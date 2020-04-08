 На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence News.
Бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1" розроблено і серійно виготовляється київською компанією НВО "Практика". Указ про його прийом на озброєння ЗСУ міністр оборони Андрій Таран підписав 3 квітня.
""Козак-2М1" відповідає натовським стандартам захисту STANAG 4569 level 2 для захисту від стрілецької зброї та level 3а з протимінного захисту. Тобто, бронеавтомобіль здатний витримати обстріл бронебійно-запальними кулями калібру 7,62х39 у будь-якій проєкції і підрив 8 кг міни або фугасу під колесом. Для підвищення захисту екіпажу і десанту він обладнаний протимінними сидіннями і багатошаровою підлогою", - сказано в повідомленні.
Автомобіль важить 14 тонн, оснащується 280-сильним дизельним двигуном з об'ємом 5,9 л. та обертовим моментом в 950 Нм. У нього незалежна підвіска з можливістю блокування всіх коліс, кліренс в 500 мм і вертикальний хід коліс в 260 мм. Максимальна швидкість "Козак-2М1" - 110 км/год.
"Головним озброєнням "Козак-2М1" є 12,7 мм крупнокаліберний кулемет НСВ, який встановлено в захищеній турелі. Він забезпечує прицільну стрільбу на відстань до 2 км по наземних цілях. Екіпаж бронемашини становить 8 осіб - 2 члени екіпажу і 6 бійців у десантному відділенні", - сказано в повідомленні.
Технические характеристики Bayraktar
Центр управления дроном. Модель в разрезе
Длина: 6,5 м
Размах крыла: 12 м
Максимальная взлетная масса: 650 кг
Грузоподъемность: 55 кг
Максимальная скорость: 222 км / ч
Крейсерская скорость: 130 км / ч
Радиус действия 150 км
Потолок: 8200 м
Автономность: 24 ч[5]
откуда шизоид взял грузоподъемность 50 кг?
если макс взлетная масса 80 кг а без груза с полным топливом весит 60.
100км.. ха
диапазон стабильного сигнала до 25 км.
его "изобрели" в2017 году. счас уже всу их тыщи наверное.
Только в гараже у Касьянова не имеющий аналогов гавнолет. Он правда забыл сказать. что один только прицельный комплекс Байрактара весит почти 100 кг
50 кг на 100 км це унікальні харектеристики?
Щоб Ви знали цей теж не літає і не стріляє бластерами і лазером.
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/218274842598478/
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Украина их не выпускает.
Даже если бронекапсула каким то чудом у уцелеет - внутри будет фарш из костей и мяса. тогда как верхом на броне есть шанс выжить. так как ударная волна просто сбросит тебя в сторону
Бронеавтомобілі «Козак» проходять випробування
Мне как-то довелось посмотреть что там внутри. Так вот именно радиоаппаратура как раз и делает из этого "автобуса" настоящего боевого друга)