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Все про:Укроборонпром (614) техніка (272) ЗСУ (503)

 ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин. ФОТОрепортаж

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", почала процес поставки Міністерству оборони 37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1 для потреб Збройних Сил України.

Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", машини доставлено в Україну минулого тижня з випередженням передбаченого державним контрактом терміну, передає Цензор.НЕТ.

"З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії. Поставки для Міністерства оборони України проходять за контрактом у рамках державного оборонного замовлення. ДК "Укрспецекспорт "забезпечив поставку БМП, незважаючи на запровадження в країнах походження і транзиту техніки обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19" , - сказано в повідомленні.

За словами гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса, 37 бойових машин піхоти ЗСУ отримають вчасно.

ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин 01
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин 02
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин 03
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187363
 
   
 Топ коментарі
 
Из Польши еще при Порохе. Только тогда зебиллы срали кирпичами.
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
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Их поставили больше года назад еще при Порохе. Так что да - зрада.
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Освящаю эти машины-пусть бьют свинособак уверенно и верно! Даёшь удобрения!
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Узнаю стиль 60-х.
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Где деньги разработку вильхи и нептуна. Где новые танки, новая бмп-у
Где ОТРК Гром-2.6 лет яйца лижут на кб южном?
с 13 века чужой сапог изза того что приоритеты непрвильно расставлены
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Из Польши еще при Порохе. Только тогда зебиллы срали кирпичами.
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
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Ну они, кстати, реально весь свой срок могли в польских ангарах простоять.
Потом их поляки модифицировали и продали нам.
Больше года они отстаивались в Украине, шоб у зебилов память обнулилась, и теперь они снова новые, но уже поставлены при ЗЕбанарии. ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 6485

Ловкость рук и никакого мошенничества.
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А ты не задумывался почему они "реально весь свой срок могли в польских ангарах простоять" ? ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 2080 Только клинический идиот и генетический вор мог догадаться закупить БМП-1. Этот пепелац безнадежно устарел еще в 70-е годы прошлого века, а в Афгане просто эпически обо...рался. Не даром еще Совок судорожно менял парк на БМП-2. Уже тогда было понятно, что БМП-1 абсолютно бесполезен, т.к. по сути своей беззащитен и безоружен, а модернизация его невозможна. Но вЯликий поцреот и кормилец соей решил, что полякам надо помочь избавиться от этого хлама за счет бюджета Украины. "Война все спишет".
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В чем-то ты прав (на счет устарелости БМП1), но даже в ней шансов выжить у бойцов выше, чем в грузовом Урале, вообще без брони. И на счет "помочь полякам избавиться" - нам кто-то предложил купить более современную технику по схожей цене? Насколько помню срач на момент обнородования этого контракта- ничего не предлагали.
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Это ты про ЗЕ. Так он для армии еще даже болта ржавого не купил.
Только ворует чужую славу уже год, урезая расходы на ВСУ тем временем.
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К чему пустой трёп? Надо просто сопоставить изделие и цену на него и всё.
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И что просто так отдали в войска и никто не перерезал ленточки?ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 4604
Нипарядак! Зрада!!!ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 6054
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Их поставили больше года назад еще при Порохе. Так что да - зрада.
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Освящаю эти машины-пусть бьют свинособак уверенно и верно! Даёшь удобрения!
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Где ракета "барьер-Б" для катера "гюрза" и "кентавр" и вертолетов против т72B3

С 2010 года через диверсию эту ракету не могут довести до ума
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А я считал, что этот допотопный металлолом сняли с производства еще при совке!
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А шо в них допотопного? Напихай туда электроники и вперед.
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А вы когда-нибудь сидели в ней, зимой? Посидите и поймете почему допотопный. А еще лучше проедьте 30-40 км, опять таки в мороз или в при +25. ТТХ у этой машины хороши были в 70 начале 80. Пушка говно. Вести огонь из десантного отделения невозможно, от слова совсем
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Шо б ты соображал. Когда ложится ОГ куда надо, пехота уже не поднимается.
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дело даже не в начинке, а в ущербности конструкции в целом, много в ней, что мешает прямому ее назначение -воевать!
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БМП-1 во время афганской войны показал себя с крайне худшей стороны. Десантники предпочитали передвигаться на нем сидя сверху, так как их выживаемость при этом возрастала в разы.
Пушка на БМП-1 тоже показала низкую эффективность, поэтому после устанавливались крупнокалиберные пулеметы.
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У нее все никакущее: начиная с защиты и орудия, заканчивая характеристикой силовой установки. Это редкое говно, но ней есть куча видео на Ютубе.
В начале войны, когда не было вообще ничего - это было бы как манна небесная, сейчас должен быть обратный процесс, вывода этого говна и ввода нормальной техники
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Даже в начале войны, это чудо было никому не нужно. С 15 градусами угла возвышения орудия и броней не держащей 7,62 бронебойные пули, есть более простые способы самоубийства чем воевать на БМП-1.
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Да, только их в строю ещё многие тысячи штук по всему миру...
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Еще бы новые катапульты передали, вообще бы всех порвали
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катапульта - это еще шедевр военного инженерного искусства, пожалуй это будет сопоставимо с бмп-1:

ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 7565
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Что такое китайская империя с историей 5000лет.Которая существует сегодня. Это империя вечноголодных китайцев, которым ВЕЧНО НЕДОСТАТОЧНО ЖРАТВЫ. Китай не способен прокормить своих пизтоглазых и никогда не был - это империя ВЕЧНО ГОЛОДНЫХ КИТАЙЦЕВ.
И теперь эти ******** жрут все что лазит, роет, шипит и жужжит, постоянно китайские вирусы оттуда.
Сразу после того как они пробили первый водный канал через гору, количество китайцев сразу сильно возросло. Тоесть рождение сдерживало недостаточно жратвы и риса. Тоесть китайцы всегда были голодными, рост населения сдерживался и упирался в количество риса. Самая голодная империя всех времен и народов.
Китай - это 5000 лет годования китайцев.5000лет голодомора через количество. Китай империя вечного голодомора.
И теперь 5 тысячлетняя китайская империя голодомора *********** может ушатать всю цивилизацию.Империя голодомора распространить голодомор по всему миру.
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Ты еврей?
Да там одна битва - как в Европе за 20 лет была. по числу то
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Китай, за свою историю, не выиграл ни одну войну. Там до сих пор с ужасом вспоминают Чингиз-хана.
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саме головне в толк направить !!!! ВСУ це СИЛА !!!! все для ато !!!! ВСУ начали получать новые БМП-1: всего поставят 37 боевых машин - Цензор.НЕТ 8325
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КОгда в начале лета лгбт-питарасы будут очередной раз толкать свою рекламу неокрепшим малолетним мозгам, то нужно будет оградить коробочкой(с надписями "здесь ********") и сопроводить их информационными щитами высотой в 3 метра, чтобы они прошли и за щитов их никто не видел.А то они пугают вступать в нато своей агрессивной рекламо-пропагандой, не имеющей передышки со своими пропаганд-парадами, когда война была в активной фазе и украина массово хоронила своих воинов. Тоесть у них нет ничего святого и с ******** нужно поступать как с **********.
Лгбт парады-пропаганда это и есть альтернативный тонкий и непонятный для масс вирус для уничтожения цивилизации.Так была уничтожена римская империя, когда лгбт-********* много, если не все, в сенате и некому было защищать рим, потому что у ******** другие ценности, у них интересы их жопы на первом месте при принятии решений(когда вся страна в трауре им парады в голове, причем очень агрессивно). Этой технологии уже десятки килолет, если не больше. Та агрессивность с которой продвигают это дерьмо, говорит о существования неизменяющего центра принятия решений на протяжении всего времени.
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Поц, нахера ты это дерьмо запостил? ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 437
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На это говно давно надо было перестать тратить деньги. Она не годится даже для доставки десанта на поле боя, не говоря уже про ее ТТХ. Десант выходит из машины угорелым с разбитыми головами, травмами ног. Это гроб на гусеницах.
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Снимайте с пальмы этого "рептилоида".
Артист со сцены это ублюдок по определению. У них там выживает только тот кто больше *****, и публика рукоплещет, только тому кто по головах других залез на вершину сцены.Уничтожив при этом всех остальных. Кто украл идей у других больше всех. Кто ****** больше всех. Почему он мистер "нет". Потому что там на их кухне моральных уродов это аксиома, нельзя верить таким как он.Сцена как и чк - это кузня моральных уродов, селекция самых отобранных ублюдков.Нормальные в такой конкурентной среде ублюдков не выживают.
И это все в одном суперублюдке селенском. Он ради понтов, тоесть рукоплескания тупых 73% будет в гавно сжигать украину в топке, лишь для себя любимого.
А еще если добавить то, что он один в семье, и мамацка постоянно его осыпала всякими ништяками и вешала на уши что он самый луцций, то дурак уже рос дебилом и уродом без надобности улучшаться еще с детства. А сцена это только подняла до запредела. То есть 40 лет с самого детства этот моральный урод совершенствоваться в ублюдочности. Потому он так СИЛЬНО не переносит критику и она ТАК СИЛЬНО БЬЕТ по его самосуперлюбию той пальмы куда он лез все 40 лет.
А как он платил деньги своим квартальщикам, так он и распоряжается деньгами украины - ТОЛЬКО НА СВОИ ПОНТЫ - ЭТО СВЯТОЕ. Другим ничего больше не платит.Даже если требуют за проделанную работу.Поспрашивайте у квартальщиков(конечно он запретит им что-то вякать-это аксиома морального урода, подсматривающего за всеми) и узнаете как и на что он спускает деньги украины.Мистер "нет" во всей красе."Нет" тоже во всей красе. Этим и будут пользоваться чекисты.
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Їх тільки в автоматичному режимі можна посилати на убой, бійців туди саджати строго забороняється.
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ВСУ начали получать новые БМП-1........ машины доставлены в Украину на прошлой неделе

