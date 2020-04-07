 Посадовця державної виконавчої служби затримали на хабарі $ 2 тис. в Черкасах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, держслужбовець категорії "Б" вимагав гроші від місцевого мешканця за закриття виконавчого провадження. У 2 тисячі доларів США посадовець оцінив "вирішення питання" щодо зняття арешту з майна та відміну заборони громадянину в’їзду і виїзду з території України.

Правоохоронці затримали держслужбовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.







