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 Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З аеропорту "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни") вилетів літак Нацгвардії з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні о 7:00 з аеропорту Жуляни в Рим вилетів транспортний літак Національної гвардії з вантажем в 5 000 літрів дезінфекційних рідин для потреб італійських медиків", - йдеться в повідомленні.

За його словами, це жест дружби і вдячності з боку України, адже італійські лікарі щодня борються за життя українців з нашої численної діаспори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна надасть Італії гуманітарну допомогу, - постанова Кабміну

"Карантин в Італії дає результати. Але запізнення з його введенням вже коштувало життів 17 тисячам італійців", - зазначив Геращенко.

Крім того, заступник голови МВС підкреслив, що в цілому на сьогодні спиртова галузь України повністю закриває потреби країни в дезінфекційних рідинах на основі етилового спирту і може закрити будь-які потреби Європи.

Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 01
Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 02
Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 03
Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 04
Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187500
 
 
 Топ коментарі
 
У зеленского и авакова дача и присадыбна дилянка в Италии. Вот он и старается Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1718
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Мудаки! Кто нам, простым украинцам, будет помогать?
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Звездец... Нашим пенсам выродить несчастную 1000 не могут. А перед Италией выпендриваемся... благодетели. Даже американцы так не раскидываются помощью.
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Мудаки! Кто нам, простым украинцам, будет помогать?
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У зеленского и авакова дача и присадыбна дилянка в Италии. Вот он и старается Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1718
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они планируют выращивать помидорчики и продавать их на местном базарчике, когда их похерят с Украины... Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3495
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Ну, как бы когда зеленский будет бежать с Украины, то думаю перевалочным пунктом для него будет Тамбов, через днр и лнр проще бежать из страны, так сказать по стопам Януковича. Ну а оттуда уже в Италию Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4329
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Во-во. Шмаркля часом не казав, шо не повторятиме помилок минулої влади?
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Тре пошукати нєлоха в тих коробочках.
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Бабло вивозять під виглядом допомоги ?
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Так Зеле итальянцы пригрозили из его виллы лазарет для ковидников сделать. Вот он и откупается .
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Самі. Треба було думати як голосували.
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Звездец... Нашим пенсам выродить несчастную 1000 не могут. А перед Италией выпендриваемся... благодетели. Даже американцы так не раскидываются помощью.
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В условиях пандемии каждый сам за себя. Не нужно расбрасываться ресурсами. Их нужно накапливать для резерва внутри своей страны. Ибо когда наступит полный звиздец, то хер нам кто поможет. А итальяшки будут ехидно улыбацца Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2643
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А если б ***** "помог" какой нибудь другой стране ишак также повторил за ним?
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Так он и помогает, днровцам и лнровцам гумканвоями, домбас ведь Украина Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4706
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Обезьяничаем вслед за ху йлом? А нам разве все это не надо? Почему развитые страны запретили вывоз такого товара из своих стран, а мы вывозим? Нам насрать на своё население?
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Так у того цель и то более разумная: внедриться в страну НАТО. А мы чисто порисоваться.
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Вау! Горд за нашу власть: предпринимателям по 5000 долл компенсировали, пенсионерам по 2000 долларов выплатили, в каждой больнице по 150 аппаратов ИВЛ, масками население обеспечили... теперь можно и Италии помочь.
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тонко однако, но реально - идешь за маской в аптеку - а вход без маски - ни-ни, и тут мусор - позвольте ваши документы пощупать и штраф заплатить. уроды, в плохом смысле.
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Скоты зеленые...а где я могу купить этот дез.раствор? В какой аптеке??
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Спирт 100мл+глицерин 2 мл+капля духов. Заливаешь в пустой пузырек с пшикалкой. Вот тебе почти заводской рецепт. Будет в 3-4 раза дешевле при той же же эффективности.
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"это жест дружбы и благодарности со стороны УкраиныИсточник:https://censor.net.ua/p3187500"
Це за Марківа, шолі? Ви хоча б собі допомогли. Помагальщики, мля.
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Преступный режим зеленского вскоре за всьо ответит.
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кстати, никто не задавал себе вопрос: зачем дебил зеленский послал в италию врачей? ответ прост - зеленой власти нужны опытные врачи, чтобы лечить высших чиновников и мажоров от короновируса.
как видите, набравшиеся реального опыта врачи в италии не будут лечить быдло, которое ходило на выборы по-приколу.
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Режим Янучары тоже за кацапами все повторял, "гармонизировался".
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Идиоты, в Италии и так уже на спад пошло, лучше бы помогли США а еще лучше никуда не лезли и помогали украинцам.
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так пусть дозаправят с Рамштайна где-то над морем-океаном, западнее Франции.(ну, в воздухе то)
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Проще проплатить антисептик на заводе изготовителе в Штатах сразу.
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Не можу дати логічне пояснення, чому саме Італія? В Іспанії хворих більше. І тут лише одна причина - у Іспанії сьогоднішні можновладці не мають нерухомості, а у Італії мають. Ну і можливо, ропулісти Зєлєнского відчувають у популістах Моді споріднені душі.
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Пєця з Свинарчуками мають спільний паркан на Півдні Іспанії
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То допомога зеленими Італії - це фіга Іспанії через Порошенка? 😮
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"Карантин в Италии дает результаты. Но опоздание с его введением уже стоило жизней 17 тысячам итальянцев

