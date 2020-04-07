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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2961) Луганщина (1963) Правоохоронні органи (980) ДБР (993)

 Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн "данини" з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали двох інспекторів одного з відділів ГУ Нацполіції в Луганській області за систематичне вимагання й отримання хабарів (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 01

За попередньою інформацією, під час патрулювання правоохоронці систематично створювали штучні проблеми для автоперевізників на автошляхах Луганської області. За право безперешкодного здійснення вантажних і пасажирських перевезень поліцейські вимагали та одержували від водіїв щомісячну "данину".

Правоохоронці встановили суму плати за кожен автотранспортний засіб у розмірі 1 тис грн, яку автоперевізники мали сплачувати до 5 числа кожного місяця. Додатково, за 1 тис грн з авто, правоохоронці обіцяли "вирішувати проблеми" з відповідними державними органами у разі перевищення нормованого завантаження автотранспортних засобів. Сума щомісячної "данини" сягала близько 20 тис. грн.

Дивіться також: На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 02
Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 03

7 квітня 2020 року правоохоронців затримали після одержання частини щомісячного траншу у сумі 14 тис грн в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 04
Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 05

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від займаних посади та обрання відносно них запобіжних заходів. У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187418
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого дивного не відбувається деградована аваківська падаль, ОЗУ в дії..Тільки зелене лайно не бачить що поліція це банда.
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И по 20 человек 2 часа спортсмена ловят 17000 всем хочется
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Нічого дивного не відбувається деградована аваківська падаль, ОЗУ в дії..Тільки зелене лайно не бачить що поліція це банда.
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зе-мафия "не видит", что аваковцы это банда? ты наивный, они активно этим пользуются. за наш счет, конечно.
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Всё у нас заражено со времён царя Петрухи 1го .Набрались мы оттуда плохого,как собака-блох.300 лет плохое само себя и продуцирует.
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Пфффф.... лохи. Тут по 17000 за 10 минут Аваков предлагает заработать.
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И по 20 человек 2 часа спортсмена ловят 17000 всем хочется
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Они думали, что быстро поймают, но это спортсмен
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17000 это много ,откат 1-2000 это реально
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Ну, главное, шеф им задал вектор, а там уж пусть сами...

Как в том анекдоте:

Шеф гаишнику:
- Ты почему за зарплатой не приходишь?
- А шо, тут еще и зарплата есть?
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Анекдот далёк от жизни - каждая выдача зарплаты вызывает ажиотаж и толпу жадных ментов у финчасти...
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Думаете, детям в детдома отдавали? Как Деточкин?
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А шо, думаете начальство большую часть забирало? Та вы шо, как могли такое подумать?
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«Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн "дани" с автоперевозчиков...» - уволят за дискредитацию как конченных нищебродов.
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блин шо они плетут...зима была очень тёплой плюс цены обещали на 30% снизить а платёжки как и в том году при холодной зиме и при зраднике Порошенко
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Ну, пассажирские перевозки кашмарят и даже кассиры автовокзалов!
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Дореформувались майже до самого краю бо ще до Врадіївки не дішло.
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До того ще 6 років тому назад нинішній міністр чітко назвав своїх підлеглих. За незначним виключенням мало що з того часу змінилося.
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А вован тіпа не бачить,що айваківська поліція це банда у формі! Тут біда!
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Двоє з десятків тисяч....Досягнення...
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Это же фарс. Инспекторы, которые рубили до 20 тыс. в день и только себе в корман - это лапша на уши всем. Тех кто им всё это разрешил так и не сядут, а тех кого поймали это козлы отпущения
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Более того - уверен поймали их по указке тех кто судя по всему посчитали, что их обманывают, и выдали всё это за борьбу с коррупцией. У нас голова как гнила, так и продолжает гнить. Вы только вдумайтесь - задержали инспекторов, не начальников не их замов, а работников в поле, а начальство их, ******, какое безгрешное.
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