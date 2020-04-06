 Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані. Потужність "ферми" – понад 5 тисяч ботів.
Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв’язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет.
Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19.
Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники. Триває слідство.
Выглянешь на улицу - люди по одному и в масках.
Только, тебе это не нравится.
Это уже признали все, кроме тебя.
Парламент имел право на работу в течение одного месяца для формирования коалиции.
Какая разница - была она до того или нет ?
Надеюсь на цензоре поменьше станет адептов патужных риформ... Эти ботофермы при Пете нетрогали.....совпадение?...не думую(c)
но явная недоработка что они до сих пор существуют!!
як все було так і є.
де любий Поедатель Зябликов?
это всё уже проходили при диктатуре Сталина.
История идёт по спирали...
(по мотивам песни В.Драгунского)
Братик Дениски всесилен на Банковой,
Щит перЗЕдента и крепкий оплот.
Где это видано, где это слыхано, -
Андрюша крышует, Дениска берёт?!
Лихо расчерчен доход по квадратикам,
Буба с Андрюшкой на долечку ждут.
Где это видано, где это слыхано, -
Чтоб Лерос какой-то нарушил уют ?!
Словно с цепи сорвалась Бєнєдиктова,
Черти Баканова ночи не спят...
Где это видано, где это слыхано, -
Чтоб про гостайну узнал лохторат ?!
Тише мышей борцуны все с коррупцией:
Мор у шабунинцев и соросят...
Где это видано, где это слыхано, -
Раньше орали, а тут, блин, молчат ?!
04.04.2020
Закриті школи, парки, стадіони,
Собаківці влаштовують погоні,
Ти ще без маски - штраф, або й у рило...
Та ось ідейка виникла красива!
Ідейка не рівня простій удачі -
Он зубожіла Бабайуля плаче,
І, щоб старій на піввареника хватило,
Партньорші влада вже ломбард відкрила.
Дуже мило...
ЛОМБАРДІЯ, ЛОМБАРДІЯ, ЛОМБАРДІЯ....
На хліб, на штаф, на випивку чи дозу,
Несіть усе, не лийте ваші сльози.
А що прийнять Бабйуля не готова,
Нема проблєм - в контору Разумкова...
Коротше, карантин тепер до літа -
Бо ще ломбард Єрмак не встиг відкрити,
І Юзик пухне з голоду постійно,
І ще Шмигаль городить щось в Кабміні,
При мінфіні...
ЛОМБАРДІЯ, ЛОМБАРДІЯ, ЛОМБАРДІЯ...
ЛОМБАРДІЯ...
05.04.2020
(мотив пісні "Констанція" з х/ф "Три мушкетери")