 Мешканка Тернополя через карантин не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільської області.
Чоловік залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся по допомогу до правоохоронців.
Працівники поліції направили чоловіка в один з медичних закладів, призначених для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення на територію України.
Там він перебуватиме на обсервації 14 днів.
Во времена эпидемии, если человек имел температуру 39, если он задыхался, а потом умер, и так произошло с сотней, тремя сотнями, тысячью больных в сутки - то анализы, вскрытие и т.п. процедуры не делаются. Потому что делать это незачем и некому. И некогда. Потому что надо НЕМЕДЛЕННО всех контактировавших организовать на карантин, организовать подвоз необходимого. Поэтому причина смерти ставится по упрощённой процедуре. Неужели надо иметь IQ 150, чтобы додуматься до этого?
Неужели надо быть сверхумным, чтобы почитать социальные сети на итальянском, испанском, английском, пользуясь встроенным переводом, чтобы убедиться - смертей чрезвычайно много, о них пишут соседи и родственники?
То ли такие как ты просто недоумки, то ли это такой психологический шок особи со слабыми нервами, мол, все вокруг врут, а так всё хорошо, всё хорошо, всё хорошо..?
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 марта внедрил два новых кода для указания COVID-19 причиной смерти. Это заболевание должно быть указано в свидетельстве всех умерших, если оно «вызвало или предположительно вызвало или способствовало смерти». Если при этом покойный имел также хронические заболевания, их следует указывать в приложении. Интересно, что второй код даже не требует тестирования на коронавирус, диагноз ставится по симптомам. Удивительно(?), что с 24 марта стало резко расти количество смертей от коронавируса в США.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
В Швейцарии к настоящему времени проведено около 139330 тестов на COVID-19, 15% (как и примерно по всей планете) из которых дали положительный результат. Этот относительный показатель не увеличивается со временем, а его значение типично для распространения коронавирусов.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Последние данные, опровергающие "пандемию коронавируса".
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/#latest
изучи, и потом подумай
каждый Божий день умирает 200 тыс. человек
каждый год умирает 400 тыс. человек от гриппа
в 2018 году от гриппа и ОРВИ в Украине умерло 13000 человек, но тогда тебе было ПОФИГ, потому что тебя тогда не окунали с головой в бочку с коронавирусом
1)Количество тестов растёт экспоненциально.
2)Количество заболевших 10-20% от количества тестов.
3)Поэтому это не эпидемия.
-----
Итак,
предположим,
что в
в первый день сделано 100 тестов - обнаружено 20 больных.
во второй лень сделано 400 тестов - обнаружено 60 больных.
на третий день сделано 1000 тестов - обнаружено 180 больных
на четвертый лень сделано 10тыс.тестов - обнаружено 1900 больных
на пятый день сделано 120 тысяч тестов - обнаружено 23 тысячи больных,
но это "НЕ ЭПИДЕМИЯ"?
Прекращайте быть идиотами.
результаты тестов и показывают этот факт
дальше игнор
И не верю во весь этот бред с пандемией
Можете не 90%, но 80 точно
"Сотрудники полиции направили мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым..." рога мешают проходить в дверной проём.
женский организм.
Надоели голод,
грязь и онанизм.
Так что продолжай ...ть
Ничего личного просто в рифму шучу)))
с нищебродом жить.
Надобно сначала
злотых накопить.
Шовини́зм (фр. chauvinisme) - идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства
Уже час в стих пялюсь никак не найду где там про национальное превосходство...
А в окно выходят только жены урок
А вот этот известный певец поступил иначе.