 Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Юсупова зазначила: "До Києва прилетів борт із пораненими, 18 швидких мчали Бориспільським шосе. Хлопців привезли з ампутацією ніг, з опіками, з осколковими і кульовими пораненнями. Є важкі, їх відразу забрали в реанімацію. Сьомий рік війни, вервечки швидких стають дедалі більшими. Це жахливо. Рознесли хлопцям шорти, штани, футболки, смачненьке і соки з йогуртами, це все те, що потрібно завжди".

Вона продовжила: "Ще за потреб, зараз під час карантину ми допомагаємо лікарням і госпіталям у всіх містах країни. Я вже викупила 330 захисних костюмів для медиків, 500 масок на передову, а також окуляри, антисептики. На цьому тижні оплатила 120 костюмів, це 41 600 грн, антисептики - 9 700 грн, костюми для медиків Житомира - 16 300 грн (65 штук) і сьогодні ще оплатила захисні плащі для медиків 9 600 грн, ще маю сплатити рації на фронт близько 20 тис. Війна не закінчується, епідемія вирує, допомагаємо всім, чим можемо, дякую, хто не байдужий. Картки для допомоги 5218 5722 2178 3579 Приват та 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя".

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