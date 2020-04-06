 Упродовж вихідних поліція Львівщини склала 128 адмінпротоколів за порушення правил карантину. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Повідомляється, що до відпрацювання залучалися співробітники територіальних, оперативних підрозділів, батальйону поліції особливого призначення, батальйону "Львів", інших служб та підрозділів поліції Львівщини, а також працівники Управління патрульної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України.

Особливу увагу правоохоронці приділяли паркам, зонам відпочинку, дитячим майданчикам та іншим громадським місцям з метою виявлення порушень та роз’яснення мешканцям нововведень щодо карантину, запроваджених Кабінетом Міністрів України 4 квітня.

Загалом на Львівщині у вихідні поліцейські склали 128 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Також у відомстві зазначили, що здійснюється постійний контроль за громадянами, котрі, повертаючись з-за кордону, давали добровільну згоду щодо перебування в самоізоляції протягом чотирнадцяти діб. Від початку запровадження обмежень щодо таких порушників складено сім адміністративних протоколів.

"Поліція Львівщини вкотре закликає громадян, а також керівників установ, підприємств та організацій неухильно дотримуватися карантинних обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", постановою Головного санітарного лікаря України МОЗ, Закону України "Про захист населення від інфекційних хворіб", а також рішеннями органів місцевої влади", - йдеться в повідомленні.





Фото: сайт Нацполіції