Новые? Производства БМП-1 было в СССР ДО 1983, их не делают уже лет 25 - очень устарели.... Откуда импорт? Греция, Вьетнам, Ангола, Индия???? там их было много.
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Этот диктаторский термит утопит страну, выжрет ее изнутри.
У селенского брешь на 10мдрд в год. Дыра огромная. Корабль ******** в невидимый для селенского дебила айсберг и сколько воды не выкачай вода(долги) будет все прибывать ОГРОМНЫМИ ТЕМПАМИ. Пока не поломаются насосы и не закончится топливо(ресурсы) и не перестанут поставлять топливо с мвф, для этого и корабль пойдет на дно вместе с дураком у рубки.
селенского водят за нос как последнего лоха и оно даже не знаешь куда смотреть и что латать.
***** этого д р. Еще год-2 и сдачу как на базаре нечем будет давать.
Вместо наладить производство копеечных масок оно ее самолетами закупает в китае, тратя последнее топливо(денежные ресурсы) на свои понты.
Пусть объявит пошив масок каждым у себя дома. Чтобы каждый по инструкции делал эти маски сам, раздаст материал и резинки, произведенные в украине.Тварь недоразвитая, Термит супервредитель уничтожит украину, выжрет ее из внутри, прикрываясь слежкой и пресовкой сми и народа.Радио уже промалчивает.
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Красивые ,,ляльки,, вот только после покраски этих изделий на заводах даже не удосужились приварить крепления для панцерных кроватей чтобы защитить эти изделия от прожигающих броню снарядов.Снова придется солдатикам искать старые пружинные кровати.Да и цепи защищающие ноги тех кто идет за бронетехникой не наварены.
Выходит что предприятия кроме мойки и покраски ничего так и не сделали а уже шестой год войны.
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Миссия члеленского - последние накопленные не им ресурсы страны высрать в параше.
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Год назад ватная мыслительная машина работала над придумывание лжи как уничтожить петю, саакашвилли. Теперь когда топмясники человества Бортников, патрушев, иванов, силуанов поняли, что не только петя на их пути, но и народ.
Они развернули заказы на мыслительную машину всех стратегических ********-институтов по придумыванию инструментария как запугать все население украины и получить над ним контроль.
Придумываются и обкатываются все идеи схем и лжи от самых банальных до самых из теориизаговора наработок, которые смешны в теории, но рабочие на практике.ЗАпугиваются и отключаются все.Вы должны к этому относится как "че то не особо страшно, запугай ка больше и посылаете накуй и проклинаете карандашников и их законщиков на чем свет стоит, так что дохли и они их дети и внуки за то что хотят вас в рабы пошить тотальным контролем" и работайте над снижением вашей карандашности, максимально поднимая цену слежение и траты на это огромных средств, так что вата скукожилась нахер к чертям как севкорея-2 от числа сотрудников и постоянного вкладывания в новые через устаревание старых.
Миллионы проклятий должны как-нибудь дойти до адресатов, который захватили власть и хотят всех пошить в рабы.
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.Авакову так и выпало постоянно подтирать ему жопу и замазываться в его дерьме, отстиривая от гавна эту заразу.
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Найбільш свинарчуківські традиції Укроборогнпромторгу з гідністю продовжуються!
Звідки наші зброєроби могли взяти "новісінькі БМП-1", виробництва яких в Україні ніколи не було, а на Курганмаші його припинли ще 38 років тому?
А де бірманські зброєроби 600+ БТР-3U взяли?
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Защищаться от вируса нужно логикотерапией- ***** реально опробована и она работает(не на вирусе, а в общем случае), потому что даже бог раб логики. А не становится рабом системы интересов свинарчукоидов "самоликування може зашкодити вашому здоровью", где под видом лечения портят другие части здоровья, на которые потом нужно тратиться - советская система лечения когда врачам было более-менее выгодно лечить ушла, а пришла та где лечить НЕ ВЫГОДНО. Ведь у каждого хирурга есть свое кладбище, на ком он учился и тестирует новые методы, у дентиста свои беззубые, где он пылит налевонаправо все что пылится и тренируется новыми видами даже когда ему за 60 и тд. Тоесть самоликування почти такая же херня как и врачи. А с учетом того что сегодня ЛЕЧИТЬ НЕ ВЫГОДНО, то самоликування автоматом становится последним рубежом где сохраняются твои интересы.А все остальное провокацией, смотрящей в твой карман.
