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 "Міністру ДНР" заочно повідомили про підозру в організації перевезення озброєння найманців РФ на Донбасі, - СБУ. ФОТО

Так званому "міністру транспорту" терористичної організації "ДНР" за матеріалами Служби безпеки України заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними слідства, мешканець тимчасово окупованої Ясинуватої, який раніше очолював місцеве локомотивне депо, у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань призначили його керівником залізниці на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи на "посаді", підозрюваний займався організацією перевезень учасників бандформувань, їхньої техніки та озброєння для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він активно сприяв представникам терористичної організації у створенні псевдодержавних установ.

З 2018 року зловмисник обіймає посаду так званого керівника "міністерства транспорту ДНР". Наразі так званому міністру слідчими СБУ заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Зловмисника оголошено у розшук.

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Міністру ДНР заочно повідомили про підозру в організації перевезення озброєння найманців РФ на Донбасі, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187017
 
 
 Топ коментарі
 
А что по этому поводу скажет Сивуха? Это же мышибрат "Министру ДНР" заочно сообщили о подозрении в организации перевозки вооружения наемников РФ на Донбассе, - СБУ - Цензор.НЕТ 3548
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жирный будет бла бла бла и вашим и нашим...
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сивуха сушит обосцаные партки, ему некогда.
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А что по этому поводу скажет Сивуха? Это же мышибрат
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сивуха сушит обосцаные партки, ему некогда.
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ой... что-то я пропустил... а когда нашефсё последний раз являлся народу (ну хоть с экрана зомбоящика) ???
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Дадут год условно. Это же не патриот или доброволец, которого ЗЕбелым надо обязательно в тюрьму посадить.
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Данилов уволил обосцаного сепара Сивохо,а следующий - предатель и коррупционер Ермак!Где решение Зеленского по увольнению Ермака?
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Надо звонить БАКАНОВУ, только ОН может уволить этого ЧЕРТА!
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Як тільки бєлочка трохи попустила, фуяк- і відразу міністр! Здійснилась таки мрія ідіота,вистраждана ним в алкогольних галюцинаціях.Але не довго цей чмошник буде міністерить. А після відсидки ну хіба що шпали укладать візьмуть.Всеж таки бувший міністр,не буй собачий...
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