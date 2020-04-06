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 Політика України, Фоторепортаж
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 10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро. ФОТО ДНЯ

Все, що робить влада, - доводить до абсурду будь-яку ідею.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала медик Майдану і волонтерка Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що робить влада - доводить до абсурду будь-яку ідею. 10 правоохоронців, які особисто порушуючи карантинні заходи, ганяють хлопа в прохолодній воді Дніпра - це іллюстрація доведення до абсурду деректив. Ціну цього "затримання" порахуйте самі. Все це нашим коштом", - розповіла Солошенко, опублікувавши відповідне фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж вихідних поліція Львівщини склала 128 адмінпротоколів за порушення правил карантину. ФОТОрепортаж10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро 01
10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро 02

Нагадаємо, в Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися  закритого на карантин Гідропарку: "Ви можете відійти, а то я маску збираюся зняти?".

10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187087
 
   
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Плять, старые менты были взяточники, но хоть что-то делали. Эти селфикопы тоже взятки научились брать, но недоумки редкие. И денег из бюджета сосут похлеще старых.
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предлагаю всех полицейских, участвовавших в
операции наградить "Орденом за Мужество"
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это сколько экипажей?? семь, да?? полрайона оголили, как пить дать.... лять, нихрена они не меняются и не изменятся, их клонировать нужно, от дяди Стёпы....
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предлагаю всех полицейских,
участвовавших в операции наградить "Орденом за Мужество"
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Тем временем австралийские ученые вычислили такое...,противопаразитный препарат "Ивермектин" убивает коронвирус за 48 часов...,пока только в пробирке...
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Спирт в пробирке разлагает ( а не убивает, вирус часть мертвой Природы) на нуклеотиды любой вирус мгновенно. а ТЕПЕРЬ попытаемся спиртов убить (от, блин, приелось!) вирус в человеке. Значит все пространство между клетками заполняем спиртом и .... все клетки вместе с вирусами дохнут.
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За такий цирк треба звільняти все відділення.
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Звільнити мало,ще треба конфіскувати все майно і нехай виплутуються як хочуть.
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В полицию набирают только тупых ******* из-за того,что нормальный человек никогда не захочет быть мусором.Зато потом тупые ****** указывают нормальным людям,как правильно жить! Парадокс
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Герои, браво!!! "Вы докажете: коты кардинала не зря лакают свое молоко! " (фраза из мультфильма "Пес в сапогах" 1981г.). А по-народному "заставь дурня Богу молиться,итак он и лоб разобьет!"
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Скинте сюда хто нибудь скан газеты в которой опубликовано постанову №255 .

http://SSMaker.ru/882d02bb/
Поточна редакція Постанови №211.
Жодних данних про зміни внесені Постановою №255 нема як нема данних і про публікацію такої постанови.

http://SSMaker.ru/d12a870f/
Проект закону, який скасовував обов'язкову публікацію на папері, відкликано 04.03.2020.

http://SSMaker.ru/e7d7bfe8/
Нема жодних даних що документ офіційно публікувався.
Складається цілком обгрунтоване враження, що його ніхто не публікував на паперовому носії. Скоріше за все щоб потім сказати, що такого не було і то просто неправільно зрозуміли.
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Скан паперової версії. Важливим є сам факт публікації на паперовому носії, інакше постанова не діє бо вважається такою, що не публікувалася.
На сайті КМ є, я бачив. Та сайт то таке, сьогодні вивісили, а завтра прибрали і сказали що такого небуло, або що якись клерк помилився.
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Этот с голой жопой - очередной кандидат в Президенты для люмпенов
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Рюкзакову - аплодисменты! Каждому менторылому выдать по 17 тыс. грн. премии.
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люди з глузду з"їжжають.. Уявляєте що буде наприкінці карантину ??))
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будем в каких-нибудь костюмах какой-нибудь защиты ходить, за свой счет....
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Скинте сюда хто нибудь скан газеты в которой опубликовано постанову №255 .

http://SSMaker.ru/882d02bb/
Поточна редакція Постанови №211.
Жодних данних про зміни внесені Постановою №255 нема як нема данних і про публікацію такої постанови.

http://SSMaker.ru/d12a870f/
Проект закону, який скасовував обов'язкову публікацію на папері, відкликано 04.03.2020.

http://SSMaker.ru/e7d7bfe8/
Нема жодних даних що документ офіційно публікувався.
Складається цілком обгрунтоване враження, що його ніхто не публікував на паперовому носії. Скоріше за все щоб потім сказати, що такого не було і то просто неправільно зрозуміли.
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А чего служебных собак в этой мощной спецоперации не задействовано?
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Постановочных видео по борьбе с короной вируса в инете уже миллионы 10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро - Цензор.НЕТ 6579бизнес,ничего личного...
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предлагаю всех полицейских, участвовавших в
операции наградить "Орденом за Мужество"
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орденом "замужество"?
пожалуй, да.
наша полиция сегодня в этом эпизоде разбавила свой ультрамарин до голубого.
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это сколько экипажей?? семь, да?? полрайона оголили, как пить дать.... лять, нихрена они не меняются и не изменятся, их клонировать нужно, от дяди Стёпы....
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Згадав "документалку" про те як гієни нападають на левів ,аби відібрати здобич !
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На сайте Видеопробки на Подоле на переходе вэбкамера - стоят люди на переходе типа в масках но постоянно их снимают когда между собой говорят или по телефону. Практически все эти маски смыкают то снимают то на одном ухе оставляют. то есть когда между собой разговаривают то снимают. Кому нужен этот идиотизм не понятно.
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менты , на фоне вируса , окончательно оскотинились
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а что менты - они выполняют приказ.

Да - а где жирная свинья Антонина Г. со своими комментариями?
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выгонять бесов из воды это вам не сепаров на бамбесе постреливать, здесь бумать надо 10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро - Цензор.НЕТ 8463
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...а в это время дохлый престарелый Путин нападал на Украину в 1001 раз.Ну не кретины. стартап как бонус..\парад ЛГБД г.Днепр год 2020\
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...а в это время дохлый престарелый Путин нападал на Украину в 1001 раз.Ну не кретины. стартап как бонус..\парад ЛГБД г.Днепр год 2020\
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Дармоеды, идите преступников - казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов ловить, тогда будете Терои, а так вы мусора мусорамир.
А мужик молоток!
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