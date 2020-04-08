EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події, Фоторепортаж
  6439  15
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2336) хабар (2961) Київська область (1185) податкова міліція (1368)

 Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Детективи НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України викрили на отриманні 50 тис. дол. США хабаря керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що він вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від власника приватної компанії за ухвалення рішення в кримінальному провадженні на користь його фірми.

Співробітника податкової міліції та посередника затримали відразу після передачі їм 50 тис. дол. США.

Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ 01

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання хабара).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн "данини" з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ 02

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, затриманий - начальник слідчого управління податкової міліції в Київській області Олександр Чепель.

Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ 03
Фото: НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187531
 
   
 Топ коментарі
 
В то время, когда пенсионеры и тысячу обещанную отсмоктали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В то время, когда пенсионеры и тысячу обещанную отсмоктали.
 показати весь коментар
 
 
да...читаю и немало....каждый день задерживают всяких чинуш. ментов. таможенников и погранцов и следователей всех без исключение гос служащих ежедневно! повторяю ежедневно на одном из сайтов есть такая инфа! и как можно говорить разным там псевдопатриотам и политикам . что зачем нам иностранные менеджеры и всякие управленцы? неужели у нас нема талоновитих людей серед українців!? та они то есть такие...но они все корупционеры и твари...воры и аферисты.... в этом они талантливы в схемах спору нет!все лезут к корыту к власти со всех партий и взглядов как правило повторяю...как правило в большенстве(а то рты некоторые откроют на меня щас что я прямо всех обосрал и обвинил...а оно (святые у нас есть...) к стати святые все находятся на небесах если кому то непонятно ещё.... стоят он и бензином с авто палевным торгуют и наливайки и палатки с контрабандными сигаретами под прямо супермаркетами и недалеко полиций . читаешь и кажется что все поголовно кто при власти берут взятки...((
 показати весь коментар
 
Й,що,б,то означало...Мені винні,Все, моє!
 показати весь коментар
 
Вот супер-тему нашли, однако, у тебя, п.Бутусов! Тут в державе мешками-миллионами баксов, ежели не больше, лапают всесторонне и глубоко, а у тебя на сайте - про какие-то несчастные тысченки... Да поменяй свой вектор праведника народного в сторону общества!
 показати весь коментар
 
Блин, как неожиданно! И кто бы мог подумать!?
"А чито нам скажить товарищ верланов?"
 показати весь коментар
 
Я честно говоря совсем не уверен в том ,что в наших вороохранительных органах есть честные люди ,ну просто совсем не уверен ...
 показати весь коментар
 
ці хлопці тільки на це і працюють, конвертаційні центри, обналічка - це їхнє.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору