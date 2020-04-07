 Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна", постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці кореспондент каналу Олександр Махов.
Він зазначив: "Цілеспрямовано цілили саме в автомобіль. Так як обстріл відбувся саме в той момент, коли машина зупинилась у спеціальному місці неподалік позиції. Автомобіль цивільний, брендований.
Окупанти скинули снаряд з безпілотника, який впав за метр від автомобіля телеканалу. Снаряд розлетівся на кілька дрібних осколків. Осколок пробив наскрізь бокове скло автомобіля. Кілька інших осколків влучили в кузов.
У салоні перебував я, оператор, водій та пресофіцерка бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя, ніхто не постраждав. Всі ми одразу укрилися в бліндажі.
Армійці кажуть, що останніми днями противник часто проводить аеророзвідку з безпілотників".