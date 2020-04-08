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 Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили у столиці діяльність блогерки, яка на персональних сторінках в інтернеті розміщувала публікації із пропагандою сепаратизму, закликами до зміни меж території нашої держави та поширювала фейки про коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Киянка за завданням кураторів з Росії намагалась дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в Україні.

З цією метою блогерка розміщувала у мережі неправдиву інформацію про пандемію COVID–19, а також викривлені факти про ситуацію в нашій країні напередодні Дня перемоги над нацизмом.

Для підготовки деструктивних матеріалів агітаторка використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і поширювала власні публікації на аудиторію у кілька десятків тисяч користувачів інтернету.

Також дивіться: Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію". ВIДЕО

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці слідчі спецслужби виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Діяльність проросійської блогерки розслідується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187606
 
   
 Топ коментарі
 
Она не была замечена в сепаратизме.


агитировавшие за ЗЕ по умолчанию сепары
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От тупости до сепаратизма - один шаг.
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сепаратизм...вот чем может россия привлечь украинцев, не знаю... но некоторые ведутся, нельзя россии прощать ее зло. они не заслуживают ничего из того что имеют.
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На Таню не похоже. Она не была замечена в сепаратизме.
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Она не была замечена в сепаратизме.


агитировавшие за ЗЕ по умолчанию сепары
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Так точно вороги самі собі....всі хто голосував за це зелене чмо.Насрали свойм дітям на голову зебіли
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Сулиму и Дмытрыка уже и помянуть успели, а они - на месте. Так шо...
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для яких лохів ця інформація? план виконують по затриманням шпіонов чи шо?
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Мабуть для тих лохов, які не чули про русскіє інформаційні спецпідрозділи, завдання яких створення хаосу у мізках українців?
Нє?
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*удак твій тато, шо сусід регоче Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 2800 я не бачу ані фактів, ані доказів.. фото купки телефонів можу тобі надсилати щодня Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 1326
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Мдааа отупели ниче "блогери" нет что б ползоватся компом и соцсетями они ползуються кнопочними телефонами. Хоть не циферник сфоткали
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Помогите уже человеку обзавестись принципами: порвите ей жовто блакитний паспорт,ведь,как известно, Украины не существует,а раз так,то нехер трясти паспортами непризнаных держав. Хай едет в лднр ****** торговать и кобзона слушать
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хоть бы разок пример фейка написали... мне каЭтся, наша правда покруче любого фейка буИт... Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 2845
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Интересно, что считается фейком о вирусе?
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У той как раз - наоборот: будет похуже, чем в Италии. Что вполне вписывается в рашкопропаганду.
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Она что , торгашка с блошиного рынка ? Хотя одно правильно - чтобы победить сепаратизм , начинать надо с Киева .
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О, точно такой нокией я колю орехи на даче!
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Гонишь? Через тридцать лет этот девайс будет стоить, как новое авто! Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 7899
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А шо ему будет?
Даже краска не облезла.
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Такими "элементарными" телефонами пользуются многие "консервы".
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Рассия НАСТОЛЬКО ЗАСРАЛА 9 МАЯ, что лично меня тошнит от ЛЮБОГО обсасывания этой темы. Включая европейское 8 мая.
Похороните наконец своих дедов!
Дайте им покой!
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С чего ты взял,что Европа носится "со своими дедами"? Или тебе за своих стыдно?
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Кацяпп, дєло хьітроє..
Типу: «Якщо наша не взяла, то хай горить тоді і наша, і ваша !»

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Мой больной друг, протри от мамалыги свои глаза и попробуй ешё раз прочитать и постарайся понять - про ЧТО мой пост!
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нелегко похоронить того, кого давно нет
легко приколотить на палку какой нибудь портрет
единственное условие- чтоб это был дед
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Надеюсь это магдаленазурбиена. И ее 50 никлв. Надоела одноклеточная ватница
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Давненько нет ЛаЛаЛающей - Ага ! Долалалакалася ЗЕдебілка!
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Когда уже начнутся зачистки сепарни?
Методами впоймали суд оправдал порядка не наведём.
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жаль шо не блогер...того можно было за яйца... Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 66
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Ну так эту можно за локоны, накрутить слегка)
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С таких гаджетов только СМС можно рассылать. Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 5482
В них даже нет интернета.
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Их как модемы используют ботофермы.
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Как использовать телефон в виде модема, если у него только слот для зарядки?
Перестаньте чушь нести.
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Я понял. Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 3409
Узкий специалист широкого профиля.
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Такий гаджет можна знайти на помийці, вставити сімку з радіоринку і підключити як GSM-модем до ноута. Після використання і гаджет, і сімку викинути.
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Не смеши!
Они даже не имеют возможности подключения к компу!
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смеялись с россиян, которых за лайк и перепост задерживают как террористов и сажают на 8 лет, теперь смотрите на себя, тут тоже самое, фейковое дело по заказу шьют для положительной статистики.
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Не сравнивай граждан своей страны,с предателем работающем на оккупантов!
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Так-то оно так, но вот я согласен со словами неизвестного мне Паши Казарина:

"Мы могли убеждать себя в миролюбии эпохи. Верить в нерушимость границ. Полагаться на договора и соглашения.
Мы могли отмахиваться от НАТО. Обменивать Севастополь на газовые скидки. Считать пророссийские партии - элементом внутреннего политического пейзажа. А потом случилось вторжение - и все наши соломенные домики сдул ветер истории.

