 Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Киянка за завданням кураторів з Росії намагалась дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в Україні.
З цією метою блогерка розміщувала у мережі неправдиву інформацію про пандемію COVID–19, а також викривлені факти про ситуацію в нашій країні напередодні Дня перемоги над нацизмом.
Для підготовки деструктивних матеріалів агітаторка використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і поширювала власні публікації на аудиторію у кілька десятків тисяч користувачів інтернету.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці слідчі спецслужби виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Діяльність проросійської блогерки розслідується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Лайф !!!
агитировавшие за ЗЕ по умолчанию сепары
Нє?
Даже краска не облезла.
Похороните наконец своих дедов!
Дайте им покой!
Типу: «Якщо наша не взяла, то хай горить тоді і наша, і ваша !»
легко приколотить на палку какой нибудь портрет
единственное условие- чтоб это был дед
Методами впоймали суд оправдал порядка не наведём.
В них даже нет интернета.
Перестаньте чушь нести.
Узкий специалист широкого профиля.
Они даже не имеют возможности подключения к компу!
"Мы могли убеждать себя в миролюбии эпохи. Верить в нерушимость границ. Полагаться на договора и соглашения.
Мы могли отмахиваться от НАТО. Обменивать Севастополь на газовые скидки. Считать пророссийские партии - элементом внутреннего политического пейзажа. А потом случилось вторжение - и все наши соломенные домики сдул ветер истории.
Мы слишком долго жили в мире постправды. Убеждали себя, что все точки зрения имеют право на существование. Привыкли рассуждать, что "правда где-то посередине". Хотя правда лишь там, где она есть - и появление альтернативных версий вовсе не меняет ее координаты."
А теперь давайте, расскажите нам про то, что в Украине обязательно должны звучать во всю альтернативные взгляды на российско-украинские конфликт. Мы же не раися, у нас демократия.
А хто знает по имени эту блогершу и кто её читал? Такая она опасная, шо даже имени её не называют?!
Да... с такой сбу нам блогерш-фейкомётчиц можно не пугаться, нашу страну они точно не развалят. Другие развалят, до которых у сбу, почему-то, нет никакого дела.
Ты лучше своим молдаванским согражданам про свои мысли рассказывай, а мне не надо.
Я больше склоняюсь к мнению, шо ты кацапский троль(один из них на этом сайте), который специально разжигает вражду между разными мнениями украинцев. Потому - пшёл нах.
Мы видим, что СБУ возобновила практиковавшееся при Пете запугивание народа применением уголовного преследования к лицам, не нарушающим закон, но имеющим "неправильное" по мнению СБУ мировоззрение.
твій пост приклад саме тієї твоєї тупості на яку я тобі вказував вчора.
ч. 1 ст. 110 КК України - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.
межи території України визначаються її кордноом, це ж твоя маячня: "а в рамках закона и Конституции Рада может менять границы как угодно", так от, Конституція України нікому, і ВР в тому числі, не дозволяє змінювати межи території України.
за Конституцією ВР має повноваження виключно на зміну меж районів і міст, а це зовсім не те саме, що зміна території України.
припиняй вже слухати шарія, воно розумному не навчить.
Пиши письма в Раду, которая приняла УК, в котором есть ст.110, в которой ясно для всех, кроме дуб долбящих, написано "зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України". Какого рожна они упоминают порядок изменения ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, если его нет и быть не может в Конституции?
"
Тепер стара заїжджена пластинка про блогершу,антиконституційні заклики ,телефони з музею мобільного зв'язку .
Мені здається це все пурга,нема ніякої блогерші,це просто нагнітання ситуації щоб відвернути увагу від повного піzдєца в країні!
бо в мішках усі лежать