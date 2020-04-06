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 Мешканка Тернополя через карантин не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, - Нацполіція. ФОТО

У Тернополі чоловіка, який повернувся з-за кордону, рідні не пустили додому. Житель обласного центру приїхав з Польщі із заробітків. Згідно з правилами, встановленими на час карантину, хотів самоізолюватися, проте його додому не пустила дружина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільської області.

Чоловік залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся по допомогу до правоохоронців.

Працівники поліції направили чоловіка в один з медичних закладів, призначених для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення на територію України.

Там він перебуватиме на обсервації 14 днів.

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Мешканка Тернополя через карантин не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, - Нацполіція 01
Мешканка Тернополя через карантин не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187051
 
   
 Топ коментарі
 
видно бабла не привез!)))
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а скорее - она с соседом неплохо время проволит.. А тут муж приперся..!
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Идиоты - это типа тебя. И пофиг твоё высшее образование.
Во времена эпидемии, если человек имел температуру 39, если он задыхался, а потом умер, и так произошло с сотней, тремя сотнями, тысячью больных в сутки - то анализы, вскрытие и т.п. процедуры не делаются. Потому что делать это незачем и некому. И некогда. Потому что надо НЕМЕДЛЕННО всех контактировавших организовать на карантин, организовать подвоз необходимого. Поэтому причина смерти ставится по упрощённой процедуре. Неужели надо иметь IQ 150, чтобы додуматься до этого?
Неужели надо быть сверхумным, чтобы почитать социальные сети на итальянском, испанском, английском, пользуясь встроенным переводом, чтобы убедиться - смертей чрезвычайно много, о них пишут соседи и родственники?
То ли такие как ты просто недоумки, то ли это такой психологический шок особи со слабыми нервами, мол, все вокруг врут, а так всё хорошо, всё хорошо, всё хорошо..?
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Биофизик Феликс Шолькманн продемонстрировал, что в США (как и в остальном мире) экспоненциально растет не количество «зараженных» людей, а количество тестов. Число «инфицированных» людей по отношению к количеству тестов остается в основном постоянным (колеблется от 10 до 20%), что опровергает наличие вирусной эпидемии.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 24 марта внедрил два новых кода для указания COVID-19 причиной смерти. Это заболевание должно быть указано в свидетельстве всех умерших, если оно «вызвало или предположительно вызвало или способствовало смерти». Если при этом покойный имел также хронические заболевания, их следует указывать в приложении. Интересно, что второй код даже не требует тестирования на коронавирус, диагноз ставится по симптомам. Удивительно(?), что с 24 марта стало резко расти количество смертей от коронавируса в США.
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
В Швейцарии к настоящему времени проведено около 139330 тестов на COVID-19, 15% (как и примерно по всей планете) из которых дали положительный результат. Этот относительный показатель не увеличивается со временем, а его значение типично для распространения коронавирусов.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html
Последние данные, опровергающие "пандемию коронавируса".
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/#latest

