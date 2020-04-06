 Київ на карантині: порожні парки і самотні перехожі. ФОТОрепортаж

Як карантинні заходи позначилися на житті центральної частини Києва - фоторепортаж кореспондента Цензор.НЕТ.
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Як карантинні заходи позначилися на житті центральної частини Києва - фоторепортаж кореспондента Цензор.НЕТ.
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Понад 3300 тестів зроблено на кожен мільйон білорусів і 150 тестів на кожен мільйон українців - це треба знати, коли порівнюєте Зеленського з Лукашенком."
а там где мужик в бинокль смотрит - вдалеке что, Чернобыль? так разве близко?
Согласно заявлениям исследователей ежегодно происходит от 1,4 до 3 млн случаев заболевания холерой и от 28 до 142 тысяч случаев смерти от нее.
Правда холерой не болеют "небожители".А тут их зацепило-вот и нет пандемий холеры-а есть псевдопандемия коронавируса
Присоединяйтесь к петиции, адресованой Кабинету Министров против запрета на посещение Парковых и Лесопарковых Зон.https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3426?fbclid=IwAR3evdppLpuUkKzjpxvDfAE1Y6mt5IPg2bA-1BlsiJJjqICKerHjFPGqAS4