Мы слишком долго жили в мире постправды. Убеждали себя, что все точки зрения имеют право на существование. Привыкли рассуждать, что "правда где-то посередине". Хотя правда лишь там, где она есть - и появление альтернативных версий вовсе не меняет ее координаты."

А теперь давайте, расскажите нам про то, что в Украине обязательно должны звучать во всю альтернативные взгляды на российско-украинские конфликт. Мы же не раися, у нас демократия.
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Проблема в том, что невозможно установить, какой именно взгляд "неальтернативный". кто согласно Конституции уполномочен высказывать этот самый единственно правильный взгляд?
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Проблема в том, что демократия по сути своей и предполагает наличие альтернативных взглядов. В этом суть демократии
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С помощью китайского fly можно и коронавирус распостранять.
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Ух ты, целую блогершу ликвидирова! По ордену нада раздать этим героям, которые с риском для жизни обезвредили прокацапскую блогершу.
А хто знает по имени эту блогершу и кто её читал? Такая она опасная, шо даже имени её не называют?!
Да... с такой сбу нам блогерш-фейкомётчиц можно не пугаться, нашу страну они точно не развалят. Другие развалят, до которых у сбу, почему-то, нет никакого дела.
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Одно из заданий козломордых троллей -вызвать недоверие граждан к спецслужбам своей страны! Да,ватник?
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Ты откудова меня жизни решило учить, чучело? Из Молдавии?
Ты лучше своим молдаванским согражданам про свои мысли рассказывай, а мне не надо.
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Я же Вам говорил,что на Цензоре есть украинцы-ксенофобы! Вот он,-типичный! Сейчас он откроет википедию и посмотрит,- что же это такое ксенофоб...
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А ты оказывается ещё и тупой. При чём здесь ксенофобия, к моему тебе ответу, если я указал залётному( мне пох из какой страны) гаврику, шо в своих проблемах мы сами разберёмся? Без вас - разных залётных "всезнаек" и "советчиков".
Я больше склоняюсь к мнению, шо ты кацапский троль(один из них на этом сайте), который специально разжигает вражду между разными мнениями украинцев. Потому - пшёл нах.
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По никнеймам этих зверушек даже их пол нет возможности определить: то ли он, то ли она, то ли оно?.. Специально, наверное, так шифруются.
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А ты спроси свою маму,за девять месяцев до твоего рождения,не встречала ли она высокого,спортивного вида молдованина с голубыми глазами.
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Тупой это -Ты! И залетный -это ТЫ! Потому что ты сопляк,только появился на Цензоре,а я тут уже седьмой год! И еще-ты глупый,потому что ты ПОСТАВИЛ АДМИНИСТРАТОРА В ПОЛОЖЕНИЕ,ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ ЕГО ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕБЯ ЗА МАТ!
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Все это очень интересно, но в сообщении СБУ и ЦН нет описания какого либо состава преступления, призывы к изменению территории Украины не криминал, ст. 110 предусматривает только призывы к изменению границ противозаконным способом, а в рамках закона и Конституции Рада может менять границы как угодно.
Мы видим, что СБУ возобновила практиковавшееся при Пете запугивание народа применением уголовного преследования к лицам, не нарушающим закон, но имеющим "неправильное" по мнению СБУ мировоззрение.
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Алекс 178cd461, "призывы к изменению территории Украины не криминал, ст. 110 предусматривает только призывы к изменению границ противозаконным способом".
твій пост приклад саме тієї твоєї тупості на яку я тобі вказував вчора.
ч. 1 ст. 110 КК України - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.
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Тупость у тебя беспредельная, ты же сам цитируешь закон: "дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України". стало быть, изменение границ и призывы к их изменению с соблюдением "порядку, встановленого Конституцією України" не криминал !!!
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охо-хо, важко бути довбнем.
межи території України визначаються її кордноом, це ж твоя маячня: "а в рамках закона и Конституции Рада может менять границы как угодно", так от, Конституція України нікому, і ВР в тому числі, не дозволяє змінювати межи території України.
за Конституцією ВР має повноваження виключно на зміну меж районів і міст, а це зовсім не те саме, що зміна території України.
припиняй вже слухати шарія, воно розумному не навчить.
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Тебе виднее, сколь тяжко быть дятлом.
Пиши письма в Раду, которая приняла УК, в котором есть ст.110, в которой ясно для всех, кроме дуб долбящих, написано "зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України". Какого рожна они упоминают порядок изменения ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, если его нет и быть не может в Конституции?

"
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Якось останнім часом діяльність фсбу не вяжеться правоохоронною! Це якийсь філіал кварталу по впарюванню тої дикої фігні з кварталу на повному серйозі і в практиці. Ще свіжі спогади про сабакяна ,зєлю і решту клоунів ,котрі "знайшли" їхспєрдів ,що спрчатку на повному серйозі втирали у вуха громадян,що можна точно ідентифікувати особу по ході навіть якщо зріст порівнюваних осіб відрізняється на 10 см.
Тепер стара заїжджена пластинка про блогершу,антиконституційні заклики ,телефони з музею мобільного зв'язку .

Мені здається це все пурга,нема ніякої блогерші,це просто нагнітання ситуації щоб відвернути увагу від повного піzдєца в країні!
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Где фамилия говноблогерши? Страна должна знать этих хероев.
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на паРаші "тишь да гладь"...
бо в мішках усі лежать
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Не, она не так дестабилизировала обстановку. Лучше всего это делается убийством Шеремета. Зизак не дас соврать!
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Блогершу посадить по статье, будет из зоны работать
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