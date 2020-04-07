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 ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин. ФОТОрепортаж

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", почала процес поставки Міністерству оборони 37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1 для потреб Збройних Сил України.

Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", машини доставлено в Україну минулого тижня з випередженням передбаченого державним контрактом терміну, передає Цензор.НЕТ.

"З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії. Поставки для Міністерства оборони України проходять за контрактом у рамках державного оборонного замовлення. ДК "Укрспецекспорт" забезпечив поставку БМП, незважаючи на запровадження в країнах походження і транзиту техніки обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19" , - сказано в повідомленні.

За словами гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса, 37 бойових машин піхоти ЗСУ отримають вчасно.

ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин 01
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин 02
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин 03
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187363
 
 
 Топ коментарі
 
Из Польши еще при Порохе. Только тогда зебиллы срали кирпичами.
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
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Их поставили больше года назад еще при Порохе. Так что да - зрада.
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Освящаю эти машины-пусть бьют свинособак уверенно и верно! Даёшь удобрения!
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Как раз весь смысл в вооружении, - пушка "Гром" 73 мм. 73<100 Понятно?!
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ахах новые щас что 60 год что ли аххах ...это ппц
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Кому это говно (БМП-1) нужно? Братская могила для отделения. Кто хоть раз имел дело с этими гробами, тот знает, что лучше рядом бежать или идти, чем в этом говне передвигаться. Кто-то просто решил очередной раз набить свой карман на этой "суперзакупке".
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Лучше такие, чем никаких. Нечем бригады механизированные укомплектовывать. Техники не хватает. А эти "чешки" собраны нормально, модернизированы и хранились в хороших условиях. Пойдёт вполне. Лучше грузовика точно.
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Да и лучше "Козака" с "Когуаром", те конечно покомфортнее если в магазин за воткой ездить, но по бронезащите наверняка уступают, про проходимость и говорить нечего
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Эти вместо выпуска ракет, которые нам понадобятся уже этим летом, выпускают и закупают броневики. Идиёты! Только ракеты могут спасти Украину от новых попыток рашки отхватить Херсон, Запорожье, Одессу, Харьков, Днепр. Особенно волнует юг.... Ракеты надо клепать как во снаряды во время Второй Мировой - день и ночь, ночь и день. Открыть кучу заводов: "Стугана", "Ольха", противокорабельные. А то главный адмирал говорит новые катера нужны. Да не нужны нам корабли - все равно не сровняемя с рашкой по флоту. Но топить их баркасы надо ракетами. Время упущено...
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Кому это говно (БМП-1) нужно?
Сделать легкобронированный грузовик, снять башню и расширить грузовое отделение. Лучше чем буханка. Можно пару пулеметов навесить. Но не боевая машина.
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И поставить грузовик на гусянку. К нему двигатель от БТР. И очень быстро выяснится, что эта крокозябра не пригодна ни для чего.
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И поставить грузовик на гусянку.

Не поставить, а использовать хоть с каким-то смыслом уже имеющееся. Всяко лучше, чем рассекать под обстрелом на уралах и буханках.
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И что же у нас за шасси на 25 тонн? Школьный автобус?
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Как техника 1966 года может быть новой???
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Это разве что для устрашения митингующей лугандонской ваты пойдет.
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Захожу в комменты. Интересно, под каким номером окажется простыня от Игроря Lеонидыча?
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наверное еще с движками которые в рознос могут пойти ))
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какой дятел писал заголовок статьи. КАК БМП1 могут быть новыми?
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Я смотрю бойцы диванных войск негодуют.
Специально для зрадофилов-идиотов.
У БМП-1 есть пушка "Гром" 73мм.
73мм не попадают под запрещенные Минском калибры. >100
С помощью БМП-1 мех. бригады могут насыпать кацам.
Так понятно?!
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Проти твого Портнова в Панамі відкрили впровадження за завідомо брехливу інформацію про Порошенка, заспокойся.
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Хлам совковый что Бмп-1 что Бмп-2..могила для военных.
в 2018 г. "Укроборонпром" сообщил о разработке БМП-У нового поколения. Где же новые БМП-У??! Хотя бы штук 10 для начала поставок войсках. Новая БМП-У которая должна заменить в армии совковое говницо БМП-1 и БМП-2.
В 2018 г. разработана была конструкторская документация, а изготовление опытного образца и начальный комплекс испытаний должен был проходить в 2019 году. Походу проект свернули...денег нет, либо распилили.

--- https://delo.ua/business/ukroboronprom-soobschil-o-razrabotke-tanka-novogo-pokolenija-342965/

ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 8698
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Ага, стояли такие в части, помню. Но они ж старые совсем, не?
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Конечно старые, но те, что ты в части видел на металл порезали или в Африку продали подешовке. Теперь зачастую ничего кроме грузовиков
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"Укроборонпром" и Министерство обороны Украины - собиратели бесполезного уже старья 20 века. ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 8816
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Для пехоты пока ничего лучше БМП не придумали. Никакие колесные четырехметровые "Кизяки" не заменят гусеничную бэху в качестве боевой машины. Кто их называет хламом - балабол. И, да, они новые. Не ездили. Стояли на консервации. Шведские(внезапно).
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БМП-1 - машина, що випускалась із 1966 по 1983 рік. Не знаю де їх купили, але прикметник "нові" тут звучить м*яко кажучи надто оптимістично.
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