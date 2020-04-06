 Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Близько 10 години ранку 6 квітня 2020 року в одному із сіл Волинської області, працівник місцевого відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир від травм загинули на місці події. Лейтенант поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставлений до лікарні.
Розпочато досудове розслідування по ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Да як можна керувати автівкою на швидкості 50 км.год! Це ж поза людськими можливостями! Адже поліцейські їхали з дотриманням ПДР? Правда ж?
Что за дебильньная подача новости.
Слава аллаху что у нас только иногда перебегают дорогу.
Быстро едишь, медленно несут