Что такое логикотерапия? Из того что понятно, что короновирус отключает легкие. Особенно рахитные легкие, которые являются слабым звеном куда вирус может развить свой удар на полную мощность.А что нужно сделать, чтобы защитить от его способности нанести удар?
Правильно. Дать легким ницшевской *****, тоесть тренировка на предельных режимах, где легкие не убиваются.
А что это может быть? Надувать шары так, чтобы ***** скрутило от переизбытка кислорода или его недостачи.Духовые инструменты наверное при длительном использовании помогут, траходром на предельных режимах.
Или без прогрева бегануть так чтобы бошка думала что уже ****** приходит от нехватки воздуха.И тут же расслабиться, потом снова.
Ну а дальше сами придумайте как можно прокачать свои легкие.
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Бог-раб - ета крута даже для логікі. В тому числі й для однієї з найбільш перверзійних - совкової. Навіть вона повинна була б підказати, що тулити до купи БМП-1 та COViD-19 не логічно.
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они хотят 100500 "Оплотов", да на воздушной подушке да слазерами(тут уже ИгорьЛ знает)... ну шо за люди, не?...
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Новые их типа ещё выпускают? Или просто заново покрашены.
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Фуйло и силенский это 2 брата акробата, 2 самовлюбленных нарциса, 2 отобранных бездаря, оба тугих поклонника высрать экономику и индустрию в парашу, для 2 двоих дебилов понты дороже жизни. Обом утыркам не могут похвалиться никакими успехами, кроме зажимать гайки за критику. Фуйлу там пару бонусных фишек в виде что всех еще нужно *******, кинуть или убить.
Оба любят слушать оды о себе любимом, которые им постоянно дуют в их гнилые уши тупые но послушные помощники и их говносвита. Оба не выносят критику, потому что она их цепляет очень, потому что это правда. ***** за это люто всех мочит.Особенно кто вредит его понтам и шелухе о божестве, которую на него наложили подхалимы и всякий скрепный мусор.
Так что силенский это же такая же *****, только без нефти. Тоесть понтономика(покупать понтотовары зарубежом и этим понтоваться, что могут закупать) да и та с имитацией. Тоесть за 5 лет говна будет только больше и еще хуже.
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А мы вроде к стандартам НАТО и не планируем.
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О ! Віккерс " Залізний капут " . В Луганську таке стояло , якщо сєпарня не здала до металобрухту .
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Использовать данную технику только что бы эвакуировать раненых.Или подвоз к линии какого то обеспечения.А так это хлам.Я не думаю что парни из ВСУ рады данному хламу.
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Под Бродами что было?
Ану, крикуны, давай, налегай. Да вы не знаете просто.

ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 4698
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Эти машины помогут воинам укладывать врага штабелями! Вот только вооружение можно было поставить по-интереснее..ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 3088
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 6404ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: всього поставлять 37 бойових машин - Цензор.НЕТ 6404
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Эти машины могут помочь только самим воинам укладываться штабелями...
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ахах новые щас что 60 год что ли аххах ...это ппц
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Кому это говно (БМП-1) нужно? Братская могила для отделения. Кто хоть раз имел дело с этими гробами, тот знает, что лучше рядом бежать или идти, чем в этом говне передвигаться. Кто-то просто решил очередной раз набить свой карман на этой "суперзакупке".
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