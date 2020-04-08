 Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні о 7:00 з аеропорту Жуляни в Рим вилетів транспортний літак Національної гвардії з вантажем в 5 000 літрів дезінфекційних рідин для потреб італійських медиків", - йдеться в повідомленні.

За його словами, це жест дружби і вдячності з боку України, адже італійські лікарі щодня борються за життя українців з нашої численної діаспори.

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"Карантин в Італії дає результати. Але запізнення з його введенням вже коштувало життів 17 тисячам італійців", - зазначив Геращенко.

Крім того, заступник голови МВС підкреслив, що в цілому на сьогодні спиртова галузь України повністю закриває потреби країни в дезінфекційних рідинах на основі етилового спирту і може закрити будь-які потреби Європи.









