 10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро. ФОТО ДНЯ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала медик Майдану і волонтерка Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що робить влада - доводить до абсурду будь-яку ідею. 10 правоохоронців, які особисто порушуючи карантинні заходи, ганяють хлопа в прохолодній воді Дніпра - це іллюстрація доведення до абсурду деректив. Ціну цього "затримання" порахуйте самі. Все це нашим коштом", - розповіла Солошенко, опублікувавши відповідне фото.

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Нагадаємо, в Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися закритого на карантин Гідропарку: "Ви можете відійти, а то я маску збираюся зняти?".