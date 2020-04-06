 Мешканка Тернополя через карантин не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільської області.

Чоловік залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся по допомогу до правоохоронців.

Працівники поліції направили чоловіка в один з медичних закладів, призначених для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення на територію України.

Там він перебуватиме на обсервації 14 днів.

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