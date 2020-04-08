 Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.
"Сьогодні о 7:00 з аеропорту Жуляни в Рим вилетів транспортний літак Національної гвардії з вантажем в 5 000 літрів дезінфекційних рідин для потреб італійських медиків", - йдеться в повідомленні.
За його словами, це жест дружби і вдячності з боку України, адже італійські лікарі щодня борються за життя українців з нашої численної діаспори.
"Карантин в Італії дає результати. Але запізнення з його введенням вже коштувало життів 17 тисячам італійців", - зазначив Геращенко.
Крім того, заступник голови МВС підкреслив, що в цілому на сьогодні спиртова галузь України повністю закриває потреби країни в дезінфекційних рідинах на основі етилового спирту і може закрити будь-які потреби Європи.
Це за Марківа, шолі? Ви хоча б собі допомогли. Помагальщики, мля.
как видите, набравшиеся реального опыта врачи в италии не будут лечить быдло, которое ходило на выборы по-приколу.
Судя по словам мудреца геращенко карантин в Италии ввели вчера вечером
В Швейцарии и Германии массово начали работать киоски Corona Drive In, где каждый желающий сможет провериться на COVID-19, не выходя из машины
Это аналоги МакДрайв от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат, не выходя из машины», контейнеры с окнами расставлены вдоль дорог, а тесты делают медработники в защитных костюмах.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга , речь идет о бескровных тестах - мазки из носа и рта. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/health-ru/kioski-corona-drive-in-kak-grazhdan-shveycarii-i-germanii-proveryayut-na-koronavirus-foto-668241.html
Параноичка, скажи своим друзьям что бы меньше выдумывали.
С командой врачей инкогнито .
И будет ли этот самолет проходить таможенный досмотр после возвращения ?
Спирт заводів в украіні дійсно багато
От за державні кошти закуплено 5 тон дезинфікуючих засобів по ціні втричі і відправили в Італію як гуманітарну допомогу
Уроды! За откаты вывезли?
Понятно, Клоуну лишь бы бабла срубить!!!
но вот врать и торговать должностями это не очень хорошо
к слову, почему до сих пор в том же АТБ не продают спирт,
он мог бы стоять 50 гривен литр, итд
видимо ЗеГнида беспокоится о Народе день и ночь ?