах крыла: 12 м
Максимальная взлетная масса: 650 кг
Грузоподъемность: 55 кг
Максимальная скорость: 222 км / ч
Крейсерская скорость: 130 км / ч
Радиус действия 150 км
Потолок: 8200 м
Автономность: 24 ч[5]
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БПЛА Командор розробки Касьянова має розмір 1м х1м х1м і несе 50 кг на 100 км. Відчуваєте різницю в технологіях - 12-ти метрова конструкція яка буде кидати бомбу з висоти 8000м і потрібна буде дорога бомба з лазерним наведенням щоб влучити в міст чи в бліндаж і маленький БПЛА який непомітно занесе 50кг вибухівки і покладе її на голову терористам і ніякі засоби ППО його не зможуть зупинити бо він буде летіти в кількох метрах над землею, відразу над посадками та ЛЕП! Байрактару до Командора ще 10-20 років розробок і не факт що Байрактар до Командора наблизиться в принципі!
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Сказочники Такие дурки и амеры дурные. что для 50 кг груза делают размах крыла в 10 метров. А здесь коробка метр на метр. На кого этот бред рассчитан?
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Коробка метр на метр це результат унікального поєднання технологій, результат довгих випробувань, результат величезного досвіду реального використання БПЛА на фронті! Ніхто не робить такі БПЛА які робить Касьянов, тому що БПЛА вироблялись для інших умов, а для ******** війни як на Донбасі ніхто не має відповідних бойових систем! Україна в цьому плані знаходиться на передовій боротьби з російськими терористами і має унікальний досвід який потрібно активно продавати по всьому світу і заробляти на цьому мільярди доларів! Американці оглянули БПЛА Касьянова і були дуже сильно зацікавлені цими зразками озброєння! Це говорить про те що американці працюють в тому ж напрямку, але поки що не мають таких вдалих та ефективних рішень, які напрацював Касьянов зі своїм колективом!
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Касьянов. дурилка картонная. перелогинься. Твой бред тошно уже читать
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Ви дарма пишете тут всяку куйню. Аргументи якісь є чи Ви прийшли сюди тупо посрать в коментах? БПЛА Касьянова це величезний прорив у використанні БПЛА на полі бою, Касьянов -геній, він використав такі поєднання систем і технологій яких досі немає на жодному БПЛА в світі!
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Касьянов це винахідник рівня Ілона Маска тільки в своїй галузі. Якби Касьянов працював на Заході був б вже мільярдером зі своїми винаходами! А в нас люди тупі і як завжди беруть чарівну палочку і використовують її як палку-копалку поки не зламають!
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внимание. на дворе 2020 год. украинские ученые изобрели квадракоптер на бензиновом движке.
откуда шизоид взял грузоподъемность 50 кг?
если макс взлетная масса 80 кг а без груза с полным топливом весит 60.
100км.. ха
диапазон стабильного сигнала до 25 км.

его "изобрели" в2017 году. счас уже всу их тыщи наверное.
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Тот дурик не понимает почему никто из военных в мире в мире не использует квадрокоптеры: малое время полета.ибо подъемная сила равна нулю. неэкономичность, большой вес по сравнению с поднимаемым весом и главное - ужасный шум издаваемый несколькими его двигателями. Тарахтелка еще та. А на 8 км ни один поршневой движок не поднимется ибо кислорода там уже практически нет да у винты там практически бесполезны. Реальный потолок вертушек - примерно 6км.
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звісно, він же не використовує під'омну силу крила, йому потірбно усю вагу вантажу "на двигун брати"...
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Вот поэтому и нет ни у кого в мире ни одного тяжелого коптера.
Только в гараже у Касьянова не имеющий аналогов гавнолет. Он правда забыл сказать. что один только прицельный комплекс Байрактара весит почти 100 кг
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це дебілізм прив'язувати РПГ до БПЛА. Чому сам апарат не перетворити на зброю?
50 кг на 100 км це унікальні харектеристики?
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На 100 херов он полетит. Там дальность связи всего 25км. Отдача от выстрела РПГ закинет тот коптер на 100 метров в сторону
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не усі можуть із РПГ на вдістані в 100 метрім мішень влучити, а цей пропонує з повітря, за нестабільної атмосфери через пульт ДУ влучати...
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Кто то опять включил дэбильную бот-программу Igor L?
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Она не просто дебильная. Она на всю бошку шизонутая
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Ви часом там не працюєте?
Щоб Ви знали цей теж не літає і не стріляє бластерами і лазером.
