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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:альпініст (14) карантин (2387) Непал (4) евакуація (387) Божок (35) туристи (23) COVID-19 (3196) коронавірус (1937)

 Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок. ФОТО

Група українців, які застрягли в Непалі через коронавірус, вилітає на Батьківщину.

Про це у Twitter повідомив заступник голови МЗС України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую МЗС Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам у Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання", - написав він.

Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок 01

Раніше повідомлялося, що понад 30 українців застрягли в Непалі. Третина з них - професійні альпіністи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українських альпіністів може евакуювати з Непалу російський літак, - Кулеба. ВIДЕО

Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок 02
Фото: Божок/Twitter

Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187550
 
 
 Топ коментарі
 
Спочатку треба зламати кордон в Борисполі, потім напитися в готелі Казацький, а пізніше втекти у невідомому напрямку та інфікувати якомога більше людей.
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Урра! Карантин влаштуємо заново.
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каким надо быть критином что б лететь сознательно в такие ибиня
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Німці значить евакуювали наших.?
Перед тим, писали, що наше МЗС , стоїть на колінах перед россієй, благаючи допомогти.
А россія, капрізітся, і посилає.
Німеччині, респект.
Рашці, ганьба.
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Когда они поехали туда? В марте? Безмозглые!
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НАКУЙ воны тута треба!??Нехай в ШАМБАЛИ сыдять!
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Спочатку треба зламати кордон в Борисполі, потім напитися в готелі Казацький, а пізніше втекти у невідомому напрямку та інфікувати якомога більше людей.
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каким надо быть критином что б лететь сознательно в такие ибиня
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Вот эта пиСдота и погубит тысячи жизней .Для нашей страны выход один , с начала февраля закрыть границы и делать обсервации палаточные с охраной .а так мы сами тащим себе уголь .
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удобно делать обсервацию альпинистам-палатки и все остальное у них свое...и встать могут в любом месте...
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Дурні а хитрі! Відпочили нахаляву та ще нахаляву додому летять.
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на халяву ??? минимальная стоимость на одного если идти группой 38 000-40 000 долларами . и этим несчастным помогают . они сами могли рейс без напряга себе нанять . видать родня кого то застряла и вывозят за госсчёт
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Гена, зайві нулі прибери. С початку епідемії майже всі туроператори робили знижки, а тупорилі халявщики користались та летіли куди завгодно.
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какие туроператоры у альпинистов? дуб с которого вы упали был наверное высоким...
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Нє хамі, парніша! Група туристів та треть з них альпіністи. Мова ішла про всіх туристів, які під час епідемії скористались моментом, а не тільки про цих альпіністів.
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попробуйте одеть рюкзачок 30 кг и сделать три круга вокруг дома-и назовите это отдыхом...
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Навіщо? Я й 10 кіло у рюкзаку не підніму.
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вот поэтому и не называйте альпинизм отдыхом....тогда и хоккей- отдых
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Нульовий троленятко, шість коментарів на одній сторінці це мало. Давай єщьо.
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я за вами просто не успеваю...кладезь мудрости
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Я коментую новину та відповідаю. А ви чипляєтесь до дописувачів та жирно тролите. Різницю відчуваєте, філософ?
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в своих коментированиях вы вешаете ярлыки и на отдыхающих и на спортсменов...в своих видповидях вы делаете то же самое в чем обвиняете меня...
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Я висловлюю свою думку, маю на це право, та нікому її не нав'язую, навідміну від вас. З якого дуба ви впали, що до вас не доходять елементарні речі?
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да какая разница, а там думаешь нет короновируса???
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заплеванные восьмитысячники кишат вирусами
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Терміново!!! Всім громадянам України, хто знаходиться в Гваделупі (це біля Гондурасу), Папуна Новій Гвінеї та ін. Занзібарах та просрав всі терміни повернення (ну, путівка ще не закінчилася на час об"явлення карантину, проснувся з п"ногу сну і т.і.)! Звертайтеся до консульств та посольств України і вам обов"язково поможуть за державний кошт, Бо багата Україна може собі дозволити вивозити таке дорогоцінне шелупоння, як ви та ваших песиків.
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Какого же хрена летят, ведь закрыты границы, в Украине карантин, а вы завозите ещё из-за границ. Такими темпами, как вы завозите, то карантин будет действовать энное количество месяцев. Зе своё слово сдержал, что вернёт украинцев на родину, но с их возвратом в разы больше становится зараженных короновирусом. Или это всё херня, да Зе, главное что обещание своё хоть одно сдержал.
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Почитайте что об этом пишут в ФБ сами альпинисты. Разрешение от властей Непала на вылет получили через российское консульство, потому что украинский мид вообще ничего не делал. Они просто лапшу вешают. Тарас Поздний.
https://www.facebook.com/taras.pozdniy/posts/2805545209541764


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Там в Непале Валера Ананьев на 6200 залез, в ютюбе посмотрите, интересно и прикольно как чел жизнь разукрасить смог красивыми красками.
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Хай оплачують дорогу, обсервацію і дорогий переліт. В Непал літають дуже багаті люди...
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а кто вам сказал что они летели за счет госбюджета ?
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