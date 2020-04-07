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Все про:Дніпропетровщина (682) зброя (1472) СБУ (5473)

 Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Дніпропетровській області діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті військових засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Троє мешканців регіону, серед яких один колишній поліцейський, організували нелегальний продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Засоби ураження вони переховували у власних помешканнях. Своїх клієнтів фігуранти підшукували через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт протиправної реалізації зловмисниками 3 гранат Ф-1.

Правоохоронці затримали одного з учасників угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Нікопольському районі при спробі збуту автомата Калашникова.

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Під час обшуків у помешканнях фігурантів співробітники СБУ вилучили 3 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, декілька рушниць та пістолетів і майже 11 тисяч набоїв різного калібру. Також виявлено комп'ютерну техніку і засоби мобільного зв'язку із доказами незаконної діяльності та гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудок із військовими засобами ураження. Перевіряється інформація про нелегальне переправлення виявленої зброї та боєприпасів з району проведення операції Об'єднаних сил.

Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ 01
Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ 02
Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ 03
Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ 04
Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ 05
Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ 06
Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ 07
Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187305
 
 
 Топ коментарі
 
Кроме гранат,все остальное фуфло!
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Винтовка с оптикой, как в тире с пульками по 3 копейки....
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О! До лівольверта ще й патрони є? Хоча там куля повинна бути втоплена в гільзу.
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Винтовка с оптикой, как в тире с пульками по 3 копейки....
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О! До лівольверта ще й патрони є? Хоча там куля повинна бути втоплена в гільзу.
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Для револьверів є накладки на екстрактор, що дозволяють юзати пістолетні набої.
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да ты что?
И какие это накладки, позволяют стрелять с Нагана калибром 7,62 патронами от ПМ калибра 9 миллиметров???
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Патроны разложили для лохов, абы были.
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у буденного маузер был наградной вот это герой..)
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Ну было б странно и нелогично , что бы "этим" занимались например "стоматологи....- кто во зле "трудится и "борется" чего, тот и в той "теме" Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 9178- так сказать издержки "профессии"
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Дятлы , разрешите продажу оружия , и большая половина выйдет из тени . Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 3615 Вы хоть Дол...*** будете знать , кто владеет и купил Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 3615 А так купил на черном рынке для самообороны , шмальнул выкинул и ничего не докажешь Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 3615 Ватные идиоты во власти Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 3615
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револьверы системы нагана оставались только у вохры на заводах и предприятиях.
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о том что мусора в каждой банде, притоне, наркотрафике объменнике и в любом другом креминале, пишите авакову. обычные люди и так об этом знают
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это мыролюбно отреформированная нова мусарня - очьень важьно.
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Времена грядут тяжелые.Давно не держал в руках ,да и ствол под подушкой залог крепкого сна Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 149
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Ну кто-же так торгует оружием .. Трое жителей Днепропетровщины, среди которых бывший полицейский, торговали оружием и боеприпасами, - СБУ - Цензор.НЕТ 1590только лохи
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Аяяй, торговали и не делились с эсбэу, аяяй
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