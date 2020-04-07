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 Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна", постраждалих немає. ФОТОрепортаж

На Донбасі російські терористи цілеспрямовано обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці кореспондент каналу Олександр Махов.

Він зазначив: "Цілеспрямовано цілили саме в автомобіль. Так як обстріл відбувся саме в той момент, коли машина зупинилась у спеціальному місці неподалік позиції. Автомобіль цивільний, брендований.

Окупанти скинули снаряд з безпілотника, який впав за метр від автомобіля телеканалу. Снаряд розлетівся на кілька дрібних осколків. Осколок пробив наскрізь бокове скло автомобіля. Кілька інших осколків влучили в кузов.

У салоні перебував я, оператор, водій та пресофіцерка бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя, ніхто не постраждав. Всі ми одразу укрилися в бліндажі.

Армійці кажуть, що останніми днями противник часто проводить аеророзвідку з безпілотників".

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Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу Україна, постраждалих немає 01
Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу Україна, постраждалих немає 02
Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу Україна, постраждалих немає 03
Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу Україна, постраждалих немає 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187352
 
 
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ой - та договорились со своими же потусторонними чтоб те шмальнули - отныне - херой, выдержавший атаку на войне и на повышение с премией...
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Ага. Не знали, что в машине едут ихние же "брацья навек-адын норот". Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна", постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9248
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Зеленский разрешил террористам постреливать.
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жаль, что там не было зеленой вши - и что в нее не попали...
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сєпари залили очі з утра що своїх не впізнали? фонд рінати скоро так бамбіть почнуть
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