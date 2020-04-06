 10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро. ФОТО ДНЯ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала медик Майдану і волонтерка Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Все, що робить влада - доводить до абсурду будь-яку ідею. 10 правоохоронців, які особисто порушуючи карантинні заходи, ганяють хлопа в прохолодній воді Дніпра - це іллюстрація доведення до абсурду деректив. Ціну цього "затримання" порахуйте самі. Все це нашим коштом", - розповіла Солошенко, опублікувавши відповідне фото.
Нагадаємо, в Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися закритого на карантин Гідропарку: "Ви можете відійти, а то я маску збираюся зняти?".
операции наградить "Орденом за Мужество"
участвовавших в операции наградить "Орденом за Мужество"
http://SSMaker.ru/882d02bb/
Поточна редакція Постанови №211.
Жодних данних про зміни внесені Постановою №255 нема як нема данних і про публікацію такої постанови.
http://SSMaker.ru/d12a870f/
Проект закону, який скасовував обов'язкову публікацію на папері, відкликано 04.03.2020.
http://SSMaker.ru/e7d7bfe8/
Нема жодних даних що документ офіційно публікувався.
Складається цілком обгрунтоване враження, що його ніхто не публікував на паперовому носії. Скоріше за все щоб потім сказати, що такого не було і то просто неправільно зрозуміли.
На сайті КМ є, я бачив. Та сайт то таке, сьогодні вивісили, а завтра прибрали і сказали що такого небуло, або що якись клерк помилився.
http://SSMaker.ru/882d02bb/
Поточна редакція Постанови №211.
Жодних данних про зміни внесені Постановою №255 нема як нема данних і про публікацію такої постанови.
http://SSMaker.ru/d12a870f/
Проект закону, який скасовував обов'язкову публікацію на папері, відкликано 04.03.2020.
http://SSMaker.ru/e7d7bfe8/
Нема жодних даних що документ офіційно публікувався.
Складається цілком обгрунтоване враження, що його ніхто не публікував на паперовому носії. Скоріше за все щоб потім сказати, що такого не було і то просто неправільно зрозуміли.
операции наградить "Орденом за Мужество"
пожалуй, да.
наша полиция сегодня в этом эпизоде разбавила свой ультрамарин до голубого.
Да - а где жирная свинья Антонина Г. со своими комментариями?
А мужик молоток!