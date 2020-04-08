 Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок. ФОТО

Про це у Twitter повідомив заступник голови МЗС України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ.
"Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую МЗС Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам у Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання", - написав він.
Раніше повідомлялося, що понад 30 українців застрягли в Непалі. Третина з них - професійні альпіністи.
Перед тим, писали, що наше МЗС , стоїть на колінах перед россієй, благаючи допомогти.
А россія, капрізітся, і посилає.
Німеччині, респект.
Рашці, ганьба.
https://www.facebook.com/taras.pozdniy/posts/2805545209541764