 Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні. ФОТО

Про це повідомили в міській раді Тернополя, передає Цензор.НЕТ.

Благодійну акцію "Дітям від дітей" влаштували учні 11-В класу.

"Юні тернополяни придбали для працівників інфекційного відділення міської дитячої комунальної лікарні 130 респіраторів і 17 настінних дозаторів для дезрозчинів", - сказано в повідомленні.

Як уточнили hromadske в міській раді Тернополя, частину грошей на благодійність школярі взяли з відкладених на святкування свого випускного вечора. Загалом витратили близько 25 тис. гривень.

Станом на ранок 7 квітня в Тернопільській області зафіксовано 168 випадків коронавірусної хвороби.

Загалом в Україні зафіксували 1462 випадки інфікування коронавірусом, з них 45 осіб померло, а 28 - одужало.





