 Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Киянка за завданням кураторів з Росії намагалась дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в Україні.

З цією метою блогерка розміщувала у мережі неправдиву інформацію про пандемію COVID–19, а також викривлені факти про ситуацію в нашій країні напередодні Дня перемоги над нацизмом.

Для підготовки деструктивних матеріалів агітаторка використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і поширювала власні публікації на аудиторію у кілька десятків тисяч користувачів інтернету.

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Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці слідчі спецслужби виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Діяльність проросійської блогерки розслідується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину.