 Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир info.
"Біля церкви людей голосно просять тримати дистанцію два метри один від одного і обов’язково одягати маски. Також після причастя швидко іти та не затримуватись. На місці є екіпажі патрульної поліції", – розповів журналіст Житомир.info з місця події.
На фото видно, що дехто з прихожан без масок. Є і ті, хто прийшов з дітьми. Перед входом до церкви стоять священники теж без масок, у руках тримають чашу та ложку і проводять таїнство причастя.
У патрульній поліції Житомир.info розповіли, що священників попередили, що це є порушення умов карантину.
"Наші екіпажі під’їхали, поспілкувались із священниками. Також ще раз пояснили священникам, що в таких умовах заборонено скупчення людей. Священник сказав, що церкви ніхто не закривав. Наші попередили, провели превентивні заходи і попросили, щоб люди повдягали маски та почали дотримуватись дистанції. Поліцейські дочекалися, поки завершиться ця ранкова служба і причастя. Причастя закінчилось, і вони позабирали все та порозходились", – розповіли у патрульній поліції.
Фото - Житомир info
Фото - Житомир.журнал
Придурків там, як і скрізь по Україні.
В Михайлівському (ПЦУ) такого ж, наприклад, нема.
Про 95-ту (хоча б) нагадувати не буду.
Несколько месяцев ездил туда в командировки и нашел город довольно серым и не привлекательным.
Не кажу, що у нас так все дуже гарно, ні.
Житомир - не Львів чи Чернівці ...
Але мені прикро, коли нарікають, бо яке не є - а моє (хоч і не рідне місто).
По Михайлівській гуляли (там у нас теж парасольки чіпляють) ? В будиночку-музеї Корольова були ? Через дорогу - музей історії Космонавтики (єдиний в Україні). В Краєзнавчому я вже сама сто років тому була.
Філармонія гарна. На бульварі Пушкіна перейшлися (сподіваюся, на літо фонтани включать) ?
По пішоходному мосту йшли через Тетерів ? Там гарний парк ... (І дитячі майданчики від Рошену бачила).
І ще, у нас класні солодощі там, в центрі продаються - фірмовий магазин Руден:
http://ruden.com.ua/uk/products-categories/asorti/
Перші два найменування. Не знаю, де інші ділися: їх більше.
Наступного разу купіть - не пожалкуєте.
Це я так Вам накидала ... Я лише центр знаю.
Гідропарк є.
Театр Ляльок, обласний музико-драматичний театр ім. Івана Кочерги (якби Ви потрапили на концерт нашого славетного дитячого танцювального ансамблю Сонечко - Вам би сподобалося) ...
У мене гарна книжечка є - Український Житомир, там такі цікаві факти зібрані, розповіді про історичні споруди / будівлі: я цього не знала.
Місто дуже давнє, древня земля, хотілося б, щоб краще було ... Може, колись.
А впечатление в целом да еще весной реально не айс конечно.
Мне когда-то давно местные центр Донецка показывали. Мы раза 3 прошли пока до меня не дошло, что центр кончился, не начавшись. В итоге про центр Донецка помню копию царь-пушки, памятник Бубке и проституток.
А я все хотіла терикони побачити.
потребовали бы документы на коммерческую деятельность, как в Одессе, делов то
Восени була вдома.
За фактично місяць побачила поліцейську машину разів три ...
А поліції нагнали окремо, коли Лука прителіпався.
Аминь!
Ждём-с!!!
Британці вважають інакше :
вони спалюють вишки з 5G через інформацію в соцмережах, згідно з яким вишки розносять коронавірус.
Панікери спалили або пошкодили вже як мінімум 20 вишок з 3G, 4G і 5G зв'язком.
Британська влада вже заявили, що немає ніякого підтвердження теорії про зв'язок між 5G і коронавірусом
И в тоже время империя =денационализация...сбор как гениев в управляющих центрах и одновременно с этим унтерменьш со всех углов великой и необъятной
больше похоже на деяния чурок
Люди осознанно туда прутся. Какое ж тут не умышленное?
притону!
То ли на Пасху будет . . .
Мракобесы. Страна мракобесов. ХХI век на дворе . . .
Приєднуюся до коментаторів: чому цих дебілів не розігнали і не оштрафували КОЖНОГО ?
Або треба було всіх на списочок взяти і потім, якщо якесь тіло з нього захворіє - не лікувати.