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 Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Бенін цИрк

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Читайте на "Цензор.НЕТ": До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк

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Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

- Де тут поправки приймають, товаришу ...?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати, які наплодили понад 16 тис. поправок, зривають ухвалення банківського закону цього тижня, а у Зеленського мовчать, - Ірина Геращенко

Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Чергова версія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП

Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

"Старий Хоттабич". Продовження

Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Карта королівства самоізоляції

Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Будьте уважні та обережні!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорстокий карантин: поліція VS люди. ВIДЕО

Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Чапаєв і карантин

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк. ВIДЕО

Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Гуманітарна допомога" кремля

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187456
 
   
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Геннадий Корсаков
4 апреля в 11:53

На всякий случай,если к вам подошли...!☝️

Отже: вас пробують зупинити ПОЛІЦАЇ.Ваша перша фраза: Добрий день(вечір, ніч, ранок), Я ПОРУШИВ ЯКИЙСЬ ЗАКОН ? Я ПОРУШНИК ?
П.: зобов'язана представитись, пояснити яке положенння і який закон України ви порушили.Як що вони відповідають що ви НЕ порушили Закон України(Наприклад Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб") а порушили ПОСТАНОВУ уряду, ви ще раз перепитуєте : тож я НЕ порушив ЖОДНОГО ЗАКОНУ ?- тоді я дякую за спілкування і допобачення. Постанова ?Вона РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО характеру. Знову запитуюсь: чи є я порушник ЗАКОНУ ? Ні ? - Допобачення.

П. : Нікуди ви не підете. Ви порушили постанову(зачитують яку) уряду і вас оштрафують, складаємо протокол.
Ви: Окей ! Тепер послухайте мене:
- Я є громадянин України такий то,
- В мене як і у вас, є відповідно Конституції України, відповідні права, свободи і обов'язки. Один з обов'язків - дотримання Законів.
- Зараз в нас епідемія, і ВСІ положення ПОСТАНОВ уряду, мають бути в РАМКАХ положень і статей Закону, на який постанова ПОСИЛАЄТЬСЯ, Наразі ця постанова посилається на закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
- стаття 20 цього закону говорить про те, що ОБМЕЖЕННЯ прав і свобід у відповідних МЕЖАХ, відбувається ВИКЛЮЧНО по відношенню ХВОРИХ на ту хворобу, що обумовила епідемією і карантин. Хворий, чи ні - визначається ТЕСТУВАННЯМ у лікарні, з отриманням ПОЗИТИВНОГО результату.
- стаття 20 діє під час статусу "Надзвичайна Ситуація(НС)",
- у випадку Надзвичайного Положення або Військового Положення, можливі ІНШІ ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ прав і свобод громадян.
- у нас - НС, тобто діє ст.20, а вона обмежує права і свободи ХВОРИХ.
- Я зараз ВИКЛИЧУ НАРЯД ПОЛІЦІЇ по телефону, мотивуючи що мене затримали люди, СХОЖІ на поліцію, і вони ПОРУШУЮТЬ Закон у частині Закону(зачитуєте назву і статтю 20). Приїде поліція і на вас ЯК НА ПОРУШНИКІВ закону, складуть протокол. Ваші дії - не законні. Тож прощаємось чи ні ? Викликати чи полюбовно прощаємось ?
- П : викликайте.
- Ви : окей(викликаєте і по приїзду ВСЕ ТЕ САМЕ розповідаєте і складаємо протокол: спочатку вас як позивача, потім перші поліціянти - на вас як "порушника").

БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА.
Інакше ви - БИДЛО і РАБИ.
У позивному протоколі, обов'язково позначте ФІО всіх хто вас затримав, номера жетонів а також № і дату/час протоколу, який вони на вас склали.В суді це буде ваша опора і де саме це відбулося. В суді ви легко поясните, що йшли до мами(тещі, бабусі і т.п.) і несли їй продукти(лік і т.п.).
Не дякуйте.
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И кВАКОВ такой молодой и юный ЗЕбил(мне 42 года)впереди...
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хз, может, наш вова тоже с "бревном"?..
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Правильніше так:
Вова Лєнін...
Лєнін Вова...

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кстати, это символ сегодняшнего времени..
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Художник Ван Йул Розум, 1520 г. "Оценка в ломбарде в период великой чумы" Холст, масло, вазелин.


Чапаев и карантин, сказка о Старике Хоттабыче в Омане, карта королевства самоизоляции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4098
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Уже не говорят!Гетьмана с зечмо сравнивать как шоколад с зеленым дерьмом.
Уже даже педиков в Украине называют "зелеными",хотя в остальном мире они "голубые".
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Психическое оружие по имени Корона вирус обречен,да здравствует РАЗУМ,и да сгинет МАРАЗМ Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5143
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Цікаво, що оригінал картини намалював російський художник Васілій Галактіонов на замовлення одного місцевого депутата з Примор'я. Картина, яка називається "Визволитель Кореї", була подарована депутатом в 2013 році Кім Чен Ину на його день народження.
https://deita.ru/ru/news/828318-primorskij-deputat-sdelal-kim-chen-ynu-polutorametrovyj-podarok-na-den-rozhdenija/

Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8652
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"Ех, улєтєть би куда-нібудь подальше од всєх етіх новостєй про коронавірус..."
Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9263
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у нас, как в сказке - чем дальше, тем страшнее...
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