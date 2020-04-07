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 Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан. ФОТОрепортаж

Попри карантинні заборони, вранці 7 квітня у Спасо-Преображенського собору в Житомирі зібралися понад 60 прихожан. Люди вишикувалися в чергу до таїнства причастя. Цього дня православні святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир info.

"Біля церкви людей голосно просять тримати дистанцію два метри один від одного і обов’язково одягати маски. Також після причастя швидко іти та не затримуватись. На місці є екіпажі патрульної поліції", – розповів журналіст Житомир.info з місця події.

На фото видно, що дехто з прихожан без масок. Є і ті, хто прийшов з дітьми. Перед входом до церкви стоять священники теж без масок, у руках тримають чашу та ложку і проводять таїнство причастя.

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У патрульній поліції Житомир.info розповіли, що священників попередили, що це є порушення умов карантину.

"Наші екіпажі під’їхали, поспілкувались із священниками. Також ще раз пояснили священникам, що в таких умовах заборонено скупчення людей. Священник сказав, що церкви ніхто не закривав. Наші попередили, провели превентивні заходи і попросили, щоб люди повдягали маски та почали дотримуватись дистанції. Поліцейські дочекалися, поки завершиться ця ранкова служба і причастя. Причастя закінчилось, і вони позабирали все та порозходились", – розповіли у патрульній поліції.

Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан 01
Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан 02
Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан 03

Фото - Житомир info

Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан 04
Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан 05

Фото - Житомир.журнал

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187396
 
 
 Топ коментарі
 
Дэбилы кацапские -- премию дарвина каждому и штраф 17 тыс В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан - Цензор.НЕТ 472
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Проте в нас заборонені пробіжки на свіжому повітрі.А на попів управи немає.Як вже цей абсурд набрид.
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Дэбилы кацапские -- премию дарвина каждому и штраф 17 тыс
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А еще можно применить передовой опыт Израиля. Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 3479 Там ортодоксы тоже на карантин пытались положить...... Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 3479 Санобработка ортодоксов ))) https://twitter.com/6KbR7Oegy92wrQ7/status/1241312803337764865 Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 2979
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Они маладцы! Не подчинились позорно власти! Только надо поближе друг к другу стоять ,а те у кого температура и кашель-вплотную к попам мп и чихать в ихнюю сторону! Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 6295
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Так оно потом попрется в магазин, банк, подъезд и разнесет заразу.
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Безсмертні рагулі "русского міра", Кожному безкоштовний гріб від "святого Ануфрія" Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 3644
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Это - слепок всего нашего общества и его нравственного состояния. И этим дебилам дано право наводить порядок в Украине.
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У нас на заході України ГКЦУ відправляє відправи онлайн, всі можуть по телевізору або на фейсбуці !
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для меня то же был бы полный - cool - если бы они не заражали бы потом других
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Они сильно спешат на встречу с Богом. Забыли слова Высоцкого, что а гости к Богу- не бывает опозданий
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Так они других заразят! Впечатление шо Московская церковь специально заражает украинцев
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Ватные веруны ментально застряли даже не в совке, а в эпохе флогистона.
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но мусора их не будут штрафовать, они кацапского бога боятся ..
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Житомир не Київ, показних порок немає))
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А шо в Житомире вообще есть, кроме зоопарка, который в статье?
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Дуже організований зоопарк. В Житомирі є людський ресурс, частина перебирається в Київ інша за кордон.
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Прошу не ображати ні наше місто, ні містян.

Придурків там, як і скрізь по Україні.

В Михайлівському (ПЦУ) такого ж, наприклад, нема.

Про 95-ту (хоча б) нагадувати не буду.
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Я просто поинтересовался, что еще интересного есть в Житомире.
Несколько месяцев ездил туда в командировки и нашел город довольно серым и не привлекательным.
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Влітку буде веселіше і гарніше. Я не знаю, де Ви ходили.
Не кажу, що у нас так все дуже гарно, ні.
Житомир - не Львів чи Чернівці ...
Але мені прикро, коли нарікають, бо яке не є - а моє (хоч і не рідне місто).

