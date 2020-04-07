 Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Троє мешканців регіону, серед яких один колишній поліцейський, організували нелегальний продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Засоби ураження вони переховували у власних помешканнях. Своїх клієнтів фігуранти підшукували через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт протиправної реалізації зловмисниками 3 гранат Ф-1.

Правоохоронці затримали одного з учасників угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Нікопольському районі при спробі збуту автомата Калашникова.

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Під час обшуків у помешканнях фігурантів співробітники СБУ вилучили 3 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, декілька рушниць та пістолетів і майже 11 тисяч набоїв різного калібру. Також виявлено комп'ютерну техніку і засоби мобільного зв'язку із доказами незаконної діяльності та гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудок із військовими засобами ураження. Перевіряється інформація про нелегальне переправлення виявленої зброї та боєприпасів з району проведення операції Об'єднаних сил.















