 СБУ підозрюють керівництво "Донецькоблгазу" в мільярдних тіньових оборудках із державним природним газом. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Співробітники спецслужби встановили, що деякі промислові підприємства Донеччини з 2017 року споживали державний природний газ безкоштовно. При цьому керівництво ВАТ "Донецькоблгаз" "перекидало" борги за спожиті комерсантами енергоресурси на рахунки жителів області.
Таким чином сформувалася штучна заборгованість населення за нібито спожитий природний газ у сумі понад 1,7 млрд грн. Для здійснення угоди організатори розробили і впровадили у виробничій діяльності товариства програмне забезпечення з прихованою функцією ведення подвійної бухгалтерської звітності.
За результатами проведених обшуків в ПАТ "Донецькоблгаз", за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили речі і документи, що підтверджують протиправну діяльність топ-менеджменту суспільства.
Зараз вирішується питання про оголошення підозр щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу керівникам ВАТ "Донецькоблгаз". Тривають слідчі дії".
Спасибо за предупреждение. Обязательно будут ждать решения вопроса, сидя дома на попе ровно.
Теперь проверьте Киевгазенерго и другие, прилегающие обленерго -и сами будете при орденах и деньгах, и люди Вам спасибо скажут....
А у нас этих облгазов - не менее 24 штук ... и каждый мутит на «доставке/подаче/распределении» и субсидиях/компенсациях на лярды гривен... вот и думай.те
А главный вопрос- если это правда, и схему закрыли, тогда должен снизить цену облгаз иначе, это имитация работы СБУшками.