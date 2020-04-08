 "Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний матеріал.
У розслідуванні зазначається, що заява про відмову від бюджетних грошей не надходила в Національне агентство з питань запобігання корупції - орган, який згідно із законом "Про політичні партії в Україні", розглядає заяви про відмову від фінансування. Крім того, погодити таку відмову лише на рік закон не дозволяє.
"На діяльність партії у 2020 році має бути виділено понад 200 мільйонів гривень. Ми вважаємо, що ці гроші краще віддати медикам. "Слуга народу" вже відмовилася від держфінансування до кінця року. Закликаємо колег по парламенту зробити те саме", - заявив Корнієнко 26 березня.
У пресслужбі політсили пояснили, що планують перенаправити всю суму бюджетного фінансування до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів.
Проте, як з’ясували журналісти Bihus.Info, навіть протягом тижня після твердження Корнієнка заява партії про відмову від держкоштів не надходила в НАЗК.
"Станом на 03.04.2020 до Національного агентства від політичної партії "Слуга народу" заява про відмову від державного фінансування не надходила, тому жодних рішень щодо припинення державного фінансування політичної партії не ухвалювалося", - повідомили журналістам у Нацагентстві.
Крім того, як заявляють журналісти, подібна заява голови партії "Слуга народу" не може бути реалізована в рамках чинного законодавства у такому вигляді, як про це заявлено. Відмовитися від фінансування тільки на один рік неможливо. За законом фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.
"Таким чином, у разі отримання Національним агентством відповідної заяви та прийняття ним відповідного рішення, Національне агентство підготує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення. Варто зауважити, що чинним законодавством не передбачено відмови від державного фінансування на певний період, а відтак наслідком вжиття Національним агентством вищезазначених дій є припинення державного фінансування партії не лише на один рік, а загалом на весь період такого фінансування", - йдеться в документі.
Як ідеться в розслідуванні Bihus.Info, навіть якщо партія вирішила не відмовлятися від отримання грошей, а після надходження направити їх до Стабілізаційного фонду, ця ідея не може бути втілена відповідно до законодавства. Оскільки державне фінансування можна використовувати виключно на статутну діяльність політичних партій, благодійність в неї не входить.
Крім того, державне фінансування партій здійснюється щоквартально. Тому на момент заяви Корнієнка в березні 2020-го, повної суми на рахунках партії не було, отже переслати її в Стабфонд не могли.
За даними порталу публічних фінансів e-data, в першому кварталі 2020-го "Слузі народу" надійшло від НАЗК 35 млн грн на фінансування статутної діяльності. Інформації про подальші перекази коштів з рахунків партії "Слуга народу" портал e-data не містить.
Нагадаємо, щоб стимулювати незалежність політичних партій від приватних донорів та впливу олігархів, з кінця 2016 року в Україні передбачено державне фінансування їхньої статутної діяльності. Гроші отримують партії, які на парламентських виборах подолали 5% бар’єр.
У 2020 році, за даними НАЗК, державне фінансування на статутну діяльність отримують п’ять політичних партій – "Слуга Народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "ГОЛОС". На це у бюджеті передбачено понад 280 мільйонів гривень. З яких понад 140,5 мільйона – на "Слугу народу".
Бесплатного патриотизма не бывает)))
https://galynash.livejournal.com/639562.html
Засекаю время удаления данного поста
по этой же причине торчу здесь, а не на вестях или обозревателе
жрите малоросня свой выбор...
Миха Чаплыга
35 хв ·
Я понимаю, что в стране вирус и все такое... НО ПОЧЕМУ первыми страдают те, кто не может сам за себя постоять?
Почему нужно задушить именно детские специализированные учреждения? Почему для борьбы с вирусом в жертву нужно принести самых незащищенных?
Уже несколько дней читаю о том, что происходит в Днепропетровской области и волосы становятся дыбом!
Ну как можно в том же Верхнеднепровском доме инвалидов уменьшать штат до... ОДНОЙ медсестры!!! Где детки не могут сами полностью себя обслужить...
Ну как можно ВЫГНАТЬ детей из другого реабилитационного центра, чтобы отжать помещение и развернуть там больницу для КОВИД? Это ж все! Поставить крест на Центре - там больше никогда нельзя будет лечить и восстанавливать деток!
Ну как можно присоединять другой детский интернат к... ТУБДИСПАНСЕРУ!!! Да! Тубдиспансеру!
Ну простите, но это уже за гранью добра и зла...
Я не знаю, что двигало руками и пальцами депутатов Днепропетровского обл совета, но одновременно ударить по практически ВСЕМ специализированным учреждениям для людей с инвалидностью - это ИМХО преступление.
Сейчас изучаю эту тему по обращениям родителей (до сих пор многие еще пишут мне, хоть уже 2 года как не в Офисе Омбудсмана) и буду информировать о тех ужасах, которые сквозят в каждом обращении...
Не знаю услышат ли меня, но НИКОГДА ни дети ни люди с инвалидностью не должны приноситься в жертву борьбе с вирусами и с бюджетным дефицитом!
Народ... помогите расшарить. Пусть стыдно будет тем, кто совсем совесть утратил... ((((
Ставлення дежави до громадян завжди можна визначити по тому, як вона піклується про дітей та пенсіонерів. В нашої держави рівень піклування нульовий. Тож, і на громадян вцілому їй начхати. Це ганьба (((
До речі, дивлюсь фото з цього закладу, колись це приміщення було нікому не потрібне, м навіть Новий Рік колись зустрічали в ньому, орендували на 3 дні, впізнаю по малюнках на стінах. Це десь по дорозі на Придніпровсьск.
сейчас раскидываю эту инфу где только могу..
Может Цензор тоже опубликует.....
Наше підприємство допомагає такому ж закладу тільки на ж/м Лівобережний вже 20 років. То все, навіть миючи засоби та іграшки, розвиваючі ігри, одяг, парти, компьютери, кондиціонери купуємо для того закладу. Дівчата розказують як небайдужі люди привозять їм фрукти, отак бува заїде хтось машинкою у двір, привезе пару ящиків бананів, яблук, ********** чи апельсинів, і кажуть, ми знаємо що ви тут є і хочемо допомогти. Небайдужих людей багато, дякувати Богу.. А от держави в нас НЕ-МА-Є ((
Гавкнет...попиарится..и глазки потом закатывает...мы не знали...нас не так поняли...вырвали из контекста..
Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси в своем аккаунте в Twitter
Швидше перерахувати випадки, коли вони не брешуть, ніж відслідковувати всю зелену брехню...
Они нагло разводят лохов - что для них есть достоинство и высший пилотаж.
Позор народу Украины...
Коломойский отказался помогать .
Перееду с Банковой - не перееду!
Посажу корупц-в - не влияю на силовые и суды!
Отниму у СБУ эконом функцию - не отниму!
Эта БРЕХНЯ не удивляет!
Как говорится - мало ли что я на тебе обещал!