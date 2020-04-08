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Все про:фінансування (594) Бігус (52) Слуга народу (784) Корнієнко (168)

 "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info. ФОТО

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко наприкінці березня заявив, що його політсила відмовляється від державного фінансування до кінця року на користь стабфонду з боротьби з коронавірусом. Журналістам Bihus.Info вдалося з'ясувати, чому це неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний матеріал.

У розслідуванні зазначається, що заява про відмову від бюджетних грошей не надходила в Національне агентство з питань запобігання корупції - орган, який згідно із законом "Про політичні партії в Україні", розглядає заяви про відмову від фінансування. Крім того, погодити таку відмову лише на рік закон не дозволяє.

"На діяльність партії у 2020 році має бути виділено понад 200 мільйонів гривень. Ми вважаємо, що ці гроші краще віддати медикам. "Слуга народу" вже відмовилася від держфінансування до кінця року. Закликаємо колег по парламенту зробити те саме", - заявив Корнієнко 26 березня.

У пресслужбі політсили пояснили, що планують перенаправити всю суму бюджетного фінансування до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів.

Проте, як з’ясували журналісти Bihus.Info, навіть протягом тижня після твердження Корнієнка заява партії про відмову від держкоштів не надходила в НАЗК.

"Станом на 03.04.2020 до Національного агентства від політичної партії "Слуга народу" заява про відмову від державного фінансування не надходила, тому жодних рішень щодо припинення державного фінансування політичної партії не ухвалювалося", - повідомили журналістам у Нацагентстві.

Слуга народу не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія "Слуга народу" відмовляється від державного фінансування і просить передати гроші в стабфонд по боротьбі з коронавірусом, - Корнієнко

Крім того, як заявляють журналісти, подібна заява голови партії "Слуга народу" не може бути реалізована в рамках чинного законодавства у такому вигляді, як про це заявлено. Відмовитися від фінансування тільки на один рік неможливо. За законом фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.

"Таким чином, у разі отримання Національним агентством відповідної заяви та прийняття ним відповідного рішення, Національне агентство підготує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення. Варто зауважити, що чинним законодавством не передбачено відмови від державного фінансування на певний період, а відтак наслідком вжиття Національним агентством вищезазначених дій є припинення державного фінансування партії не лише на один рік, а загалом на весь період такого фінансування", - йдеться в документі.

Як ідеться в розслідуванні Bihus.Info, навіть якщо партія вирішила не відмовлятися від отримання грошей, а після надходження направити їх до Стабілізаційного фонду, ця ідея не може бути втілена відповідно до законодавства. Оскільки державне фінансування можна використовувати виключно на статутну діяльність політичних партій, благодійність в неї не входить.

Крім того, державне фінансування партій здійснюється щоквартально. Тому на момент заяви Корнієнка в березні 2020-го, повної суми на рахунках партії не було, отже переслати її в Стабфонд не могли.

За даними порталу публічних фінансів e-data, в першому кварталі 2020-го "Слузі народу" надійшло від НАЗК 35 млн грн на фінансування статутної діяльності. Інформації про подальші перекази коштів з рахунків партії "Слуга народу" портал e-data не містить.

Слуга народу не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поки такого немає", - Корнієнко про розкол у "Слузі народу"

Нагадаємо, щоб стимулювати незалежність політичних партій від приватних донорів та впливу олігархів, з кінця 2016 року в Україні передбачено державне фінансування їхньої статутної діяльності. Гроші отримують партії, які на парламентських виборах подолали 5% бар’єр.

У 2020 році, за даними НАЗК, державне фінансування на статутну діяльність отримують п’ять політичних партій – "Слуга Народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "ГОЛОС". На це у бюджеті передбачено понад 280 мільйонів гривень. З яких понад 140,5 мільйона – на "Слугу народу".