По Михайлівській гуляли (там у нас теж парасольки чіпляють) ? В будиночку-музеї Корольова були ? Через дорогу - музей історії Космонавтики (єдиний в Україні). В Краєзнавчому я вже сама сто років тому була.

Філармонія гарна. На бульварі Пушкіна перейшлися (сподіваюся, на літо фонтани включать) ?
По пішоходному мосту йшли через Тетерів ? Там гарний парк ... (І дитячі майданчики від Рошену бачила).
І ще, у нас класні солодощі там, в центрі продаються - фірмовий магазин Руден:
http://ruden.com.ua/uk/products-categories/asorti/

Перші два найменування. Не знаю, де інші ділися: їх більше.

Наступного разу купіть - не пожалкуєте.

Це я так Вам накидала ... Я лише центр знаю.

Гідропарк є.

Театр Ляльок, обласний музико-драматичний театр ім. Івана Кочерги (якби Ви потрапили на концерт нашого славетного дитячого танцювального ансамблю Сонечко - Вам би сподобалося) ...

У мене гарна книжечка є - Український Житомир, там такі цікаві факти зібрані, розповіді про історичні споруди / будівлі: я цього не знала.
Місто дуже давнє, древня земля, хотілося б, щоб краще було ... Може, колись.
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Ну вот. Теперь хоть буду знать, что при аказии искать.

А впечатление в целом да еще весной реально не айс конечно.

Мне когда-то давно местные центр Донецка показывали. Мы раза 3 прошли пока до меня не дошло, что центр кончился, не начавшись. В итоге про центр Донецка помню копию царь-пушки, памятник Бубке и проституток.
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Я пам*ятаю, як таксист мене віз і казав, що це - проспект Артема (здається, так) і це - цетральна вулиця Донецька.
А я все хотіла терикони побачити. Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 1844
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А где менты делись?
потребовали бы документы на коммерческую деятельность, как в Одессе, делов то
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Вонжеж в машыне сидят и не высовываюцца. Первая фота.
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Проте в нас заборонені пробіжки на свіжому повітрі.А на попів управи немає.Як вже цей абсурд набрид.
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В Житомирі бігати можна, наврядчи поліцію зустрінеш її всю на Київ відправили, і люди по вулиці без масок ходять, і діти на спорт майданчиках грають. Так сказати мале місто і вся увага на Київ Львів Дніпропетровськ Одесу.
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Є, але із-за того що кількість населення невелика, тому і поліції не багато. Наприклад в Києві 3млн населення а в Житомирі 300тис в 10разів менше, тому поліції також в 10разів менше а то і ще більша, столиця все-таки. І щільність населення не таке, тому зустріти поліцію в Житомирі це мабуть як зустріти машину депутата в Києві.
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Non Eme Поліція в Києві працює вибірково і показушно.
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Підтверджую.
Восени була вдома.
За фактично місяць побачила поліцейську машину разів три ...