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Козак-2М1 це унікальна машина, яка витримує вибух міни під кузовом та колесом, витримує бронебійні кулі в корпус, має незалежну підвіску, з централізованою підкачкою та блокуванням коліс. Нічого подібного в нас досі не було і в сусідів ніде немає! Практика має вже розробляти цивільну версію і її будуть купляти як гарячі пиріжки по всьому світу!
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Какие пули бронебойные? От калаша? Никакая 10мм броня не выдержит пулю 12.7 мм. тем более бронебойную. Какую мину выдержит? Противопехотную со ста граммами тротила? Или противотанковую с 10 кг тротила. которая танк подбрасывает в воздух? Бот-сказочник тупой
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Витримає і 10кг, просто про це не кажуть вголос. Але 8кг тротилу витримує за будь яких варіантів. Кулі витримає і 12,7 якщо поставити назовні додаткові бронеплити захисту і це будуть робити бо військова підвіска дозволяє додаткове навантаження!
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Не вижу каких либо особых преимуществ. Обе машины не для боя, а для передвижения в прифронтовой полосе, в освобождении оккупированных территорий не помогут никак
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Тигр вообще то не для передка. Для передка у них несколько другие машины по типу Тайфуна
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Это наступательная техника. я про транспортеры. МРАПЫ - годные машины. правда дорогие и тяжелые сравнительно
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А пулемёты НСВ мы где берём???
Украина их не выпускает.
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Выпускает. С 2001 года. Под названием кулемет нсв-т . Да ещё много где делают, и в Индии, и в Польше. Разработка 1969 года.
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Какой нафиг современный, натовский бронеавтобус? Вы там хоть одну антенну видели? Для понимания, американский хаммер в базовой комплектации имеет не менее 7 антенн (по периметру) и около 10 посадочных мест на будущее? Вы в этом автобусе что-то подобное видите? Я нет... Такое "чудо" нафиг никому не надо, как и БПЛА Касьянова, которые на 433 МГц работают..
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Антену можна навісити на будь яку техніку, це не проблема, була б техніка яка витримує вибух міни! А частота чим менша тим краще оминає перепони, листя дерев та краплі дощу сніг. Тому частота чим менша тим далі працює!
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Так вибух нормальной мiни никакая техника не выдержит
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Козак витримує вибух під корпусом та колесом нормальної міни - 8 кг в тротиловому еквіваленті, це більше ніж протитанкова міна! Козак це єдина в Україні конструкція кузову яку можна назвати MRAP бронемашиною! Танк не тримає вибух, БМП не тримає вибух, БТР не тримає вибух, а Козак - витримує!
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Танк не выдержит, а Козак выдержит -ты понял что написал? Понимаешь что будет с колесом и подвеской при взрыве не 8, а хотя бы 3кг тротила?
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Навіщо щось уявляти, є випробування Козака при підриві 10кг тротила і є відеозвіти по результатам. Колесо відриває, але бронекапсула Козака лишається цілою, люди всередині лишаються живими. А в танках, БМП та БТР під час вибуху міни пробивається бронекорпус і екіпаж гине! Тому Козак це на сьогодні найкраща бронетехніка для ЗСУ! Шкода що немає БТР, БМП та танків з потужним бронезахистом від вибуху міни 8кг! Але Козак вже робить БТР Отаман, тому є надія що потроху ми отримаємо справді ******* бронетехніку!
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Написать можно что угодно, ты разъясни, почему днище танка, у которого броня там всё же толще, с твоих слов разворотит, а у Козака нет?
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В танка, БМП та БТР броня внизу в рази менша ніж в MRAP бронемашини і відстань до міни менша і немає V-подібного кузову який відводить вибух в сторону! Тому MRAP бронемашини це зброя перемоги в маневреній війні, бо не боїться мінних загороджень та засідок! Патруль з кількох MRAP бронемашин може спокійно контролювати сіру зону і навіть у разі засідки чи фугасу патруль не втратить здатність до наступальних дій. Навіть пошкодження одной чи двох MRAP бронемашин не зменшує бойової потужності патруля, який успішно подавить будь яку засідку або знищить диверсійну групу ворога!
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Я там виклав відео підриву Козака на мінах 6кг, перегляньте для загального розвитку, щоб не бути таким необізнаним! Козак витримав 6кг з великим запасом міцності.
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А если из засiдки шмальнут из РПГ, о ПТУРах ваще молчу, то тоже не втратить здатність до наступальних дій? А ведь противник хотя бы Муху с собой в серую зону возьмёт
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Куда шмальнуть? Козак їде по полю на швидкості до 100км на годину і влучити в нього що з РПГ що з ПТРК майже нереально! Шмальнуть можна але влучити навряд чи. Це не БТР який суне по полю 10км на годину а за ним пішки біжить піхота, це MRAP бронемашина в якій піхота сидить всередині і машина пре на повній швидкості по пересіченій місцевості!
