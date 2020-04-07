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 Суспільство
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Все про:волонтери (574) Юсупова (16)

 Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію про те, що до Києва прибув борт із пораненими українськими воїнами. Їм і військовим медикам потрібна допомога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Юсупова зазначила: "До Києва прилетів борт із пораненими, 18 швидких мчали Бориспільським шосе. Хлопців привезли з ампутацією ніг, з опіками, з осколковими і кульовими пораненнями. Є важкі, їх відразу забрали в реанімацію. Сьомий рік війни, вервечки швидких стають дедалі більшими. Це жахливо. Рознесли хлопцям шорти, штани, футболки, смачненьке і соки з йогуртами, це все те, що потрібно завжди".

Вона продовжила: "Ще за потреб, зараз під час карантину ми допомагаємо лікарням і госпіталям у всіх містах країни. Я вже викупила 330 захисних костюмів для медиків, 500 масок на передову, а також окуляри, антисептики. На цьому тижні оплатила 120 костюмів, це 41 600 грн, антисептики - 9 700 грн, костюми для медиків Житомира - 16 300 грн (65 штук) і сьогодні ще оплатила захисні плащі для медиків 9 600 грн, ще маю сплатити рації на фронт близько 20 тис. Війна не закінчується, епідемія вирує, допомагаємо всім, чим можемо, дякую, хто не байдужий. Картки для допомоги 5218 5722 2178 3579 Приват та 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя".

Читайте також: Потрібна допомога в оплаті захисних костюмів для госпіталів і на фронт, - волонтер Юсупова

Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 01
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 02
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 03
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 04
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 05
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 06
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 07Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 08
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 09
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 10
Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 11Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 12

Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187397
 
   
 Топ коментарі
 
"постреливают" (с) тварь зелёная
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А Главнокомандующий занят отмазыванием Ермака, который как раз сейчас за перемирие со всей дури борется.
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Страна не может жить на волантерах. Если руководство не интересует что происходит в стране то его пора сменить.
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какое постреливают... у всу денег на ЕДУ И ОДЕЖДУ нету.
ты смотри что им купили, только самое необходимое для жизни.
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Пздц...А дають зведення -"потєрь нет". Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8288 Чому не кажуть скільки поранених? А їх виявляється -он скільки... Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1917 а ампутовані ноги-руки то напевно для камандірів з МО не потєря.
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А где дол.....ная власть, выздоровления нашим мальчикам....
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Пусть каждая слеза и каждая капля крови вернется бумерангом ПреЗеденту ἀμήν
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А Главнокомандующий занят отмазыванием Ермака, который как раз сейчас за перемирие со всей дури борется.
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Завтра трохи +. Одужання нашим хлоп'ятам
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Страна не может жить на волантерах. Если руководство не интересует что происходит в стране то его пора сменить.
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А сказали - вчера один раненый,, сегодня без потерь. Или их на передке несколько дней держали?
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Да уже давно понятно, что потери (а так же раненых) считают так как надо новой власти. "Потерь нет" - а бойцов хоронят. "Ранен нет" - а в госпитали поступают с пулевыми и осколочными ранениями.

Это у нас называется - закончить войну. Мудаки зеленые.
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Иакя фигня наблюдалась и при Петре Алексеевиче - иногда "забывали" объявить в пресс-релизе данные за прошедшие сутки, а с передка говорили о погибших. Что прадва, тогда хотя бы территории тихой сапой назад отжимали.
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Ну так давай на фронт! Что ж ты в Польше отсиживаешься? Или КАК ты хочешь закончить войну? Чтоб Зеля не договаривался об окончании войны и ГИБЛИ ДРУГИЕ???
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Вали отсюда, кацап, тебе под церковь, там подадут.
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Читати не навчився? Борт з Харкова. Ти думаєш, що по одному пораненому будуть щодня на літаку в Київ возити?
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Я в захваті від Наталії Юсупової. Такі дівчата дарують надію на перемогу.
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плохие новости , не повезло нашим , ох не повезло
но ниче , ВСУ тож умеет кровь за кровь с процентами брать , и "там нас нет " надеюсь уже из всех стволов отработала
удачи защитникам , и скорейшего выздоровления
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