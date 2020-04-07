 ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин. ФОТОрепортаж

Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", машини доставлено в Україну минулого тижня з випередженням передбаченого державним контрактом терміну, передає Цензор.НЕТ.
"З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії. Поставки для Міністерства оборони України проходять за контрактом у рамках державного оборонного замовлення. ДК "Укрспецекспорт" забезпечив поставку БМП, незважаючи на запровадження в країнах походження і транзиту техніки обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19" , - сказано в повідомленні.
За словами гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса, 37 бойових машин піхоти ЗСУ отримають вчасно.
Сделать легкобронированный грузовик, снять башню и расширить грузовое отделение. Лучше чем буханка. Можно пару пулеметов навесить. Но не боевая машина.
Не поставить, а использовать хоть с каким-то смыслом уже имеющееся. Всяко лучше, чем рассекать под обстрелом на уралах и буханках.
Специально для зрадофилов-идиотов.
У БМП-1 есть пушка "Гром" 73мм.
73мм не попадают под запрещенные Минском калибры. >100
С помощью БМП-1 мех. бригады могут насыпать кацам.
Так понятно?!
в 2018 г. "Укроборонпром" сообщил о разработке БМП-У нового поколения. Где же новые БМП-У??! Хотя бы штук 10 для начала поставок войсках. Новая БМП-У которая должна заменить в армии совковое говницо БМП-1 и БМП-2.
В 2018 г. разработана была конструкторская документация, а изготовление опытного образца и начальный комплекс испытаний должен был проходить в 2019 году. Походу проект свернули...денег нет, либо распилили.
--- https://delo.ua/business/ukroboronprom-soobschil-o-razrabotke-tanka-novogo-pokolenija-342965/