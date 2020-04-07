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Все про:Вінницька область (431) Нацполіція (9261) стрілянина (1144)

 Чоловік влаштував стрілянину з рушниці і поранив чотирьох поліцейських на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Увечері 6 квітня в Шаргороді бійці спецпідрозділу КОРД затримали озброєного рушницею і пістолетом правопорушника, який після погроз розправою своєму сусідові, закрився у власному будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він почав стріляти в їхній бік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

До поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя про те, що під час конфлікту його сусід поводився неадекватно, розмахував зброєю та погрожував її застосувати.

52-річний правопорушник відмовився спілкуватися з працівниками поліції, а потім вийшовши на вулицю, здійснив кілька пострілів з рушниці вгору, погрожуючи розправою поліцейським. Чоловік поводився неадекватно, на прохання поліцейських заспокоїтися та віддати зброю – не реагував, після чого зачинився у будинку, де був його літній батько.

Розуміючи, що зловмисник може завдати шкоди пенсіонеру та оточуючим, керівництво обласного главку поліції ухвалило рішення про введення спецоперації із затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД.

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Під час штурму будинку зловмисник почав стріляти з рушниці та пістолета по спецпризначенцях, у результаті чого четверо поліцейських зазнали поранень. Поки одні бійці спецпідрозділу відволікли увагу зловмисника розбиттям вікна у будинку, інші вибили двері та затримали озброєного правопорушника. У нього вилучили мисливську рушницю та пістолет.

Загрози життю поранених поліцейських немає. Вилучена зброя направлена на експертизу. Її походження буде встановлено в ході досудового розслідування.
Правопорушник під час затримання зазнав поранення. Зараз він під охороною поліції в лікарні.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Чоловік влаштував стрілянину з рушниці і поранив чотирьох поліцейських на Вінниччині, - Нацполіція 01
Чоловік влаштував стрілянину з рушниці і поранив чотирьох поліцейських на Вінниччині, - Нацполіція 02
Чоловік влаштував стрілянину з рушниці і поранив чотирьох поліцейських на Вінниччині, - Нацполіція 03
Чоловік влаштував стрілянину з рушниці і поранив чотирьох поліцейських на Вінниччині, - Нацполіція 04
Чоловік влаштував стрілянину з рушниці і поранив чотирьох поліцейських на Вінниччині, - Нацполіція 05
Чоловік влаштував стрілянину з рушниці і поранив чотирьох поліцейських на Вінниччині, - Нацполіція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187277
 
 
 Топ коментарі
 
.. я вчера видел как на ОДНОГО голого мужика в Днепре напали 13 копов...
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Влаштував сафарі на поліцаїв. Мужчина устроил стрельбу из ружья и ранил 4 полицейских на Виннитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 252
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.. я вчера видел как на ОДНОГО голого мужика в Днепре напали 13 копов...
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эти гниды должны сидеть на нарах за узурпацию власти и незаконные решения по ограничению основных прав человека.
Запретить ходить к речке - на голову не налазит!
Домашний арест по возрастному признаку!


Им писать типа челобитную - барин - позволь мне подходить к воде на столько-то метров?
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где жопозиция?
где прокуратура, СБУ и прочая срань?
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Ты видел - расскажи - почему до такого дошло?
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в Днепре - реке...или в Днепре на Днепре-реке ? ))))
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Бро он в Партии Тимошенко и у них хватит денег на штрафы (сделали шоу) но все равно ***** против Пороха топил жалко что лично не ответит (если еще по почкам настучали было бы классно привет от Зелуп)
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Це інший випадок. Тут злочинець погрожував сусідам і на виклик поліції діяв агресивно. Вів стрілялину зі зброї, яка у нього була. Поліція захищала громадян від особливо небезпечного злочинця. Одужання пораненим. А цьому виродку довічне ув*язнення.. Розібратися звідки у нього зброя, якщо видали - звільнити тих працівників.
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Эти еще легко отделались.
В Тернопольской области мужик ганял всю ночь весь областной ОМОН по кукурузе, 2 - 200-х, 6-300-х.
Угомонили только снайперы.

ПыСы. Это им не пенсионеров в парках штрафовать.
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В штатах его бы сразу отстреляли -а мы сопли жуём толерантная нация !
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вже б відстріляли поліцаїв, які захищають корупцію - то правда. У них для того є спеціальні підрозділи - ФБР і армія. Аваков би вже на нарах довічно заробив.
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хватить дрочить на штаты. У них среди полицаев есть ублюдки, но их критически мало. А среди наших мусорополицаев таких - 100%
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он явно был из секты винницкого мыролюбного реформизма.
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А что же это четверо полицейских не сделали из этого антона дырявого???
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А де третє провадження - те що по факту правопорушення, через яке мусора но нього взагалі прискипались????? Якщо нема такого провадження то виходить, що не було і правопорушення, відповідно мусора протиправно проникли в житло, а потерпілий лише захищався.А кримінальні справі слід вілкривати проти мусарів...
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Дед Рэмбо. Четверых горе-спецназовцев ранил. Если бы не броники неизвестно скольких бы порешал.
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Серьезная подготовка у нашего КОРДа. Четверо раненых .
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Последствия карантина по типу тюрьмы. Заперли людей дома без работы, без денег, без прогулок и общения, под угрозой расправы в виде огромных штрафов. Государство вместо помощи угрожает и запугивает собственное население, страна-концлагерь. Как результат у людей уже крыша едет.
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это только начало...

но у меня подозрение что специально издеваются над людьми...
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Прийняли рішення штурмувати приватну оселю? Так можна? Без ордеру окружного прокурора чи суду?
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тт мусора тоже к нему обниматься бежали в количестве полутора десятка рыл?
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Зброєю зловживати не можна, але ж треба ретельно перевірити що і як довело людину до такого вчинку. Може бути і так що того 32 річного треба закрити на довго і суворо.
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Зброєю зловживати не можна, але ж треба ретельно перевірити що і як довело людину до такого вчинку. Може бути і так що того 32 річного треба закрити на довго і суворо.
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Санкция суда на проникновение в чужую собственность и арест были ? Нет ? Тогда мусора - преступники, превысившие полномочия, а дед прав, защищая себя и свое имущество от посягательств бандитов-мусоров.
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