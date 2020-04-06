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 Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинули дві людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Близько 10 години ранку 6 квітня 2020 року в одному із сіл Волинської області, працівник місцевого відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир від  травм загинули на місці події. Лейтенант поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставлений до лікарні.

Розпочато досудове розслідування по ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Двоє 19-річних поліцейських Ігор Цюпка та Юрій Савка насмерть розбилися на мотоциклі у Львівській області. ФОТОрепортаж (оновлено)

Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР 01
Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187117
 
   
 Топ коментарі
 
Осторожнее надо,без ментов останемся. Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Волыни, - ГБР - Цензор.НЕТ 6879
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Титушки Авакава после долгих часов погони задержали купающегося злостного преступника.
Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Волыни, - ГБР - Цензор.НЕТ 2325
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Та пипец. Скоро так полицейских не останется. Кого они набирают. Одних наркоманов?
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Титушки Авакава после долгих часов погони задержали купающегося злостного преступника.
Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Волыни, - ГБР - Цензор.НЕТ 2325
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На Волині поліцаям службові БМВ видають ?
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находясь за рулем автомобиля BMW не справился с управлением,Источник: https://censor.net.ua/p3187117

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Да як можна керувати автівкою на швидкості 50 км.год! Це ж поза людськими можливостями! Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР - Цензор.НЕТ 2863 Адже поліцейські їхали з дотриманням ПДР? Правда ж? Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР - Цензор.НЕТ 973
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Это металл у немцев такой говенный или наш покойник так спешил на тот свет?
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не жалко. авака новых старых на помойке наберет.
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Автокатастрофы вот проблема по сравнению с которой коронавирус детские шалости.
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Странно, ведь он ехал где-то километров 50-60 в час, и как не справится с управлением???
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Токо было сообщение о полицейских на мотоцикле, тут машина, деревья, вашу мать, пожалейте полицейских,ну не притягивайте их, я понимаю, дрова они, но так жестоко не надо.
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Добре що люди не постраждали...а то міг би когось ще збити, чи авто пошкодити нормальних громадян.
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Та пипец. Скоро так полицейских не останется. Кого они набирают. Одних наркоманов?
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А пассажир кем работал? Токарем или строителем?
Что за дебильньная подача новости.
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У Роберта Шекли (кажется в «Обмене разумов») деревья каждую осень мигрировали на юг.
Слава аллаху что у нас только иногда перебегают дорогу.
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Если вычислить пропорцию аварий на душу полицейских и на душу населения ТО КТО ВЫЙДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ? То есть сколько аварий за год совершают тысяча полицейских и тысяча гражданских? А? .
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мать вашу... пожалейте уже полицейских - выдайте им самокаты, полицейские могут как и приусы скоро закончится
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больше 100 в населённом пункте и не на асфальтированной дороге, пассажира за что курсант ІІ курсу Львівського державного університету внутрішніх справ . водителю лет 25-27
Быстро едишь, медленно несут
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так и не успели на короновирусе денег поднять .....
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