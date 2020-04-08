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Все про:облгази (15) СБУ (5475) Донецька область (2403)

 СБУ підозрюють керівництво "Донецькоблгазу" в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрила топ-менеджмент ВАТ "Донецькоблгаз" у реалізації схеми розтрати державного природного газу на мільярди гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Співробітники спецслужби встановили, що деякі промислові підприємства Донеччини з 2017 року споживали державний природний газ безкоштовно. При цьому керівництво ВАТ "Донецькоблгаз" "перекидало" борги за спожиті комерсантами енергоресурси на рахунки жителів області.

Таким чином сформувалася штучна заборгованість населення за нібито спожитий природний газ у сумі понад 1,7 млрд грн. Для здійснення угоди організатори розробили і впровадили у виробничій діяльності товариства програмне забезпечення з прихованою функцією ведення подвійної бухгалтерської звітності.

За результатами проведених обшуків в ПАТ "Донецькоблгаз", за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили речі і документи, що підтверджують протиправну діяльність топ-менеджменту суспільства.

Зараз вирішується питання про оголошення підозр щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу керівникам ВАТ "Донецькоблгаз". Тривають слідчі дії".

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СБУ підозрюють керівництво Донецькоблгазу в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом 01
СБУ підозрюють керівництво Донецькоблгазу в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом 02
СБУ підозрюють керівництво Донецькоблгазу в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом 03
СБУ підозрюють керівництво Донецькоблгазу в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом 04
СБУ підозрюють керівництво Донецькоблгазу в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом 05
СБУ підозрюють керівництво Донецькоблгазу в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187667
 
   
 Топ коментарі
 
А что всю правду не сказали - у облгаза один и тот же хозяин что и у предприятий,которые потребляли газ за счет жителей области,и этот картежник известен всем,как и его бесконечные криминальные махинации.
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Тільки масові розстріли корупціонерів спасуть від країну! Філіппінський президент указом дозволив громадянам стріляти в хабарників, але не на смерть. Може, перейняти нам передовий досвід?
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Посадят ахметку? Не думаю ...
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"... с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно" . А что сегодня случилось ?
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Тільки масові розстріли корупціонерів спасуть від країну! Філіппінський президент указом дозволив громадянам стріляти в хабарників, але не на смерть. Може, перейняти нам передовий досвід?
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А что всю правду не сказали - у облгаза один и тот же хозяин что и у предприятий,которые потребляли газ за счет жителей области,и этот картежник известен всем,как и его бесконечные криминальные махинации.
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кароче, разводилово, кидалово и обувалово в тридесятой прогрессии, расплодившееся по всей неньке не хуже короновируса где каждый лох ищет возможность найти лоха
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Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений...
Спасибо за предупреждение. Обязательно будут ждать решения вопроса, сидя дома на попе ровно.
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Умнички, НО!!!
Теперь проверьте Киевгазенерго и другие, прилегающие обленерго -и сами будете при орденах и деньгах, и люди Вам спасибо скажут....
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Значит договорились шоколад с ахметом, не случайно же при шоколаде ахметов сильно поднялся.
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странные какие то подозрения. 5 лет винницкий кагал этим занимался и никто его в этом не подозревал.
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То о чем говорят вслух уже давно...
А у нас этих облгазов - не менее 24 штук ... и каждый мутит на «доставке/подаче/распределении» и субсидиях/компенсациях на лярды гривен... вот и думай.те
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Что значит на счета жителей. Может на технологию . Тогда еще и вопрос к НКРЕ, как они пропускали завышенные объемы , указанные облгазом.
А главный вопрос- если это правда, и схему закрыли, тогда должен снизить цену облгаз иначе, это имитация работы СБУшками.
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Удивили СБУ підозрюють керівництво "Донецькоблгазу" в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом - Цензор.НЕТ 1361 ... удивят - если посадят кого-то из топов.. а так - блаблабла...
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