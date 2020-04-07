 ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин. ФОТОрепортаж

Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", машини доставлено в Україну минулого тижня з випередженням передбаченого державним контрактом терміну, передає Цензор.НЕТ.
"З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії. Поставки для Міністерства оборони України проходять за контрактом у рамках державного оборонного замовлення. ДК "Укрспецекспорт "забезпечив поставку БМП, незважаючи на запровадження в країнах походження і транзиту техніки обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19" , - сказано в повідомленні.
За словами гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса, 37 бойових машин піхоти ЗСУ отримають вчасно.
Где ОТРК Гром-2.6 лет яйца лижут на кб южном?
с 13 века чужой сапог изза того что приоритеты непрвильно расставлены
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
Потом их поляки модифицировали и продали нам.
Больше года они отстаивались в Украине, шоб у зебилов память обнулилась, и теперь они снова новые, но уже поставлены при ЗЕбанарии.
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Только ворует чужую славу уже год, урезая расходы на ВСУ тем временем.
Нипарядак! Зрада!!!
С 2010 года через диверсию эту ракету не могут довести до ума
Пушка на БМП-1 тоже показала низкую эффективность, поэтому после устанавливались крупнокалиберные пулеметы.
В начале войны, когда не было вообще ничего - это было бы как манна небесная, сейчас должен быть обратный процесс, вывода этого говна и ввода нормальной техники
И теперь эти ******** жрут все что лазит, роет, шипит и жужжит, постоянно китайские вирусы оттуда.
Сразу после того как они пробили первый водный канал через гору, количество китайцев сразу сильно возросло. Тоесть рождение сдерживало недостаточно жратвы и риса. Тоесть китайцы всегда были голодными, рост населения сдерживался и упирался в количество риса. Самая голодная империя всех времен и народов.
Китай - это 5000 лет годования китайцев.5000лет голодомора через количество. Китай империя вечного голодомора.
И теперь 5 тысячлетняя китайская империя голодомора *********** может ушатать всю цивилизацию.Империя голодомора распространить голодомор по всему миру.
Да там одна битва - как в Европе за 20 лет была. по числу то
Лгбт парады-пропаганда это и есть альтернативный тонкий и непонятный для масс вирус для уничтожения цивилизации.Так была уничтожена римская империя, когда лгбт-********* много, если не все, в сенате и некому было защищать рим, потому что у ******** другие ценности, у них интересы их жопы на первом месте при принятии решений(когда вся страна в трауре им парады в голове, причем очень агрессивно). Этой технологии уже десятки килолет, если не больше. Та агрессивность с которой продвигают это дерьмо, говорит о существования неизменяющего центра принятия решений на протяжении всего времени.
Артист со сцены это ублюдок по определению. У них там выживает только тот кто больше *****, и публика рукоплещет, только тому кто по головах других залез на вершину сцены.Уничтожив при этом всех остальных. Кто украл идей у других больше всех. Кто ****** больше всех. Почему он мистер "нет". Потому что там на их кухне моральных уродов это аксиома, нельзя верить таким как он.Сцена как и чк - это кузня моральных уродов, селекция самых отобранных ублюдков.Нормальные в такой конкурентной среде ублюдков не выживают.
И это все в одном суперублюдке селенском. Он ради понтов, тоесть рукоплескания тупых 73% будет в гавно сжигать украину в топке, лишь для себя любимого.
А еще если добавить то, что он один в семье, и мамацка постоянно его осыпала всякими ништяками и вешала на уши что он самый луцций, то дурак уже рос дебилом и уродом без надобности улучшаться еще с детства. А сцена это только подняла до запредела. То есть 40 лет с самого детства этот моральный урод совершенствоваться в ублюдочности. Потому он так СИЛЬНО не переносит критику и она ТАК СИЛЬНО БЬЕТ по его самосуперлюбию той пальмы куда он лез все 40 лет.
А как он платил деньги своим квартальщикам, так он и распоряжается деньгами украины - ТОЛЬКО НА СВОИ ПОНТЫ - ЭТО СВЯТОЕ. Другим ничего больше не платит.Даже если требуют за проделанную работу.Поспрашивайте у квартальщиков(конечно он запретит им что-то вякать-это аксиома морального урода, подсматривающего за всеми) и узнаете как и на что он спускает деньги украины.Мистер "нет" во всей красе."Нет" тоже во всей красе. Этим и будут пользоваться чекисты.
