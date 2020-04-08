 Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок. ФОТО

Про це у Twitter повідомив заступник голови МЗС України Єгор Божок, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті! Спільними зусиллями вдалося! Група українських туристів вилітає з Непалу. Дякую МЗС Німеччини за допомогу, дякую українським дипломатам у Києві і за кордоном за чергове професійно виконане завдання", - написав він.

Раніше повідомлялося, що понад 30 українців застрягли в Непалі. Третина з них - професійні альпіністи.

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Фото: Божок/Twitter