изучи, и потом подумай
каждый Божий день умирает 200 тыс. человек
каждый год умирает 400 тыс. человек от гриппа
в 2018 году от гриппа и ОРВИ в Украине умерло 13000 человек, но тогда тебе было ПОФИГ, потому что тебя тогда не окунали с головой в бочку с коронавирусом
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Бред. Полный бред.Прочитай свой первый абзац. В нём указывается, что
1)Количество тестов растёт экспоненциально.
2)Количество заболевших 10-20% от количества тестов.
3)Поэтому это не эпидемия.
-----
Итак,
предположим,
что в
в первый день сделано 100 тестов - обнаружено 20 больных.
во второй лень сделано 400 тестов - обнаружено 60 больных.
на третий день сделано 1000 тестов - обнаружено 180 больных
на четвертый лень сделано 10тыс.тестов - обнаружено 1900 больных
на пятый день сделано 120 тысяч тестов - обнаружено 23 тысячи больных,
но это "НЕ ЭПИДЕМИЯ"?
Прекращайте быть идиотами.
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каждый год сезонная эпидемия ОРЗ на 10-20% состоит из давно известных коронавирусов
результаты тестов и показывают этот факт
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быдло, у которого заканчиваются здравые аргументы, всегда переходит на личности и оскорбления
дальше игнор
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Сам переболел коронавирусом в Италии. У меня была температура и положили в больницу. Соседей проверили и оставили дома, хотя позже у них подтвердился коронавирус, их оставили дома на карантине, потому что симптомы легкие и соседей проверяли каждый день
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Тоже это вспомнила , про вирус герпеса.
И не верю во весь этот бред с пандемией
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Щось підказує, що якби не було коронавіруса, і якби він був не в Польщі, а в Токіо, він би теж в неї не переночував. Просто зараз до будь-якої історії можна підв'язати коронавірус - і профіт. Пішла реклама фантіків.
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Стопудово. Напевне вони вже давно разом не живуть, і чоловік поїхав до Польщі...може в нього і там є дружина...чи подруга.. А коли приперло то вирішув повернутися в родину, але тут його не чекали))) Був би короновірус чи не був...а скандал би все рівно був. І куртка в нього якась вже дуже подряпана
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Я зустрічав одного дрібного підприємця, в якого справи пішли погано і він поїхав заробляти в Польщу. А на фірмі залишилась відеоспостереження. І воно спостерегло, як його дружина тішилась з його працівником. Він виклав відео в ФБ, а сам розвівся, все кинув і починає життя з нуля. Чудова історія! Зараз би до неї якось коронавіруса приклеїти... Можна стільки банерів розмістити...
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Я тебя уверяю, 99,9% в других семьях, где один из супругов уезжает на зароботки точно такое же. Да и на *зароботках* тоже поголовно все гуляют
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Не вовремя вернулся.
"Сотрудники полиции направили мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым..." рога мешают проходить в дверной проём.
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)) пока она не пускала мужа, карантин традиционно прятался в одёжном шкафу. на случай прорыва обороны законным мужом.
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самоизоляция, а не переться родных заражать. поэтому и имеем сотни в черновцах, тернополе, киеве. можно стебаться сколько угодно, только 28 всего выздоровело, часть из которых куршавельских. 2 процента выздоревших!
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Срочно нужен в хату
женский организм.
Надоели голод,
грязь и онанизм.
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Организм не хочет с шовинистом жить,
Так что продолжай ...ть

Ничего личного просто в рифму шучу)))
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Организм не хочет
с нищебродом жить.
Надобно сначала
злотых накопить.
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Уже лучше)) и можно заменить слово организм на женщина 😋😉
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Шовинизм, серьезно?
Шовини́зм (фр. chauvinisme) - идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства

Уже час в стих пялюсь никак не найду где там про национальное превосходство...
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Оце так дружина.От так одружуйся і їдь на заробітки і не кажіть,що це правильно.
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Ето лайфхак для гулящих жен. Если муж вернулся неожиданно домой а у вас в кровати любовник, то не открывайте мужу дверь ссылаясь на коронавирус и карантин
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Обсервация -дело сурьёзное.Семья - на первом месте.Две недели потерпят и он и она.Миллионы так живут.
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сосед ей поможет перетерпеть 2 недели.
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Жонушка явно надеется что он умрет. Иначе ей самой с домочадцами придется искать квартиру. И жить только на свои деньги. ****!
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Судя по прикиду чел бабла нарубил у шляхты немерено. Как стало кисло в наймах о родине вспомнил. Пусть Польше ему и оплачивает лечение и пансион.
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Ну по такой логике и наши чиновники должны валить во Францию, Италию, Швейцарию - где они тратили денежки, наворованные с этих самых налогов у этой самой родины.
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судя по фоткам, персонаж канешна какой-то стрьомньій...
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подивився би я на тебе, якби ти при 0 градусів переночував на вулиці
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Хотя мужик опозорился. Зачем к ментам поперся?? Что не мог снять себе квартиру? Жлоб
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Согласен он опозорился как мужик, у нормального мужика "жена" за подобное поведение вышла бы через окно.
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Чужая семья - потемки)) только это мужик вынес сор из избы...вместо решения проблемы.
А в окно выходят только жены урок
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Если детей нет- дверь вышибить ногой, устроить себе карантин а жену оправить к теще или послать насовсем
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