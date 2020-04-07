 Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні. ФОТО

Про це повідомили в міській раді Тернополя, передає Цензор.НЕТ.
Благодійну акцію "Дітям від дітей" влаштували учні 11-В класу.
"Юні тернополяни придбали для працівників інфекційного відділення міської дитячої комунальної лікарні 130 респіраторів і 17 настінних дозаторів для дезрозчинів", - сказано в повідомленні.
Як уточнили hromadske в міській раді Тернополя, частину грошей на благодійність школярі взяли з відкладених на святкування свого випускного вечора. Загалом витратили близько 25 тис. гривень.
Станом на ранок 7 квітня в Тернопільській області зафіксовано 168 випадків коронавірусної хвороби.
Загалом в Україні зафіксували 1462 випадки інфікування коронавірусом, з них 45 осіб померло, а 28 - одужало.
Ребятам респект и уважение! Люди с большой буквы растут!
Молодцы, конечно. Но в таких школах бедные дети не учатся!
70 млрд "слуги" пилят - а они копейки отдают в пропасть...