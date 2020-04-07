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 Літня жінка зазнала поранення внаслідок ворожого обстрілу околиць Мар'їнки, - пресцентр ОС. ФОТО

Близько четвертої години доби 7 квітня озброєні формування Російської Федерації обстріляли околиці Мар'їнки з гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Унаслідок обстрілу з гранатомета місцева жителька громадянка Г. зазнала осколкове поранення в ногу. Жінку оперативно доставили в міську лікарню м. Курахово і надали кваліфіковану медичну допомогу. Потерпіла від госпіталізації відмовилася, стан її здоров'я задовільний", - сказано в повідомленні.

Літня жінка зазнала поранення внаслідок ворожого обстрілу околиць Марїнки, - пресцентр ОС 01

Читайте також: Від початку доби ворог чотири рази порушував режим припинення вогню, зокрема обстрілявши цивільний автомобіль, постраждалих немає, - пресцентр ОС

Літня жінка зазнала поранення внаслідок ворожого обстрілу околиць Марїнки, - пресцентр ОС 02

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації 7 квітня чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, окупанти обстріляли цивільний автомобіль поряд із Красногорівкою. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч із транспортним засобом. На щастя, ніхто з журналістів і військовослужбовців не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187467
 
 
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Кремляди подталкивают Зеленского к капитуляции.
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А ее в донецк не повезли? Наверное щас пишет смску про злобных биндер любимым наваросам
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Цей випадок не викликає в ЗЕ стурбованості (озабочености) ?
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