 Двоє 19-річних поліцейських Ігор Цюпка та Юрій Савка насмерть розбилися на мотоциклі у Львівській області. ФОТОрепортаж (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За попередньою інформацією, близько 22-ї години вечора 5 квітня 2020 року на ділянці автошляху у Жовківськівскьому районі Львівської області двоє працівників поліції на мотоциклі марки Suzuki виїхали за межі проїжджої частини та, втративши керування транспортним засобом, здійснили зіткнення з деревом", - йдеться в повідомленні.



Унаслідок ДТП 19-річний поліцейський батальйону поліції особливого призначення та 20-річний молодший інспектор-кінолог Кінологічного центру ГУ Нацполіції у Львівській області від травм загинули на місці події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

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Фото: пресслужба ДБР

Як уточнили у відділі комунікації поліції Львівської області, унаслідок ДТП загинули капрал поліції Ігор Цюпка, молодший інспектор-кінолог Кінологічного центру та рядовий поліції Юрій Савка, поліцейський батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини.



Савка Юрій

"Від імені усієї великої родини поліції Львівщини висловлюю глибокий сум з приводу трагічної загибелі двох наших товаришів по службі – дев’ятнадцятирічного Ігоря Цюпки та Юрія Савки, якому за кілька тижнів мало виповнитись двадцять років. Хлопці були друзями з дитинства, разом вчились, зовсім недавно разом прийшли на службу в поліцію і разом загинули. Це трагедія, коли вмирають такі молоді люди, - трагедія для батьків, рідних і для нас, поліцейських. Щирі співчуття родинам та близьким хлопців - ми зробимо усе можливе, щоб підтримати сім’ї наших колег у важку годину. Вічна їм пам'ять", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.



Цюпка Ігор