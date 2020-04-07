 Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Бенін цИрк
Читайте на "Цензор.НЕТ": До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк
- Де тут поправки приймають, товаришу ...?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати, які наплодили понад 16 тис. поправок, зривають ухвалення банківського закону цього тижня, а у Зеленського мовчать, - Ірина Геращенко
Чергова версія
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП
"Старий Хоттабич". Продовження
Карта королівства самоізоляції
Будьте уважні та обережні!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорстокий карантин: поліція VS люди. ВIДЕО
Чапаєв і карантин
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк. ВIДЕО
"Гуманітарна допомога" кремля
Більше фотошопів дивіться тут
4 апреля в 11:53
На всякий случай,если к вам подошли...!☝️
Отже: вас пробують зупинити ПОЛІЦАЇ.Ваша перша фраза: Добрий день(вечір, ніч, ранок), Я ПОРУШИВ ЯКИЙСЬ ЗАКОН ? Я ПОРУШНИК ?
П.: зобов'язана представитись, пояснити яке положенння і який закон України ви порушили.Як що вони відповідають що ви НЕ порушили Закон України(Наприклад Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб") а порушили ПОСТАНОВУ уряду, ви ще раз перепитуєте : тож я НЕ порушив ЖОДНОГО ЗАКОНУ ?- тоді я дякую за спілкування і допобачення. Постанова ?Вона РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО характеру. Знову запитуюсь: чи є я порушник ЗАКОНУ ? Ні ? - Допобачення.
П. : Нікуди ви не підете. Ви порушили постанову(зачитують яку) уряду і вас оштрафують, складаємо протокол.
Ви: Окей ! Тепер послухайте мене:
- Я є громадянин України такий то,
- В мене як і у вас, є відповідно Конституції України, відповідні права, свободи і обов'язки. Один з обов'язків - дотримання Законів.
- Зараз в нас епідемія, і ВСІ положення ПОСТАНОВ уряду, мають бути в РАМКАХ положень і статей Закону, на який постанова ПОСИЛАЄТЬСЯ, Наразі ця постанова посилається на закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
- стаття 20 цього закону говорить про те, що ОБМЕЖЕННЯ прав і свобід у відповідних МЕЖАХ, відбувається ВИКЛЮЧНО по відношенню ХВОРИХ на ту хворобу, що обумовила епідемією і карантин. Хворий, чи ні - визначається ТЕСТУВАННЯМ у лікарні, з отриманням ПОЗИТИВНОГО результату.
- стаття 20 діє під час статусу "Надзвичайна Ситуація(НС)",
- у випадку Надзвичайного Положення або Військового Положення, можливі ІНШІ ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ прав і свобод громадян.
- у нас - НС, тобто діє ст.20, а вона обмежує права і свободи ХВОРИХ.
- Я зараз ВИКЛИЧУ НАРЯД ПОЛІЦІЇ по телефону, мотивуючи що мене затримали люди, СХОЖІ на поліцію, і вони ПОРУШУЮТЬ Закон у частині Закону(зачитуєте назву і статтю 20). Приїде поліція і на вас ЯК НА ПОРУШНИКІВ закону, складуть протокол. Ваші дії - не законні. Тож прощаємось чи ні ? Викликати чи полюбовно прощаємось ?
- П : викликайте.
- Ви : окей(викликаєте і по приїзду ВСЕ ТЕ САМЕ розповідаєте і складаємо протокол: спочатку вас як позивача, потім перші поліціянти - на вас як "порушника").
БОРІТЬСЯ ЗА СВОЇ ПРАВА.
Інакше ви - БИДЛО і РАБИ.
У позивному протоколі, обов'язково позначте ФІО всіх хто вас затримав, номера жетонів а також № і дату/час протоколу, який вони на вас склали.В суді це буде ваша опора і де саме це відбулося. В суді ви легко поясните, що йшли до мами(тещі, бабусі і т.п.) і несли їй продукти(лік і т.п.).
Не дякуйте.
Вова Лєнін...
Лєнін Вова...
Уже даже педиков в Украине называют "зелеными",хотя в остальном мире они "голубые".
...
https://deita.ru/ru/news/828318-primorskij-deputat-sdelal-kim-chen-ynu-polutorametrovyj-podarok-na-den-rozhdenija/
...
...
...