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Все про:горілка (39) Донецьк (627) Захарченко Олександр (288)

 Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка з'явилася в окупованому Донецьку. ФОТО

У магазинах окупованого Донецька з'явилася горілка під назвою "Лідер", на якій зображений ліквідований у серпні 2018 року ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

На етикетці літрової пляшки вказано, що горілку випускає "Другий лікеро-горілчаний завод" в окупованому Донецьку. Сам терорист зображений у формі з медалями і кашкеті в оточенні прапорів РФ і "ДНР". Назвали напій "Лідер"

Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка зявилася в окупованому Донецьку 01

Нагадаємо, Захарченко був підірваний у кафе "Сепар" у Донецьку 31 серпня 2018 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ "декомунізували" площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187229
 
   
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Для этих наверное это знак, если на бутылке с алкоголем нарисовали значит к успеху пришел.
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Слоган под новую водку:" Выпей! И мы снова вместе!"
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🤢🤡🤥🐲🎹👃🏻зельцман с этими моральными уродами-убийцами мириться собрался
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почему собирался!? разве он передумал? процесс в самом разгаре! Украина ускоренно подгоняется под стандарты ЛДНР.
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un hijo de puta - сын шлюхи
Hortalizas - зелень
los ****** - яйца
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пропагандист, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывающий сайты ДНР и РФ-ренегад (renegado).
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пропагандист, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывающий сайты ДНР и РФ-

Дык это Шарий- шакал Шер- Хана...
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И пропагандист-реализатор 60 000 (шестидесяти тысяч) "ржачных" эфэсбэшных картинок .
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Бабушка из концлагеря Рейкъявик гордилась бы...
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можно пойти дальше- сделать презервативы с этой маркой
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да-да, чтоб добить рожденных после 2й мировой, нужна была еще одна...
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Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко

Очень символично- Хирург,Захарченко,Гиви,Арсений- скрепы "русского мира"Тьфу!
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Вот и я подумал, что ошибка в начальной букве названия того шмурдяка.
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перешлите пару бутылок обоссанному Сивохе на день Победобесия...
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дамбасітам можна тільки поспівчувати з таким лідером то...
от я дивуюсь, є ж придуркуватне населення, яке прагне жити за північнокорейськими канонами Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 5407
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я вас несколько разочарую - им там комфортно, ведь там такие фактически все, мечтали то ли в совок вернуться, то ли поддадись на мантры о кормильцах... факт в том, что адекватные фактические все оттуда сбежали, остался цвет люмпенства... а им абы пожрать и бухнуть на халяву
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остался цвет люмпенства... а им абы пожрать и бухнуть на халяву

Золотые слова! Лично знаю хорошего человека и специалиста с Макеевки, так он передал местную пословицу - ДНР на всю голову!
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согласна - это диагноз... у меня был шок от посещения Луганска, откуда мы в июне уехали, в сентябре 14-го и потом в декабре 18-го... что сам город, что народ там живущий. Народ особенно... Из собственного дома мне хотелось бежать быстрее и подальше, хоть и была там всего сутки (((
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Можно импортировать в Украину для избирателей ЗЕ.

Думаю у зебилов будет пользоваться успехом - дешево и легенла бренда красивая. Водка с изображением ликвидированного террориста Захарченко появилась в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 751
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захаровка?? выпил в кафе Сепар и на Ветерок
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Настойка "Моторола, коньяк "Гиви", Портвейн "Хмурый", ликёр "Сопля".
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" Зе " лучше бы для рвотного средства подошло .
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не порту то Жиля ликёр Мозговой настойка боярышника Дрёмов
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Настойка "Моторола, коньяк "Гиви", Портвейн "Хмурый", ликёр "Сопля".

И самогонка "русский мир"... В народе- брага...
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желательно территория без населения, такое количество ваты Украина вряд ли переварит
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Ахахаха. Помню детскую игру Лидер. Там где Захара нужно собрать. Там он с квадратной головой еще.
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"Собери и разбери захара" Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка з'явилася в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 2758

Уже не собрать...
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мелковато, хоть и скрепно...
вон американцы даже компанию в честь моторолы назвали (еще в 1928 году))))...и даже не представляли)))) что какое-то чмо мелкокалиберное и мерзкое испортит им имидж)))) но будет на младонедорецпубликанском уровне канонизировано до уровня.... ап*здола))))
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Это на этикетке большими буквами на П начинается слово??? )))
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Полный ППЦ. В народных республиках наступила эпоха благоденствия и процветания.
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Вот оказывается для чего сцывохо хотел с ними дружить
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после распития, бутылку ватацефане не выбрасывают, а используют для ритуального присаживания
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"Пацан к успеху шёл" - і прийшов. Па-здра-вля-єм, Куриный Фельдмаршал.
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Какой ..идер такая и водка, главное чтоб не ослепли после нее😏
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Та фігня це все. Он в Донецьку моторило висравсь так утворивсь "родник" з живою водою. Навіть по лугандонському тв показували
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Давайте их возвращать, это же наши люди))))))
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Ето хорошо. Хошь увидеть Захера выпей етой водки Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка з'явилася в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 4084
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Лишь бы в наших магазинах она не появилась. Ато с етой властью ето вполне реально
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Всего одной буковкой ошиблись. Самой первой.
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Так воно і є. Колись в Дніпропетровській області в обласній газеті на першій сторінці напечатали фото ОПГ (це зробив пан Москаль), тільки буква "Л" виглядала, як "П" і вийшло "Підери ОПГ". За 15 хвилин всі газети в місті були скуплені. Напечатали ще набагато більшим тиражем і ті через годину скупили.
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ЗЕ-ОРДА ХОЧЕ ПРИЇДНАТИ УКРАЇНУ ДО ОКУПОВАНИХ ТЕРОРИСТАМИ ТЕРИТОРІЙ ДАУНБАСУ, ЩОБ ЇХ ФОТКИ НАДРУКУВАЛИ НА ТУАЛЕТНІЙ БУМАЗІ В УКРАЇНІ.
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паленка походу .они то и водки не умеют нормальной делать
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..водка лугандонии экзотическая - фельдмаршал Курощуп... ...
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Лучше бы назвали водку "Покойник" или "Труп".
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Шахтерам есть куда потратить две пенсии...
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распространять под слоганом: "вступай в безсмертный полк!"
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ВОДКА??!!....а большего этот "*****" и не заслуживает.))
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На фото написано объём 1 литр. Его что кремировали Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка з'явилася в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 5257
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Эх раньше были времена,
когда такие имена
теплоходам-параходам давали,
а теперь имена разной швали -
для водки пригодны едва ли.
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Хорошая водка для лугандонских впопучленцев выпил и сел на бутылку, все как в скрепной рашке родимой. Молодые не сильно обьезженые по кокарду, профессиАналы по медальки, а бывалые "лидеры" со стажем по герб.
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У назві напою дві помилки: перша літера П, четверта літера О повинно бути! І у самому напої - 40% метанолу, 40% пургену та 20% "бояришника"!
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Мы сейчас со стороны можем наблюдать как делались советские исторические фейки и герои. Курощуп вдруг стал генералиссимусом.
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