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 Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі. ФОТО

Правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин військовослужбовцями серед своїх товаришів по службі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, група військовослужбовців здійснювала незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетаміну та канабісу і систематично збувала їх військовослужбовцям.

Наразі організатора групи затримано після реалізації чергової партії наркотичних засобів. Її учасникам готується повідомлення про підозру за фактом незаконного збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Вживаються заходи щодо обрання їм запобіжного заходу.

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Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі 01
Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187610
 
 
 Топ коментарі
 
Как иможно изготовить каннабис?.Видно я отстал от жизни.
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А теперь о самом страшном - они это все делали без масок и респираторов!
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масштаб производства и объемы (на фото) доказательной базы ))))
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да. когда собаке нехер делать, она яйца лижет. от скуки все...
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От скуки во время войны?
Это что-то новенькое...
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А теперь о самом страшном - они это все делали без масок и респираторов!
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Волк, я понимаю, что ты со времен Красной Шапочки на бабушек возбуждаешься, а потом будешь дырки в животе штопать.
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Как иможно изготовить каннабис?.Видно я отстал от жизни.
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новость ни о чём...
называется "пёрднул в лужу"
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Можно курить траву, а можно производную - гашиш
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Послемайданный мэр Киева Бондаренко в интервью рассказывал, что в период Майдана в здании КГГА производилась наркота, армейцы продолжили традицию подкрепления героизма.
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Під час Другої Світової, солдатам офіційно видавались подібні речовини.
В США таблетки коли, у Німеччині, кетанов, в СРСР горілка.
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Ну амфетамин понятно...но как можно ,,производить,, канабис? Разве что ты выпускник Хогвардса?
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Ну как производить. Рвать коноплю в верхней части растения, сушить и измельчать. Но как это сделать зимой когда она еще не выросла? Может поэтому оранжерею в ботсаду закрыли для посещения?
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Ну, некоторые сторонники Зелени должны шарить в фотосинтезе и сопутствующих процессах... Не зря ж их в Трускавце учили.
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кацапы счас будут верещать - "фошызды!!!" Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам - Цензор.НЕТ 5772

Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам - Цензор.НЕТ 8304
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Кстати, кто помнит этот фильм про наркотики? Детский, между прочим...

Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам - Цензор.НЕТ 1048
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Подзатыльники со скуки мы все время раздаем... Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі - Цензор.НЕТ 6989
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Как из прошлой жизни. Месяца три назад пересматривал.
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И этот народ ещё имеет наглость обвинять власть в коррупции.
Как говорится яблоко от яблони.
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Эхо срочной службы.Чуваки,за дозу автомат врагу отдадут.Продолжайте петь о пользе срочной службы Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі - Цензор.НЕТ 3267
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