Судя по словам мудреца геращенко карантин в Италии ввели вчера вечером
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Киоски Corona Drive In: как граждан Швейцарии и Германии проверяют на коронавирус Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/kioski-corona-drive-in-kak-grazhdan-shveycarii-i-germanii-proveryayut-na-koronavirus-foto-668241.html
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Все желающие могут быстро сдать бескровные тесты на коронавирус, не покидая собственного авто

В Швейцарии и Германии массово начали работать киоски Corona Drive In, где каждый желающий сможет провериться на COVID-19, не выходя из машины
Это аналоги МакДрайв от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат, не выходя из машины», контейнеры с окнами расставлены вдоль дорог, а тесты делают медработники в защитных костюмах.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга , речь идет о бескровных тестах - мазки из носа и рта. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/kioski-corona-drive-in-kak-grazhdan-shveycarii-i-germanii-proveryayut-na-koronavirus-foto-668241.html
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Нет тут таких киосков и тестов когда тебе вздумается, но продолжай вешать лапшу на уши своим согражданам.
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Я не знаю под каким ты прокси пишешь из мацкрвских болот , а мои друзья живут в Мюнхене и говорят ЧТО БЛАГОДАРЯ МАССОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ОНИ СДЕРЖИВАЮТ ЭПИДЕМИЮ
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Нет тут массового тестирования, НЕТ! Надо иметь очень выраженные сиптомы или приехать из кризисного региона. Даже если есть сиптомы, может пройти 1-3 дня пока подойдёт твоя очередь на тест, а пока сиди дома на карантине.
Параноичка, скажи своим друзьям что бы меньше выдумывали.
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Странно , что до сих пор не вылетел самолёт на Мальдивы , помогать .
С командой врачей инкогнито .
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Если и отправлять спирт, то только метиловый. Шоб не бухали там макаронныки Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6237
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100 грамм 45 гривен - налетай стерилизуйся,зеле нужны акцизы на мерс для ермачка.
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сначала вывезли все маски из Украины, теперь вывезут весь спирт радуцко-зеленские войска навариваются уже второй раз на коронавирусе, клятые барыги...
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намного более интересно, что этот самолет вывезет из Италии на обратном пути ?

