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 Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність ботоферми, через яку зловмисники поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу. Керували їхньою діяльністю з Російської Федерації, обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані. Потужність "ферми" – понад 5 тисяч ботів.

Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв’язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет.

Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники. Триває слідство.

Також читайте: СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський

Ботоферма за завданням кураторів із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ 01
Ботоферма за завданням кураторів із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3186986
 
   
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Так и есть. Почитаешь цензор - так 90% чуть не на Киев призывают идти.
Выглянешь на улицу - люди по одному и в масках.
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Януковощь и его холопы тоже в свое время прикалывались..
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Інсайд з офісу Європейської солідарності! Звонив Бірюков, казав, що астероїд 29 квітня відміняється. Петро Олексійович віддав наказ відновленому ним за власні кошти ПВО дати залп по каменюці. Ракети пішли, загрозу знищено. Справжній рішучий гетьман, а не клята бубочка!Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ - Цензор.НЕТ 7403
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Конституционный строй давно не существует. С того момента как Зеленский распустил предыдущую Раду вопреки Конституции.
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Всё было сделано в соответствии с Конституцией.
Только, тебе это не нравится.
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В соответствии с Конституцией, парламент имело право в течение месяца сформировать новую коалицию. Ему было в этом отказано. Наверное, "Конституционный суд" некондиционные очки купил, и близорукость помешала ему правильно прочесть закон.
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Не было коалиции.
Это уже признали все, кроме тебя.
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У тебя трудности с пониманием прочитанного ?
Парламент имел право на работу в течение одного месяца для формирования коалиции.
Какая разница - была она до того или нет ?
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Ти краще турбуйся як би Австралію Кетай не анексував
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Нет, этого не будет. Наш стратегический союзник - США. Потеря Австралии была бы для США потерей свободного прохода в Индийский океан.
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кого из адептов винницкого мыролюбного цадика повязали?
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Очень интересно, как должна реагировать СБУ на комментарии порохоботов? Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ - Цензор.НЕТ 24
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многослойно и мыролюбно. оно так и реагирует.
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Ти що собі дозволяєш?!! Як ти вмієш на главчорта, якого сам "вєлічайшій палітік" на посаду поставив, бочку котити? Порохобот?
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Оооо, ещё одну соевую ботоферму прикрыли...но вопрос остаётся открытым, что участникам грозит кроме штрафа?

Надеюсь на цензоре поменьше станет адептов патужных риформ... Эти ботофермы при Пете нетрогали.....совпадение?...не думую(c)
но явная недоработка что они до сих пор существуют!!
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Ботва должна засохнуть! Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ - Цензор.НЕТ 9837
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Что, ботва, припекает? Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ - Цензор.НЕТ 8436
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Ботва никому ничего не должна, сама говорила)))
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С 6 апреля маска на вашем лице это не защита от вируса, это ваша защита от государства, которое хочет в очередной раз залезть в ваш карман, наказывая штрафами за её не ношение.
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Все зрозуміло? Всі хто проти бубочки- агенти Кремля.
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Не сомневаюсь. Вспомнила фильмы от грицакпикчерз, достойные последователи.
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Я так понимаю, что тот кто критикует этих недотёп агент кремля? Мда. Где было сбу когда вывозили маски? Куда смотрят держиморды когда в раз пять поднимают цены на продукты, лекарства И тд. У нас наче пороблено, что не выберем то г... . И с каждым разом все хуже и хуже
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нельзя такое писать это не мыролюбно.
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Вовка, кончай крутить сериалы. Им никто не верит, кроме тебя.
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Ось і повилазили зебіли. Я вас всіх візьму "на карандаш".
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Не чіпайте Пояркова, він не бот, він патріот.
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Боты ботами, но к власти есть много вопросов. И я не против её смены. Не был в восторге от Пороха, не испытывал( ну разве что самую малость) особых иллюзий по поводу Зе, но Вове удалось меня удивить - такого песца я не ожидал...
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та ви шо? невже щось помінялося?
як все було так і є.
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страшна здогадка...
де любий Поедатель Зябликов?
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Ага сейчас во всем будут виноваты ботоферы, в некомпетентности Зе тоже...
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Подрывная деятельность против трудящихся проклятого империализма, вредительство и т.п.

это всё уже проходили при диктатуре Сталина.


История идёт по спирали...
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Ботофермы, зачем вы продали маски за границу и купили Ермаку мерседес! ? Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ - Цензор.НЕТ 703
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как бы сильно я не хотел увидеть зеленое чмо на веревке, но я прекрасно понимаю, что с оружием на майдан первыми прибежат козломордые засланцы. только конституционным способом. удалять этот гнойник нужно компресами, скальпелкм только на самый крайний случай и уж точно не пилой "дружба".
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ДЕНИСКИНЫ ЗАШКВАРЫ😎
(по мотивам песни В.Драгунского)
Братик Дениски всесилен на Банковой,
Щит перЗЕдента и крепкий оплот.
Где это видано, где это слыхано, -
Андрюша крышует, Дениска берёт?!
Лихо расчерчен доход по квадратикам,
Буба с Андрюшкой на долечку ждут.
Где это видано, где это слыхано, -
Чтоб Лерос какой-то нарушил уют ?!
Словно с цепи сорвалась Бєнєдиктова,
Черти Баканова ночи не спят...
Где это видано, где это слыхано, -
Чтоб про гостайну узнал лохторат ?!
Тише мышей борцуны все с коррупцией:
Мор у шабунинцев и соросят...
Где это видано, где это слыхано, -
Раньше орали, а тут, блин, молчат ?!
04.04.2020
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Ребят, а где наш экономический план Маршалла? Помните такая куйня была в 2015-м году? Ну ее еще писали всякие наши т.н. европейские партнеры...
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"Ребят" за поребриком їжаків доїдають. І "партньори" їм Салмани ібн Сауди. А у нас - товариство Ботоферма за завданням "кураторів" із РФ поширювала фейки про COVID-19 і закликала до повалення конституційного ладу, - СБУ - Цензор.НЕТ 1779
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ЛОМБАРДІЯ...😎
Закриті школи, парки, стадіони,
Собаківці влаштовують погоні,
Ти ще без маски - штраф, або й у рило...
Та ось ідейка виникла красива!
Ідейка не рівня простій удачі -
Он зубожіла Бабайуля плаче,
І, щоб старій на піввареника хватило,
Партньорші влада вже ломбард відкрила.
Дуже мило...
ЛОМБАРДІЯ, ЛОМБАРДІЯ, ЛОМБАРДІЯ....
На хліб, на штаф, на випивку чи дозу,
Несіть усе, не лийте ваші сльози.
А що прийнять Бабйуля не готова,
Нема проблєм - в контору Разумкова...
Коротше, карантин тепер до літа -
Бо ще ломбард Єрмак не встиг відкрити,
І Юзик пухне з голоду постійно,
І ще Шмигаль городить щось в Кабміні,
При мінфіні...
ЛОМБАРДІЯ, ЛОМБАРДІЯ, ЛОМБАРДІЯ...
ЛОМБАРДІЯ...
05.04.2020
(мотив пісні "Констанція" з х/ф "Три мушкетери")
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