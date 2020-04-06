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Все про:безпілотник (449) Донбас (15688) 93 окрема механізована бригада (74) дрони (7)

 Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП. ФОТОрепортаж

Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр знешкодили дрон противника, який намагався скинути боєприпас на взводний опорний пункт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук 93-ї ОМБр.

Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 01

"До звичайного китайського квадрокоптера DJI Mavic Pro терористи додали механізм скидання саморобної вибухівки. Кустарний снаряд був невеликий, начинений дрібними уламками, здатними завдавати важких поранень.

Коли ввечері цей квадрокоптер на малій висоті завис над нашим ВОПом, холодноярці швидко помітили і підбили його автоматною чергою", - сказано в повідомленні.

Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 02

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Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 03

За даними, які вдалося зчитати з дрона, він використовувався російськими окупантами з грудня 2017 року. Але у зв'язку з його моральним старінням терористи, вочевидь, вирішили переобладнати його з розвідувального дрона на "ударний".

Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 04

Також читайте: Найманці РФ атакували медавтомобіль ЗСУ 9 березня, прикриваючись безпілотником СММ ОБСЄ

Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187176
 
   
 Топ коментарі
 
пора ебашить русню нашими дронами
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Россия вовсе не причем.
Вопрос.
Как может территория, не имеющая ни денежной единицы, ни банковской системы, ни поездов, ни даже почты купить (ага Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 3405 ) хоть ржавый гвоздь за рубежом?
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і "молотами" Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 1291
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Два дні - два збиті ворожі дрони!.. Учора була велика кацапська "Застава", а сьогодні оцей трохи перероблений "китаєць". Молодці, українські вояки!
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К обычному китайскому квадрокоптеру DJI Mavic Pro

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не такий і вже звичайний..норм баблосів коштує. А що "форпости" та "застави" вже закінчилися чи сцикотно запускати? Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП - Цензор.НЕТ 5286 Ех..розфігачити б пару РЕБ кацапських з Байрактарів... Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП - Цензор.НЕТ 7865 Щоб знали.
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Все знают где граница, но лозунги раскидывать безопаснее
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Все может быть.Артсклады ж там НЛО(в Калиновке-не помню)разбомбили,как говорил Матиос.Марсеане ответят-падлюки.
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Джек Ма Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 1591

кітайці забруднюють екологію дешевою пластмасою
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Mavic PRO стоит на порядок дороже чем эта игрушка..
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Россия вовсе не причем.
Вопрос.
Как может территория, не имеющая ни денежной единицы, ни банковской системы, ни поездов, ни даже почты купить (ага Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 3405 ) хоть ржавый гвоздь за рубежом?
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ну, типа того. Или вопрос по политэкономии и экономической географии.
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Насмотрелись турецкого видео про Сирию. Решили из игрушки собрать. ))
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ничего смешного. Хоть на воздушном шарике - когда тебе на бОшку свалится хотя бы заряд от АГСа или "зажигалка", мало не покажется.
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Можно их вылавливать и перепрограммировать для полётов над керченским мостом Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП - Цензор.НЕТ 4540 для корректировки украинских ракет "Земля - Мост"
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Так зепришиблинный сказал нужно перестать стрелять
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обратно полетит
вроди все целенькое
подмастырить
прошиву поменять и вернуть
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