И будет ли этот самолет проходить таможенный досмотр после возвращения ?
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Депутаты Европарламента от Италии выступили за сохранения санкций против кремлевского Кодла...,французы сделали тоже самое.Бедная РАБссия все ее пинают что Тайсон Холифилда Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2095
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ФОНД Зелупы, помоги гуманитарочкой больницам Украины!!!!!!!!
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Вчера Дональд Трамп подписал бумагу о продлении санкции против кооператива ОЗЕРО еще на год,с чем и поздравляю плешивого Хмыря всея РАБссии Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8086и его ОПГ
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Аваков за наш счёт спасает свой дом в Италии...

Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8198
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если бы авакян Маркива выменивал то я бы понял , а так да,спасает виллу
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вимушений крок. Намагаються пом'якшити піар кацапів націй темі. Сумніваюсь, що допоможе, ми ж лярд баксів на інфоборотьбу не виділяємо, але щось робити мусили...
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Понты с короной вируса утихают медленно,но верно...
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На севере Италии в Ломбардии проживает очень много выходцев из Юго-Восточной Азии и Китая,потому там и остановка не ахти....
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Вчера РАБссия закрыла границу с Китаем...,мстят за не покупку РАБссиянской нефти Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7930
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Почему именно Италии, а не например Испании. Там больных больше чем в Италии, и умирает в день больше.
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Аваков повез диз. средство в Италию, чтобы продезинфецировать находящийся там свой дом
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Позеры сранные, когда появится спирт в аптеках, чтобы люди хотя бы сами сделали для себя антисептик, я не говорю за маски? Всем сидеть дома, штрафы ох...е. Народ держат за быдло..
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Сходил в аптеку,спирт 70% есть в продаже,40 гривен 100 мл...
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ну да..... 40 грн это европейцу 1.35 центов.тоесть (1грн.35 копеек по ихнему...) с расчёта что час минималка примерно 12 евро или больше в час! совсем не жалко и понты. можно и душ принимать спиртовым... Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3211 Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3211 отмокай от вируса за гроши...
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Ничего личного,только бизнес Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9829Зеля зна шо робе
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Все дуже просто
Спирт заводів в украіні дійсно багато
От за державні кошти закуплено 5 тон дезинфікуючих засобів по ціні втричі і відправили в Італію як гуманітарну допомогу
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Зеля добрый самаритянин,почтьи Мать Тереза Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3536
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Аваковский маеток - в Италии. Совпадение?не думаю...
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везде какие то литровые банки висят и показывают....вот открыл сайт набрал на нём поисковике показало смотрите немало всякого разного как бы... но все по 100 млг. почти а цены аж до 100 грн. по таким ценам ненаплещишся этими растворами добротно по таким ценам да и это в целом показало количество по стране аптек .а коснись думаю рядом конкретно ... такого не будет, не интересовался ....https://tabletki.ua/category/860/
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Италия зона землетрясений,я бы там ничего не брал Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1075
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19 апреля на Пасху, Луна станет розовой,очень редкое природное явление.Бережiть себе Панове. Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1948
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я так розумію, все що привезли з Китая полетило на Італію
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ЗЕленые мародеры, а где антисептик и маски в наших аптеках???

Уроды! За откаты вывезли?
Понятно, Клоуну лишь бы бабла срубить!!!
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Мені одному здається що це повний звіздец !?!?
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Во всех украинских аптеках уже есть санитайзеры, что теперь Италии помогаем? Или украинцы обойдуться?
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Антошка красивый все таки, серенький.
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по сути помогать это правильно,
но вот врать и торговать должностями это не очень хорошо
к слову, почему до сих пор в том же АТБ не продают спирт,
он мог бы стоять 50 гривен литр, итд
видимо ЗеГнида беспокоится о Народе день и ночь ?
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А шо макарони без нас ніяк? Їм же ху#ло вже все відправило: лікарів-кагебістів, антисептик-новічок, свіженьку порцію коронавірусу у пробірках. Шо їм ще треба?
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Райцентры Украины тоже усиленно готовятся самолёты принимать? Или на этом не словишь пиара? Опять же-Италия. Это кремляди через ермака дали указание? Может украинский самолёт и КамАЗы кацапские на москвабад заберёт?
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