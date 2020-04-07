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 Суспільство
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 Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні. ФОТО

Одинадцятикласники Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов передали Міській дитячій лікарні благодійну допомогу.

Про це повідомили в міській раді Тернополя, передає Цензор.НЕТ.

Благодійну акцію "Дітям від дітей" влаштували учні 11-В класу.

"Юні тернополяни придбали для працівників інфекційного відділення міської дитячої комунальної лікарні 130 респіраторів і 17 настінних дозаторів для дезрозчинів", - сказано в повідомленні.

Як уточнили hromadske в міській раді Тернополя, частину грошей на благодійність школярі взяли з відкладених на святкування свого випускного вечора. Загалом витратили близько 25 тис. гривень.

Станом на ранок 7 квітня в Тернопільській області зафіксовано 168 випадків коронавірусної хвороби.

Загалом в Україні зафіксували 1462 випадки інфікування коронавірусом, з них 45 осіб померло, а 28 - одужало.

Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні 01
Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні 02
Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні 03

Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187406
 
   
 Топ коментарі
 
патриоты и люди с большой буквы
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а зелибоба с кварталом и копейки не дали
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73% ваш выход. Зеленые молчат как обосрались

Ребятам респект и уважение! Люди с большой буквы растут!
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А студія 95 кварталу яку допомогу надала медикам? Тупо паржать- не канає! Діти-молодці! Респект !
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Секундочку .... А "Мурку" на пиАнине , хто сбацал ?
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а зелибоба с кварталом и копейки не дали
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А должны были? Они умнее всяких ПАП и его петя растов и знают, что это развод. Гы.
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Вот жеш уроды, даже детей развели на этом макороновирусном мракобесии.
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Це все виглядає злиденно.Від коли я себе пам'ятаю,в країні ні нащо грошей немає.Хоча ця сама країна найбагатша надрами,якщо брати по Європі.
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даже в самых богатых странах существуют такого рода акции и ни кто не считаит их "злиденними"
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Молодцы, последнее отдали. Учись алкаш, они не с украденных миллиардов три копейки потратили, что год пиарится.
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73% ваш выход. Зеленые молчат как обосрались

Ребятам респект и уважение! Люди с большой буквы растут!
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Понимаешь толк в обосраности. Профессионал.
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Похвально. Но это капля в море. Без государственной машины с проблемой защиты врачей не справиться.
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Дети вытаскивают страну из жопы в которую загнало народ правительство,стану где больше сотни олигархов миллиардеров,страну в которой по официальным данным на 2019 год свыше 730 официальных миллионеров.Даже в богатейших странах мира столько миллиардеров и миллионеров нету.А у нас помогают стране дети из своих карманных денег.ПОЗОР. на весь мир.
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Присоединимся к Польше, раз мы такие недоумки. Главное не к парашке.
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Молодці. Але не варто полегшувати життя олігархічній владі. Треба вимагати, а не витрачати свої копійки.
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Тернопольской специализированной школы №3 с углубленным изучением иностранных языков

Молодцы, конечно. Но в таких школах бедные дети не учатся!
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На засрашке бедные дети, потому , что у них нет будущего...
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Ну и дураки.
70 млрд "слуги" пилят - а они копейки отдают в пропасть...
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