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 На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника. ФОТОрепортаж

В Одеській області біля селища Миколаївка пройшли навчання підрозділів морської піхоти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування морської піхоти.

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 01

Особовий склад окремого батальйону морської піхоти зробив десантування з моря для того, щоб взяти під контроль ділянку узбережжя і забезпечити просування основних сил. При цьому морські піхотинці повинні були знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника.

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 02
На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 03

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 04

В ході операції на кораблі Військово-Морських Сил ЗСУ десантувалися три групи морських піхотинців зі штатним озброєнням. Водночас за декілька кілометрів від берега з двох вертольотів морської авіаційної бригади безпарашутним способом десантувалися ще два взводи. Налагодивши взаємодію між усіма групами, морські піхотинці знищили спостережний пункт, підрозділи охорони артбатареї, а потім і саму артилерію.

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 05
На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 06
На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 07

Під час практичних дій у підрозділи постійно надходили різні ввідні від керівництва навчань. Наприклад, на шляху одного з підрозділів виявилася замінована місцевість, а одне з відділень раптово потрапило в засідку. Тому командири на місцях повинні були діяти швидко, приймати правильні рішення, щоб вийти з ситуації без втрат і максимально ефективно продовжити виконання завдання.

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 08

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На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 09На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187682
 
   
 Топ коментарі
 
чтобы запутать противника
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Одна лодка с грузового корабля десантировалась? В принципе креативно.
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На резиновый лодках высаживаться это вообще самоубийство.
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Одна лодка с грузового корабля десантировалась? В принципе креативно.
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На резиновый лодках высаживаться это вообще самоубийство.
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можно еще и фильму снять , освобождение называется
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Не, ну смешно конечно, но вот бы еще адмирала впереди. Ото ржака была бы.
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