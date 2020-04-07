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 На СТО в Дніпрі під автомобілем виявили саморобну вибухівку, - поліція. ФОТОрепортаж

У Дніпрі вибухотехніки знешкодили вибуховий пристрій, прикріплений до автомобіля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічного управління ГУНП встановлено, що до днища автомобіля Honda Accord було прикріплено саморобний вибуховий пристрій. До його складу входило близько 100 г пластиду.

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На СТО в Дніпрі під автомобілем виявили саморобну вибухівку, - поліція 01

Вибуховий пристрій було виявлено 6 квітня під час заміни шин у шиномонтажній майстерні по вул. Ярослава Мудрого.

Поліцейські Дніпровського відділу поліції встановили і опитали 40-річного власника автомобіля.

На СТО в Дніпрі під автомобілем виявили саморобну вибухівку, - поліція 02

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження, в рамках якого будуть встановлені всі обставини події.

На СТО в Дніпрі під автомобілем виявили саморобну вибухівку, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187251
 
 
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ктото когото решил отреформировать мыролюбно.
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ну, це ж не дев'яності повертаються, нє?
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