А поліції нагнали окремо, коли Лука прителіпався.
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смешно.. сегодня після введення надзвичайних заходів.. не видел ни одного мента в парке. и десятки гуляющих толпами без масок.. Ще не вмерла!!!
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Хапати можна лише киян яки на початку квітня можуть переплити канал. а мракобесам закон не писаний.
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Ну и где мусора, почему мракобесы нарушают карантин?
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Дистанцию соблюдают, но причащаются из одной ложки?
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А чому не виписали по 17 тис штрафів отим, що у синіх сукнях але без масок???
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Православие головного мозга...это не лечится...
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наркоманы. пришли за своей долей опиума.
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это не прихожане,это зомби их вирус не берет,они уже мутировали когда начали ходить в МП
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И чет никого мордой в асфальт не кладут.... Парадокс Авакова....
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Закрыть все церквы до окончания карантина.. А Там видно будет что с ними делать. Веруны не понимают ничево.
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Нефть девает ,а кацапскую казну баблом пополнять надо ,вот и выстроились в очередь в кассу карлика кремлевского!
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Предлагаю на время карантина кацапскому патриархату РАЗРЕШИТЬ собрания, коллективное облизывание крестов, икон и попов их патриархата. Желательно, по несколько раз в день. Но за пределами кацапских подворий самоизоляция, конечно. Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 7863
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Руки на себя наложить - грех, заразится и умереть - Бог призвал. Люди осознанно идут на это. государство такое , что и жить не хочется. Все просто, свобода выбора.
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Ето даже хорошо. Колорыды оптом отправятся к кобздону
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туда им и дорога к ватному аллаху одна дура на колени упала аххах
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Карантин поставил перед верующими вопрос о важности религиозных обрядов и могуществе Бога, в ПЦУ и УГКЦ истинно верующих нет, потому там нет и нарушителей карантина.
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Виходить очільник Лаври в Києві невіруючий.
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А где видано, чтоб автор рекламы сам в нее верил? Для попов вера - бизнес, конфессия значения не имеет.
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У вас на Роисе да. Что и демонстрирует эта статья.
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По твоему "Роися" во всем мире. Люди везде одинаковы, буржуи, политики и пропагандоны тоже, такие, как ты, есть и Гондурасе, и в Республике Гаити, и в Бурунди, везде выпускники вспомогательных школ кормятся на "патриотической" ругани.
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в мп нет прихожан, там одни фанатики и сектанты)))) одна дура говорила мне в 14м что бы я снял с торпеды флаг украины, мол нет такой страны. а я ей предложил сжечь ее украинский паспорт, не согласилась))) вот такие там верующие, с богом и верой нет ничего общего даже приблизительно
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Короновирус всё поставит на свои места ! Аминь дурачьё ....
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Нормальні таке чудити не будуть , а дібілів не шкода , бо їх і так забагато . Дивно , що поліція не оштрафувала всіх і не хаарештувала попів , за диверсійну діяльність . В Польщі і казна б суттєво поповнилась і попи сиділи б років по 15 за тероризм і лже-церква б з аукціону пішла моментально . Ну але то в Польщі . В Україні - бардак .
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ПРИХИЛЬНИКИ СЕКТИ рпц-кгб ВВАЖАЮТЬщо лише спільна молитва опомагає боротьбі з заразою....


Британці вважають інакше :

вони спалюють вишки з 5G через інформацію в соцмережах, згідно з яким вишки розносять коронавірус.
Панікери спалили або пошкодили вже як мінімум 20 вишок з 3G, 4G і 5G зв'язком.

Британська влада вже заявили, що немає ніякого підтвердження теорії про зв'язок між 5G і коронавірусом
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Оооо...это тоже самое что ссср это русские )))) А еще ранее все что западнее Днепра это татары....
И в тоже время империя =денационализация...сбор как гениев в управляющих центрах и одновременно с этим унтерменьш со всех углов великой и необъятной Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 9435
больше похоже на деяния чурок
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Це добра новина, повиздихують скоріше...
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Питання: якщо хтось з них заразить іншу людину і та помре, то чи будуть їх судити за ненавмисне вбивство?
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В Китае смертная казнь за умышленное заражение.

Люди осознанно туда прутся. Какое ж тут не умышленное?
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И где орлы Авакова, собирающие по 17 тысяч гривен с ватных прихожан на нужды Бубочки?
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Поки цю ******** сєкту не закриють спокію в країні не буде!Про "руssкий мир" ця *******,доречі,"проповідувала ще з 2004р.Чув власними вухами і саме з цього житомирського

притону!
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Нада как в Индии приехала нацгвардия или Полиция и всем по горбу дубинкой без разбора !Вот тогда люди поймут !Иначе д@билы не понимают !
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Идиотизм - проблема тут не столько в дистанции, сколько в самом причастии. А если священник или посуда инфицированы ? Тогда все по очереди и позаражаются . . .

То ли на Пасху будет . . .
Мракобесы. Страна мракобесов. ХХI век на дворе . . .
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Они верят Путлеру, что попадут в рай, а остальные - в ад.
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где аваков вообще? или он только храбрый пловцов в гидропарке задерживать??
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Жах.
Приєднуюся до коментаторів: чому цих дебілів не розігнали і не оштрафували КОЖНОГО ?

Або треба було всіх на списочок взяти і потім, якщо якесь тіло з нього захворіє - не лікувати.
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Вместо того чтобы их арестовать и посадить - что закон для них не писан?!!!!
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