Слуга народу не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187536
 
 
 Топ коментарі
 
зелені паскудні пройдісвіти
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ззеленые соврали, тоже мне новость
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пытаюсь понять принципы модерации данного сайта "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3083
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Достатньо,хоч трохи,невідомо чим не сподобатися...,й на 3-и доби,без мотивування й оскарження... Так,й живемо... .Без будь-яких принципів,- Принципово "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4166
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Юрчик тож, не пальцем деланный...
Бесплатного патриотизма не бывает)))
https://galynash.livejournal.com/639562.html
Засекаю время удаления данного поста "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3390
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Я,до нього прихильно відношуся. Він,інколи, стає в пригоді в коригуванні ситуації в країні...
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не могу не согласиться: идеальных нет, выбираем лучших из худших))
по этой же причине торчу здесь, а не на вестях или обозревателе
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В мене,пожиттєво,неймовірна відраза до спілкування не з тваринами.Але змушений рахуватися з необхідністю комунікувати з загало. Бо,я, суттєва частина,його мозку, й імунної системи
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понимаю тебя прекрасно и солидарен с тобой "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 57
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от ніби й провал, позор, а нальот благороцтва остался *)
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"Я без пропитания оставаться не могу! Где ж я харчеваться буду?!"(с) 😞
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Зеленский и его команда законченные ******...
жрите малоросня свой выбор...

Миха Чаплыга
35 хв ·

Я понимаю, что в стране вирус и все такое... НО ПОЧЕМУ первыми страдают те, кто не может сам за себя постоять?
Почему нужно задушить именно детские специализированные учреждения? Почему для борьбы с вирусом в жертву нужно принести самых незащищенных?
Уже несколько дней читаю о том, что происходит в Днепропетровской области и волосы становятся дыбом!

Ну как можно в том же Верхнеднепровском доме инвалидов уменьшать штат до... ОДНОЙ медсестры!!! Где детки не могут сами полностью себя обслужить...
Ну как можно ВЫГНАТЬ детей из другого реабилитационного центра, чтобы отжать помещение и развернуть там больницу для КОВИД? Это ж все! Поставить крест на Центре - там больше никогда нельзя будет лечить и восстанавливать деток!
Ну как можно присоединять другой детский интернат к... ТУБДИСПАНСЕРУ!!! Да! Тубдиспансеру!
Ну простите, но это уже за гранью добра и зла...
Я не знаю, что двигало руками и пальцами депутатов Днепропетровского обл совета, но одновременно ударить по практически ВСЕМ специализированным учреждениям для людей с инвалидностью - это ИМХО преступление.
Сейчас изучаю эту тему по обращениям родителей (до сих пор многие еще пишут мне, хоть уже 2 года как не в Офисе Омбудсмана) и буду информировать о тех ужасах, которые сквозят в каждом обращении...
Не знаю услышат ли меня, но НИКОГДА ни дети ни люди с инвалидностью не должны приноситься в жертву борьбе с вирусами и с бюджетным дефицитом!
Народ... помогите расшарить. Пусть стыдно будет тем, кто совсем совесть утратил... ((((

"Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4503
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це жахливо.. Ці заклади і так завжди страждали від недофінансування, завжди побирались в бізнесменів та небайдужих людей. То тепер взагалі метою є їх знищення, на фізичному рівні..
Ставлення дежави до громадян завжди можна визначити по тому, як вона піклується про дітей та пенсіонерів. В нашої держави рівень піклування нульовий. Тож, і на громадян вцілому їй начхати. Це ганьба (((
До речі, дивлюсь фото з цього закладу, колись це приміщення було нікому не потрібне, м навіть Новий Рік колись зустрічали в ньому, орендували на 3 дні, впізнаю по малюнках на стінах. Це десь по дорозі на Придніпровсьск.
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сердце кровью облилось...
сейчас раскидываю эту инфу где только могу.. "Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7211 "Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8267
Может Цензор тоже опубликует.....
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можливо й так. Але ефекту від цього, напевно не буде. Бо вони ж боряться з вірусом.. Як вже без пандемії кожну копійчину тре було видушувати, то тепер прикритися боротьбою з короною сам диявол велів ((.
Наше підприємство допомагає такому ж закладу тільки на ж/м Лівобережний вже 20 років. То все, навіть миючи засоби та іграшки, розвиваючі ігри, одяг, парти, компьютери, кондиціонери купуємо для того закладу. Дівчата розказують як небайдужі люди привозять їм фрукти, отак бува заїде хтось машинкою у двір, привезе пару ящиків бананів, яблук, ********** чи апельсинів, і кажуть, ми знаємо що ви тут є і хочемо допомогти. Небайдужих людей багато, дякувати Богу.. А от держави в нас НЕ-МА-Є ((
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Как вспомню с каким остервенением Чапига обсерал всё украинское, по его мнению "порохоботское- антинародное", аж блевать охота...
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Зеленое стадо в своем репертуаре...клоунском...
Гавкнет...попиарится..и глазки потом закатывает...мы не знали...нас не так поняли...вырвали из контекста..
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43-летний основатель Твиттера Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард $ на борьбу с коронавирусом
Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси в своем аккаунте в Twitter

"Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9822
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"Я ему тыщу раз говорил, что в центр надо лететь! А он жадный, как все чатлане: «На два чатла дешевле!..» Кю!"
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Збрехали? Знову? Ото дивина! Ніколи такого не було і от знову! (с)
Швидше перерахувати випадки, коли вони не брешуть, ніж відслідковувати всю зелену брехню...
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Таких випадків не було і не буде. С(коти) Н(едолугі) вміють тілько брехати. І нічого більш.
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Та какой там позор?
Они нагло разводят лохов - что для них есть достоинство и высший пилотаж.

Позор народу Украины...
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Как сказал самый выдающийся преЗЕдент современности "Зебил не мамонт! Он не вымрет!
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О ! Порвало пердаки.
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Зато какой громкий очередной пук в бочку от зелени.
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хіба не можна знайти вихід?? Можна отримати фінансування на рік, і передати його на боротьбу з короною. Лікарням, чи закупити засоби захисту, чи ліки, в тієї ж держави, або на заході.. Прекрасно все відобразити у звіті який мають подати за витрачені гроші.. Благодійність ще ніхто не відміняв в нашій країні.. Але головна мета цієї заяви слуг урода не допомогти країні, а гучно пукнути. Пукнули, але грошей не дали. ((( слуги урода..
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"Слуга народа" не может отказаться от лизания жоппы Бене
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Что ВЫ хотите, если при встрече президента с крупными бизнесменами
Коломойский отказался помогать .
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После зелиных -
Перееду с Банковой - не перееду!
Посажу корупц-в - не влияю на силовые и суды!
Отниму у СБУ эконом функцию - не отниму!

Эта БРЕХНЯ не удивляет!
Как говорится - мало ли что я на тебе обещал!
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Ось вам і вихідці з наріду. Тамада, перукар, няня та інше. Без освіти і совісті. Все під себе, а на нарід, який їх вибрав, похрін. Ще й гроші від МВФ блокують, щоб той нарід зуби на полицю поклав. Ай, "молодці"
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Тема вины Порошенко не расскрыта! Почему?
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А что, здесь речь идёт о Порошенко? Вам зекацапским чертям не ймется от того, что Порошенко на свободе и на него кроме портновских обвинений ничего нет. Дебилы, ***.
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Вообще это страшно, когда твоей страной и тобой управляет банда дол..бов, которые кроме своей выгоды и выгоды олигархов ничего для страны и народа делать не будут. Самое странное во всем этом пиз..це, который сейчас творится, где, ***, патриотические силы, где великий "правитель и реформатор" саакашвили со своим безтрусовым майданом? Где все? Проплаченные Россией деньги прожираете?
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