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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі. ФОТОрепортаж

В Україні з 6 квітня посилено обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції. В т.ч. заборонено відвідування парків, перебування в громадських місцях без маски або респіратора і переміщення вулицею групою більше 2 осіб.

Як карантинні заходи позначилися на житті центральної частини Києва - фоторепортаж кореспондента Цензор.НЕТ.

Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 01
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 02
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 03
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 04
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 05
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 06

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Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 08
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 09
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 10
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 11
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 12
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 13
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 14
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 15
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 16
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 17

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Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 18
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 19
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 20
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 21
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 22
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 23
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 24
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 25
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 26
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 27
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 28

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 22 нові підтверджені випадки зараження COVID-19 зафіксовано у Києві, загалом 267 хворих, - Кличко

Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 29
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 30
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 31
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 32
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 33
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 34
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 35
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 36
Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі 37

Читайте на "Цензор.НЕТ": На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція

Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187098
 
 
 Топ коментарі
 
Где тестьі, Вова?

"Понад 3300 тестів зроблено на кожен мільйон білорусів і 150 тестів на кожен мільйон українців - це треба знати, коли порівнюєте Зеленського з Лукашенком."
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Так виглядає будь-яке місто коли всі мешканці працюють.
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Фото сделано в 8.00 утра, уверяю вас, улицы не совсем такие пустые.
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Где тестьі, Вова?

"Понад 3300 тестів зроблено на кожен мільйон білорусів і 150 тестів на кожен мільйон українців - це треба знати, коли порівнюєте Зеленського з Лукашенком."
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кресты, уродливые совковые памятники.... Европа че.
а там где мужик в бинокль смотрит - вдалеке что, Чернобыль? так разве близко?
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расскажу про карантин в Одессе...а начался весело...рядом в окнами продмаг типа будка собрались додики..без масок вообще или припуская маски с лица совместный треп кашель чих в кпугу метровом...и бухло курево мат треп ржачка человек 5 в 1 компании и 6 во 2 группе....и так 2 часа! полиция во дворы не ездит...
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А у Львові всі в масках...Їздив на Шувар на закупи,людей - повно,шо в місті,шо на базарі...В дух павільйонах - "Риба" і "фрукти" приставляли до пульсу термометр,але ніде черги нема...Чергу бачив лишень до ковбасного магазину на Привокзальній,люди спокійно стоять на віддалі,чекають...Бухарики теж в масках,при мені двоє послали третього за пластиковим кубком і інтелігентно всі пішли в кущі...
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На першій фотці поліцай? Коли вони почнуть пачками заражуватись вірусом і хворіти то будуть десь сидіти тихенько як миші під віником.
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За весь день не увидел в спальном районе Первой столицы ни одной полицейской машины и ни одного патруля. И это очень хорошо, у народа и так нервы на пределе.
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Холера в XXI веке
Согласно заявлениям исследователей ежегодно происходит от 1,4 до 3 млн случаев заболевания холерой и от 28 до 142 тысяч случаев смерти от нее.
Правда холерой не болеют "небожители".А тут их зацепило-вот и нет пандемий холеры-а есть псевдопандемия коронавируса
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так уж и пустые..рыбак и бинокль на рушают..инспектор петренко нарушаемо..
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