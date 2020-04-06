 У центрі Києва вандали зіпсували виставку музею Революції Гідності. ФОТОрепортаж

Про це повідомила пресслужба Національного музею Революції Гідності, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі, 6 квітня, зіпсовано нашу виставку "Століття нескорених" на майдані Незалежності. Вона присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел", - повідомили в музеї.
Там зазначили, в нинішній час обмежень в громадських місцях, парках, на дитячих майданчиках і контролю за їх виконанням, правоохоронці безпорадні перед вандалізмом у центрі Києва. Зазначається, що музей підготував заяву в поліцію.
а живи в нормальной стране.. то сидел бы за это.. или был бы снят с выборов..
менті туда все убежали.
а если уже стоят стенды на улице в сердце столицы - почему нет такой-сякой охраны?
короче - вандалы не карантинят (****** их забери!)
https://www.kievcam.info/live.php?cam=majdan-nezalezhnosti-1
Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на Prozorro.
Соответствующий договор на поставку камер был подписан 2 апреля.
Согласно документу, столица закупила 400 камер марки Hikvision на сумму 64,9 млн. Стоимость одного такого "термального скрининга" - 125 тыс. гривен. Отмечается, что камеры в Киеве должны установить в течение 17-25 апреля.
Заказчиком является КП "Информатика" исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Поставлять камеры будет компания "Интерво".
Как сообщил руководитель департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского городской государственной администрации Юрий Назаров в комментарии изданию "Слідство.Інфо", данные с видеокамер будут передавать в Национальную полицию, Муниципальную стражу и ГосЧС.
"Это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это позволит правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать", - отметил он.
"С 2014 по 2019 вся сепарня боялась нос из норы высунуть."
народ,перекрестившись,с облегчением попадал досыпать,но...через 10 минут...гульбище возобновилось с утроенной силой
каково же было разочарование и удивление всех выглянувших в окна - мусора просто уехали (!)
так что они нас не защитят в случае чего..
а в случае чего-то серьёзного - просто разбегутся,или как горловские отбросы - присягнут первому втречному..
знаешь,я где-то начал понимать рязанского орка,завалившего пятерых отморозков,если они творили что-то похожее ..
а если полицаи не в состоянии обеспечить порядок и покой - народ,в конце концов,сделает это сам..но возникает один вопрос..правильно - науя тогда они нужны ?
Вдруг быдланы начали бы сопротивление и т.д.
Следить за машиной Буданова российским спецслужбам помогал предатель - Руслан Анатольевич Ткачук, сотрудник Государственной фискальной службы Украины. У него был доступ к системе видеонаблюдения Киева "Безопасный город" - это сеть из нескольких тысяч видеокамер. По этим камерам Ткачук отслеживал перемещение машины Буданова и передавал информацию врагу.Источник: https://censor.net.ua/r3186802
Зебильная власть и мертветчуки - к власти пришли враги!
А где патрули, которые шастают в карантин по паркам и ловят дышащих свежим воздухом горожан?