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На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1" - Цензор.НЕТ 6262Козак по раскисшему полю вообще не поедет. от слова совсем. Рулит только гусеница
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Козак має блокування всіх коліс та військову підвіску без мостів тому поїде навіть лежачі на пузі.
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На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1" - Цензор.НЕТ 9453И без колес. А если к нему еще присобачить не "имеющий аналогов" генератор от тарахтелка Касьянова. так вообще начнет летать над раскисшим полем
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8 кг тротила подкинет Козака в воздух на двадцать метров. Кто вообще эту херню написал про 8 кг? Мина с 8 кг тротила 40 тонный танк переворачивает набок и полностью пробивает его днище.
Даже если бронекапсула каким то чудом у уцелеет - внутри будет фарш из костей и мяса. тогда как верхом на броне есть шанс выжить. так как ударная волна просто сбросит тебя в сторону
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Козак -2М1 має 15 тон, тому нікуди його не підкине, є відео випробувальних підривів - бронекапсула лишається цілою і люди всередині лишаються неушкодженими, хоча контузія буде, але всі лишаться живими!
Бронеавтомобілі «Козак» проходять випробування
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Ну да. 45 тонный танк подбрасывает. а 15 тонный Козак стоит как вкопанный
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V-подібне днище кузова відводить кумулятивну струю в сторону від бронекапсули, а саме днище багатошарове і не пробивається вибухом. Саме тому MRAP бронемашини виділені в окремий клас бронетехніки!
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Дурилка картонная - у Козака простейший уровень защиты - level 2. тогда как у МРАПов и Тайфуна - level 5, но и они не выдерживают противотанковой мины. Козак - полный аналог российского Тигра. Но они хоть не триндят. что он выдержит наезд на противотанковую мину
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Є результати натурних випробувань, Тигр це дешеве лайно у порівнянні з Козаком! Козак реально тримає і 8 і 10 кг тротила! Level 2 це захист від куль, але з додатковими навісними бронеплитами він стає Level 4! Реально Козак 2М1 буде мати Level 4 по кулям та уламкам снарядів і Level 3 по підриву мін! Ані в росіян ані в сусідах-країнах НАТО нічого подібного Козаку поки що немає! Тільки но починають постачати Textron Commando в Європу але він класом вище ніж Козак!
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Комулятивную струю никакое V-образное днище в сторону не уведёт! Подобное днище помогает лишь при фугасном подрыве
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Тот дурик понятия не имеет. что у мин нет кумулятивной струи и что убивает не струя. а избыточное давление в отсеке. создаваемое ею.
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Смішно з Вами розмовляти, продовжуйте один одному розповідати.
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А ты, наверное , один из тех людей. После взрыва - засмеялся и пошел
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Для любителей Касьянова и Практики. На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1" - Цензор.НЕТ 4019

Мне как-то довелось посмотреть что там внутри. Так вот именно радиоаппаратура как раз и делает из этого "автобуса" настоящего боевого друга)
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Це той у якого броня куплена за завищеними в три рази цінами? В тюрьму всіх хто таке допустив.
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Вони не самі купляли в фінів а купляли в перекупів які з Фінляндії тягнуть в Україну і тут продають! Продавайте і Ви дешевше, будуть у Вас купляти!
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Похоже, совковый БРДМ при схожих размерах весил 7т и имел 4ре дополнительных вспомогательных колеса, при этом никто не говорил что он сравнится с гусеничной техникой по проходимости
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Бутусов все время рассказывает как на этих Козаках все воруют. А теперь это подается как достижение. Шиза.
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Ворують не на Козаках а на поставках фінської бронесталі в Україну через корумпованого посередника який помножує ціну на сталь в кілька разів через те що фіни не продавали бронесталь просто так всім бажаючим! А тепер ця монополька закінчилась і можна закуповувати фінську бронесталь безпосередньо у виробника - фіни почали надавати дозволи!
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7,62 на 39 этого очень мало для современной войны...мы фигачили с ПКМ 7,62 на 54....а там уже пороховой заряд больше и пулька другая. Короче машинка для НГУ больше чем для ЗСУ....это все против НАС пустят если вдруг "майдан2" вот так .
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Так там Утёс на 12,7мм, на небольших расстояниях пробьёт себе подобное хотя до совковых 14,5 КПВТ, что были на БТРах не дотягивает. Согласен что больше для НГУ чем ВСУ, годится только разве для разведки
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Бронебойный 14.5 пробивает любой современный МРАП. по сравнению с которым Козак - ******** Запорожец. Против лома нет приема. Тоесть есть - танк - но это совсем другая весовая категория
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