Новые? Производства БМП-1 было в СССР ДО 1983, их не делают уже лет 25 - очень устарели.... Откуда импорт? Греция, Вьетнам, Ангола, Индия???? там их было много.
У селенского брешь на 10мдрд в год. Дыра огромная. Корабль ******** в невидимый для селенского дебила айсберг и сколько воды не выкачай вода(долги) будет все прибывать ОГРОМНЫМИ ТЕМПАМИ. Пока не поломаются насосы и не закончится топливо(ресурсы) и не перестанут поставлять топливо с мвф, для этого и корабль пойдет на дно вместе с дураком у рубки.
селенского водят за нос как последнего лоха и оно даже не знаешь куда смотреть и что латать.
***** этого д р. Еще год-2 и сдачу как на базаре нечем будет давать.
Вместо наладить производство копеечных масок оно ее самолетами закупает в китае, тратя последнее топливо(денежные ресурсы) на свои понты.
Пусть объявит пошив масок каждым у себя дома. Чтобы каждый по инструкции делал эти маски сам, раздаст материал и резинки, произведенные в украине.Тварь недоразвитая, Термит супервредитель уничтожит украину, выжрет ее из внутри, прикрываясь слежкой и пресовкой сми и народа.Радио уже промалчивает.
Выходит что предприятия кроме мойки и покраски ничего так и не сделали а уже шестой год войны.
Они развернули заказы на мыслительную машину всех стратегических ********-институтов по придумыванию инструментария как запугать все население украины и получить над ним контроль.
Придумываются и обкатываются все идеи схем и лжи от самых банальных до самых из теориизаговора наработок, которые смешны в теории, но рабочие на практике.ЗАпугиваются и отключаются все.Вы должны к этому относится как "че то не особо страшно, запугай ка больше и посылаете накуй и проклинаете карандашников и их законщиков на чем свет стоит, так что дохли и они их дети и внуки за то что хотят вас в рабы пошить тотальным контролем" и работайте над снижением вашей карандашности, максимально поднимая цену слежение и траты на это огромных средств, так что вата скукожилась нахер к чертям как севкорея-2 от числа сотрудников и постоянного вкладывания в новые через устаревание старых.
Миллионы проклятий должны как-нибудь дойти до адресатов, который захватили власть и хотят всех пошить в рабы.
Звідки наші зброєроби могли взяти "новісінькі БМП-1", виробництва яких в Україні ніколи не було, а на Курганмаші його припинли ще 38 років тому?
А де бірманські зброєроби 600+ БТР-3U взяли?
Что такое логикотерапия? Из того что понятно, что короновирус отключает легкие. Особенно рахитные легкие, которые являются слабым звеном куда вирус может развить свой удар на полную мощность.А что нужно сделать, чтобы защитить от его способности нанести удар?
Правильно. Дать легким ницшевской *****, тоесть тренировка на предельных режимах, где легкие не убиваются.
А что это может быть? Надувать шары так, чтобы ***** скрутило от переизбытка кислорода или его недостачи.Духовые инструменты наверное при длительном использовании помогут, траходром на предельных режимах.
Или без прогрева бегануть так чтобы бошка думала что уже ****** приходит от нехватки воздуха.И тут же расслабиться, потом снова.
Ну а дальше сами придумайте как можно прокачать свои легкие.
Оба любят слушать оды о себе любимом, которые им постоянно дуют в их гнилые уши тупые но послушные помощники и их говносвита. Оба не выносят критику, потому что она их цепляет очень, потому что это правда. ***** за это люто всех мочит.Особенно кто вредит его понтам и шелухе о божестве, которую на него наложили подхалимы и всякий скрепный мусор.
Так что силенский это же такая же *****, только без нефти. Тоесть понтономика(покупать понтотовары зарубежом и этим понтоваться, что могут закупать) да и та с имитацией. Тоесть за 5 лет говна будет только больше и еще хуже.
Ану, крикуны, давай, налегай. Да вы не знаете просто.