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 Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала на Житомирщині та в столичному регіоні масштабне незаконне виготовлення та реалізацію неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів на мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На початку березня оперативники Управління СБ України в Житомирській області отримали інформацію про спробу групи осіб поставити фальсифікований антисептичний засіб до лікарських установ регіону, зокрема до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці блокували поставки, за цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

За попередніми даними досудового розслідування встановлено, що незаконне виробництво та збут неякісного фальсифікату у Житомирській області організували троє житомирян. Одна зі спільниць раніше працювала на місцевому підприємстві, яке легально виготовляє антисептик.

Підпільний цех зловмисники облаштували в орендованих приміщеннях у промисловій зоні обласного центру. Співробітники СБУ задокументували, що виробництво контрафактних дезінфікуючих засобів відбувалося кустарним способом із використанням сировини сумнівного походження за невідомою рецептурою без жодних дозвільних документів та контролю якості.

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Виробництво підробленого антисептика також здійснювалося у нежитлових приміщеннях на околиці столиці та у Київській області. "Бізнес-партнери" житомирян налагодили виготовлення не лише "вітчизняних" дезінфікуючих засобів, а й антисептика "стандарту ЄС".

Готову продукцію під виглядом відомих марок вітчизняних та європейських дезінфікуючих засобів зловмисники збували на території нашої держави через аптечні мережі, у тому числі комунальні, та інтернет-магазини.

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Під час санкціонованих слідчих дій за місцями виробництва фальсифікату у Житомирі та на Київщині правоохоронці виявили майже 70 000 літрів спиртовмісної речовини "етанол", приблизно 10,5 тисячі літрів готової фальсифікованої продукції, хімічні сполуки, порожню тару, наклейки торгових марок виробників та обладнання для виготовлення контрафактних дезінфікуючих засобів.

Виявлено також бухгалтерські документи, печатки 84 суб’єктів господарювання із ознаками фіктивності та кліше підписів їх керівників. Вилучені зразки продукції надіслано на експертизу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності. Додатково перевіряється механізм збуту неякісного антисептичного засобу до аптечних закладів, особливо з огляду на ажіотаж, пов'язаний із загрозою поширення коронавірусної інфекції.

Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ 01
Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ 02
Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ 03
Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ 04
Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ 05
Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187547
 
   
 Топ коментарі
 
правоохранители обнаружили почти 70 000 литров спиртосодержащего вещества "этанол"

Вы там определитесь - антисептик некачественный или просто контрафактный. А то будет как в анекдоте
"Не покупайте поддельный "Фейри"! Основные признаки подделки: Стоит дешевле, а моет лучше."
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К Медведчуку не хотите заехать?
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1. гебня навіть експертизу не провела, а вже тупо стверджує, що продукція "неякісна" 2. чому фсбу лізе туди, чим має поліція займатись - якщо дійсно під чужими етикетками випускали, бо інакше це лише питання податкової...
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********!Шо они пишут?Какая 191 ч 3????Завладение чужим имуществом и его растрата!!!Скорее 229 или 231 .2
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інтелектуальна деградація торкнулась всіх ланок цієї фейкової держави
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1. гебня навіть експертизу не провела, а вже тупо стверджує, що продукція "неякісна" 2. чому фсбу лізе туди, чим має поліція займатись - якщо дійсно під чужими етикетками випускали, бо інакше це лише питання податкової...
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гэбня обеспечивает монополию властьимущим при распиле бюджета...
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правоохранители обнаружили почти 70 000 литров спиртосодержащего вещества "этанол"

Вы там определитесь - антисептик некачественный или просто контрафактный. А то будет как в анекдоте
"Не покупайте поддельный "Фейри"! Основные признаки подделки: Стоит дешевле, а моет лучше."
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Уже и качество проверили на месте! Вот как могут когда конкурентов ловят. А когда свои та предмет похожий на ....
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Бездельники у власти только могут изымать и штрафовать (раскулачивать)....а почему государство до сих пор не наладило выпуск антисептиков в нужном колличестве???....Некогда им, .....ролики снимают и селфятся...
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...Кстати маски тоже сами шьют украинцы, получается что их тоже надо наказывать и изымайть на экспертизу...
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если продукт нормального качества нужно сказать спасибо и наградить....а сбушников наказать за вредительство...
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Интернет кишит объявлениями как сделать дома антисептик.И как может быть не качественным раствор 70% этилового спирта.Тем более человек работал на заводе антисептиков.Понять и простить.Это что вред государству?
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